Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Аллергия на тополиный пух: как ее избежать

Узнайте, как уменьшить влияние аллергенов на организм

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:36
Аллергия на тополиных пух возникает как у взрослых, так и у детей
Аллергия на тополиных пух возникает как у взрослых, так и у детей
Фото: Depositphotos

Аллергия на тополиный пух обычно возникает в конце весны и в первый месяц лета. Ее главные признаки – слезоточивость, покрасневшие глаза, чиханье и насморк. От этого явления страдают тысячи украинцев. Причем медики утверждают, что реакцию провоцирует не сам тополиный пух, а пыльца растений, которую он собирает и переносит. Как же помочь своему организму справиться с сезонной аллергией?

Смотрите видео, как избежать аллергии на пыльцу и тополиный пух:


Аллергия на тополиный пух: симптомы и признаки

Самыми распространенными симптомами аллергии на пух тополя являются следующие:

  • Зуд кожи, отечность и даже красноватые высыпания;
  • Заложенность носа, зуд и чиханье, жидкий насморк;
  • Покраснение глаз, которое вызвано болезненностью и припухлостью век, постоянное желание потереть глаза;
  • Першение в горле и одышка без причины;
  • Отсутствие повышенной температуры. 

Аллергия на тополиный пух: как ее избежать

Вот несколько советов, которые помогут уменьшить влияние аллергенов на организм:

  • Наивысшая концентрация тополиного пуха и пыльцы в воздухе – в период с 11 до 18 часов, особенно в сухую и ветреную погоду. Аллергикам не рекомендуется выходить в это время из дома.
  • Когда вы приходите домой с улицы, обязательно умойтесь, а лучше примите душ. После этого промойте нос аптечной морской водой, чтобы вымыть аллергены.
  • Для профилактики аллергии в домашних условиях важны: влажная уборка, проветривание, попадание естественных лучей солнца, которые обеспечивают бактерицидный эффект. Также нужно минимизировать предметы обихода, которые скапливают на себя большое количество пыли.
  • Кроме этого, целесообразно закрывать окна москитной сеткой или влажной марлей, чтобы пух не попадал в дом.

Читайте также
Весенняя аллергия: как выжить в сезон пыльцы

Как лечить аллергию на тополиный пух

Аптечный "арсенал" аллергию не лечит, а лишь снимает ее симптомы. Лекарства 1-го поколения (более дешевые, типа димедрола) обладают побочным действием (сонливостью) и угнетающим действием на центральную нервную систему.

Аллергия на тополиный пух возникает весной и летом
Аллергия на тополиный пух возникает весной и летом
Фото: Depositphotos

Препараты 2-го или 3-го поколения (например, на основе цетиризина, фексофенадина, кларитина, лоратадина) переносятся легче и действуют гораздо эффективнее. Таблетки обычно дополняют спреем для носа или каплями для глаз (в зависимости от органа, который страдает больше всего). 

Но заниматься самолечением не стоит – обязательно обратитесь к врачу за советом, какой препарат вам лучше принимать.

Профилактика аллергии на тополиный пух

  • Приобретите соляную лампу: ионы соли очищают воздух.
  • Уберите из меню продукты, усиливающие аллергическую реакцию. К ним относятся: сыр с плесенью, копчености, тунец, лосось, свиная вырезка, говяжье филе, куриные грудки, соя, арахис, домашняя мясная консервация и консервированная черешня, земляника и смородина.
  • Чаще мойтесь, переодевайтесь и стирайте одежду (после стирки не сушите одежду на улице: на ней оседает пыльца).
  • Хотя бы раз в неделю ходите в сауну или баню: они усилят выведение аллергенов.
  • И помните: главный метод профилактики аллергии — это укрепление иммунитета.

Напомним, ранее мы писали, как избежать аллергии на солнце. "Сегодня" также рассказывали, как избавиться от аллергии на комаров.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Дочь Кайли Дженнер срочно госпитализировали: что известно Ульяна Супрун развенчала мифы о поствакцинальных реакциях Пять признаков, что у вас непереносимость кофе Украинцам массово ставят выдуманные диагнозы
аллергия лечение тополиный пух
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка
Десять самых опасных продуктов для вашего желудка
Выкиньте это немедленно: антитренды 2019 года
Выкиньте это немедленно: антитренды 2019 года
Ани Лорак: «Слезы дочки разрывали мне сердце»
Ани Лорак: «Слезы дочки разрывали мне сердце»
Совсем не в мать: Тильда Суинтон вывела в свет красавицу-дочь
Совсем не в мать: Тильда Суинтон вывела в свет красавицу-дочь

Популярные статьи

Сегодня, 09:07Стиль

Елена Зеленская для первого визита в Брюссель выбрала нюдовый костюм: фото

Сегодня, 07:35Техно

Он был прав: предсказание Стивена Хокинга сбылось

Сегодня, 05:02Психология

Гороскоп на 5 июня: все знаки зодиака

Вчера, 12:07Шоу-бизнес

Пять очень странных фактов об имениннице Анджелине Джоли

Вчера, 09:30Стиль

Дамы в белом: Елизавета II, Мелания Трамп и Кейт Миддлтон на банкете в Букингеме

Вчера, 08:40Fun

Вознесение Господне 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 08:23Fun

Невесту пристыдили за "нелепое свадебное платье": фото

Вчера, 07:35Fun

Вознесение Господне 2019: что сделать, чтобы привлечь в дом счастье и удачу

3 июняАфиша

Сериал "Чернобыль": где смотреть последнюю серию

3 июняFun

3 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

3 июняFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

3 июняWellness

Аллергия на солнце: причины и способы устранения

3 июняШоу-бизнес

Экс-супруг Юлии Началовой принял решение касательно будущего их дочери

3 июняFun

Девушка получила письмо от мужчины с 20-го века: о чем он писал

3 июняТехно

Смартфоны Huawei отказываются собирать на заводах Foxconn

3 июняFun

Телеведущая оскандалилась из-за "слишком откровенной" кофточки

Новости партнеров

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги
Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Бывший муж Удовиченко рассказал, что погубило их брак
Бывший муж Удовиченко рассказал, что погубило их брак
''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой
''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь