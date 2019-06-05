Аллергия на тополиный пух: как ее избежать

Узнайте, как уменьшить влияние аллергенов на организм

Аллергия на тополиных пух возникает как у взрослых, так и у детей Фото: Depositphotos

Аллергия на тополиный пух обычно возникает в конце весны и в первый месяц лета. Ее главные признаки – слезоточивость, покрасневшие глаза, чиханье и насморк. От этого явления страдают тысячи украинцев. Причем медики утверждают, что реакцию провоцирует не сам тополиный пух, а пыльца растений, которую он собирает и переносит. Как же помочь своему организму справиться с сезонной аллергией?

Смотрите видео, как избежать аллергии на пыльцу и тополиный пух:

Аллергия на тополиный пух: симптомы и признаки

Самыми распространенными симптомами аллергии на пух тополя являются следующие:

Зуд кожи, отечность и даже красноватые высыпания;

Заложенность носа, зуд и чиханье, жидкий насморк;

Покраснение глаз, которое вызвано болезненностью и припухлостью век, постоянное желание потереть глаза;

Першение в горле и одышка без причины;

Отсутствие повышенной температуры.

Аллергия на тополиный пух: как ее избежать

Вот несколько советов, которые помогут уменьшить влияние аллергенов на организм:

Наивысшая концентрация тополиного пуха и пыльцы в воздухе – в период с 11 до 18 часов, особенно в сухую и ветреную погоду. Аллергикам не рекомендуется выходить в это время из дома.

Когда вы приходите домой с улицы, обязательно умойтесь, а лучше примите душ. После этого промойте нос аптечной морской водой, чтобы вымыть аллергены.

Для профилактики аллергии в домашних условиях важны: влажная уборка, проветривание, попадание естественных лучей солнца, которые обеспечивают бактерицидный эффект. Также нужно минимизировать предметы обихода, которые скапливают на себя большое количество пыли.

Кроме этого, целесообразно закрывать окна москитной сеткой или влажной марлей, чтобы пух не попадал в дом.

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Как лечить аллергию на тополиный пух

Аптечный "арсенал" аллергию не лечит, а лишь снимает ее симптомы. Лекарства 1-го поколения (более дешевые, типа димедрола) обладают побочным действием (сонливостью) и угнетающим действием на центральную нервную систему.

Аллергия на тополиный пух возникает весной и летом Фото: Depositphotos

Препараты 2-го или 3-го поколения (например, на основе цетиризина, фексофенадина, кларитина, лоратадина) переносятся легче и действуют гораздо эффективнее. Таблетки обычно дополняют спреем для носа или каплями для глаз (в зависимости от органа, который страдает больше всего).

Но заниматься самолечением не стоит – обязательно обратитесь к врачу за советом, какой препарат вам лучше принимать.

Профилактика аллергии на тополиный пух

Приобретите соляную лампу: ионы соли очищают воздух.

Уберите из меню продукты, усиливающие аллергическую реакцию. К ним относятся: сыр с плесенью, копчености, тунец, лосось, свиная вырезка, говяжье филе, куриные грудки, соя, арахис, домашняя мясная консервация и консервированная черешня, земляника и смородина.

Чаще мойтесь, переодевайтесь и стирайте одежду (после стирки не сушите одежду на улице: на ней оседает пыльца).

Хотя бы раз в неделю ходите в сауну или баню: они усилят выведение аллергенов.

И помните: главный метод профилактики аллергии — это укрепление иммунитета.

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