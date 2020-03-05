Аллергия на солнце: кому стоит опасаться первых лучей

Почему весной кожа краснеет, шелушиться и начинает чесаться

Весенние ультрафиолетовые лучи очень активны. Они могут вызвать аллергию, ведь за зиму наша кожа отвыкла от солнца. И, как результат – сыпь, шелушение, покраснение, зуд. Подробнее об аллергии на солнце (фотодерматите) расскажет дерматолог Дарья Пятковская.

Причины аллергии

Фотодерматит вызывает повышенная чувствительность к ультрафиолетовым лучам. Самый главный раздражитель этого заболевания – прямой солнечный свет. Первая причина аллергии – ослабленный иммунитет, из-за чего защитная функция кожи падает, и она не способна адекватно реагировать на ультрафиолет, то есть, вырабатывать защитный пигмент метионин. Кроме того, повышенная чувствительность кожи к солнечным лучам может свидетельствовать о заболеваниях внутренних органов – печени или надпочечников. Нехватка или избыток в организме витамина РР (никотиновой кислоты) тоже может проявиться фотодерматитом. Поэтому стоит в меру употреблять продукты, содержащие никотиновую кислоту, – картофель, печень, гречневую крупу, грибы, томаты, свеклу.

Первое весеннее солнце может вызвать фотодерматит Фото: freepik.com

Группа риска

Жители больших городов чаще других страдают повышенной солнечной чувствительностью. Из-за загазованности воздуха, плохой экологии, неправильного питания, стресса иммунитет у горожан, особенно весной, очень ослабленный. Поэтому так важно в это время года больше времени проводить на природе, вдали от города.

Стоит также помнить, что фотодерматиту более других подвержены светлокожие блондинки. Им следует ограничить пребывание под ярким весенним солнцем и носить головной убор с козырьком, создающим тень.

Малокалорийные диеты, в список которых не входит белковая еда, тоже могут спровоцировать сверхчувствительность кожи к солнечным лучам.

Люди, которые постоянно принимают те или иные препараты тоже в группе риска. Например, гормональные контрацептивы, антибиотики могут делать кожу беззащитной перед весенним солнцем.

Развитию светочувствительности способствуют и некоторые косметические средства, в состав которых входят борная, салициловая кислота, фенол. Помада, содержащая вещество эозин, кремы с гормональным действием тоже могут спровоцировать солнечную аллергию.

Первые солнечные лучи могут представлять опасность и для маленьких детей – так как защитная реакция их кожи еще не сформировалась.

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Профилактика фотодерматита

Совсем уж прятаться от весеннего солнца не стоит, ведь оно пополняет организм витамином D, необходимым для укрепления иммунитета, для крепких зубов и костей. Так что прогулки на весеннем воздухе необходимы. Но обязательно пользуйтесь перед выходом на улицу кремами для лица с защитными ультрафиолетовыми фильтрами. Чем светлее кожа, тем выше должна быть степень защиты – 20, 30 SPF. Весной защитными кремами нужно пользоваться постоянно, даже если за окном туман или облака – они все равно пропускают больше половины солнечных лучей. Особое внимание уделите носу – он всегда первым краснеет на солнце.

если аллергия в виде покраснений и раздражений уже появилась, нужно с ней бороться. Чтобы успокоить кожу, можно сделать компрессы из листьев белокочанной капусты, тонко нарезанных яблок, картофеля или огурцами. Неплохо было бы пропить курсом витамин Е. Если же фотодерматит был вызван заболеванием печени или надпочечников, помочь сможет только врач, который подберет правильное лечение.

Диета для кожи

Чтобы весной не стать жертвой солнечных атак, а в любое другое время года иметь здоровый цвет лица, нужно тщательно ухаживать за кожей. Причем не только с помощью косметических средств. Главные вещества, помогающие коже быть здоровой, витамины А, Е, С, а также кварц, цинк, Омега-3 жирные кислоты и селен. Поэтому необходимо включить в ежедневный рацион продукты, содержащие эти элементы. Кладезь витамина А, отвечающего за естественное восстановление кожи – печень, перец чили, морковь, абрикосы, белокочанная капуста, одуванчик лекарственный, шпинат и дыня. Витамин Е, понижающий вредное воздействие солнечных лучей, содержится в семечках, подсолнечном масле, миндале, персиках, томатах, спарже и авокадо.

Источники витамина С, уменьшающего количество свободных радикалов, вызванных избытком солнца: брокколи, репа, белокочанная капуста, вишня, паприка. Кварц, необходимый для эластичности кожи, можно найти в огурцах, луке-порее, фасоли, горохе, клубнике, манго, сельдерее, спарже и ревене. Цинк контролирует жирность кожи, он содержится в устрицах, имбире, яйцах, пшенице. Омега-3 жирные кислоты отвечают за восстановление, увлажнение и упругость кожи. Их можно найти в лососе, подсолнечном и оливковом маслах. Селен снижает прииск заболевания рака кожи и защищает ее от агрессивного влияния ультрафиолетовых лучей. Источники селена: пшеница, лосось, тунец, чеснок, яйца, коричневый рис, хлеб грубого помола.

Напомним, ранее мы писали о продуктах, которые ни в коем случае нельзя есть по утрам.

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