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Аллергия на мыло: как определить и что делать

Какие симптомы указывают на то, что у вас аллергия на мыло, и что делать в этом случае

Ольга Козачок
Сегодня, 15:40

В разгар эпидемии коронавируса медики акцентируют внимание на том, что один из главных способов защиты от инфекции – это регулярное мытье рук с мылом.

Аллергия на моющие средства
Аллергия на моющие средства
Фото: Pexels

К сожалению, мыло, как и другие моющие средства, может вызывать аллергию, особенно у детей и людей с чувствительной кожей. А потому, часто используя мыло и бытовую химию, следите за состоянием кожи и общим самочувствием, чтобы вовремя принять меры. Каковы симптомы аллергии на мыло, и что делать, если появились проблемы, узнайте в нашей статье.

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Признаки аллергии на мыло:

  • зуд;
  • сыпь;
  • покраснение;
  • отечность или припухлость;
  • шелушение кожи;
  • эрозия или мокнущие участки;
  • покраснение глаз и слезотечение;
  • насморк;
  • иногда повышенная температура.

Если после частого использования мыла вы заметили у себя на коже или слизистой один или несколько этих признаков, скорее всего, у вас контактная аллергия на какой-то из компонентов бытовой химии.

Мыло – это химический продукт, в состав которого включены различные элементы. Какой-то из них как раз и может спровоцировать аллергическую реакцию.

Смотрите видео, как различить и можно ли вылечить аллергию:

Как решить проблему аллергии на мыло

Прежде чем избавляться от всех моющих подряд, попытайтесь разобраться, какое именно средство вызвало такие симптомы. Для этого поочередно откажитесь на какое-то время от конкретного моющего или мыла и пронаблюдайте за реакцией организма, чтобы проверить свои догадки.

Вполне возможно, что неприятные ощущения вызвал какой-то один компонент, а не вся бытовая химия. К примеру, новое мыло или посудный гель с какими-то ароматическими добавками и отдушками.

Кроме того, многие производители добавляют в моющие средства компоненты для лучшего отбеливания и выведения пятен, а также большое количество фосфатов для смягчения воды, повышения качества стирки.

Если вы заметили проблемы после частого мытья рук, попробуйте для начала сменить мыло. Выбирайте мыло белого цвета, без резкого запаха, без дополнительных добавок, отдушек, ланолина, различных антисептиков и ферментов. Предпочтительно покупать детское или гипоаллергенное мыло.

Также важно очень тщательно смывать с рук все мыло, снимать кольца с пальцев перед мытьем, потому что под ними могут накапливаться мыльные остатки. А для работы по дому, стирки и мытья посуды надевайте резиновые перчатки.

Если же аллергия не проходит, обратитесь к аллергологу для точной диагностики аллергена и к дерматологу – для назначения антигистаминных препаратов. Не занимайтесь самолечением.

Ранее мы рассказывали: учительница показала, как мыло убивает вирусы.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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