Аллергия на тополиный пух: как ее избежать
Узнайте, как уменьшить влияние аллергенов на организм
Аллергия на тополиный пух обычно возникает в конце весны и в первый месяц лета. Ее главные признаки – слезоточивость, покрасневшие глаза, чиханье и насморк. От этого явления страдают тысячи украинцев. Причем медики утверждают, что реакцию провоцирует не сам тополиный пух, а пыльца растений, которую он собирает и переносит. Как же помочь своему организму справиться с сезонной аллергией?
Смотрите видео, как избежать аллергии на пыльцу и тополиный пух:
Аллергия на тополиный пух: симптомы и признаки
Самыми распространенными симптомами аллергии на пух тополя являются следующие:
- Зуд кожи, отечность и даже красноватые высыпания;
- Заложенность носа, зуд и чиханье, жидкий насморк;
- Покраснение глаз, которое вызвано болезненностью и припухлостью век, постоянное желание потереть глаза;
- Першение в горле и одышка без причины;
- Отсутствие повышенной температуры.
Аллергия на тополиный пух: как ее избежать
Вот несколько советов, которые помогут уменьшить влияние аллергенов на организм:
- Наивысшая концентрация тополиного пуха и пыльцы в воздухе – в период с 11 до 18 часов, особенно в сухую и ветреную погоду. Аллергикам не рекомендуется выходить в это время из дома.
- Когда вы приходите домой с улицы, обязательно умойтесь, а лучше примите душ. После этого промойте нос аптечной морской водой, чтобы вымыть аллергены.
- Для профилактики аллергии в домашних условиях важны: влажная уборка, проветривание, попадание естественных лучей солнца, которые обеспечивают бактерицидный эффект. Также нужно минимизировать предметы обихода, которые скапливают на себя большое количество пыли.
- Кроме этого, целесообразно закрывать окна москитной сеткой или влажной марлей, чтобы пух не попадал в дом.
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Как лечить аллергию на тополиный пух
Аптечный "арсенал" аллергию не лечит, а лишь снимает ее симптомы. Лекарства 1-го поколения (более дешевые, типа димедрола) обладают побочным действием (сонливостью) и угнетающим действием на центральную нервную систему.
Препараты 2-го или 3-го поколения (например, на основе цетиризина, фексофенадина, кларитина, лоратадина) переносятся легче и действуют гораздо эффективнее. Таблетки обычно дополняют спреем для носа или каплями для глаз (в зависимости от органа, который страдает больше всего).
Но заниматься самолечением не стоит – обязательно обратитесь к врачу за советом, какой препарат вам лучше принимать.
Профилактика аллергии на тополиный пух
- Приобретите соляную лампу: ионы соли очищают воздух.
- Уберите из меню продукты, усиливающие аллергическую реакцию. К ним относятся: сыр с плесенью, копчености, тунец, лосось, свиная вырезка, говяжье филе, куриные грудки, соя, арахис, домашняя мясная консервация и консервированная черешня, земляника и смородина.
- Чаще мойтесь, переодевайтесь и стирайте одежду (после стирки не сушите одежду на улице: на ней оседает пыльца).
- Хотя бы раз в неделю ходите в сауну или баню: они усилят выведение аллергенов.
- И помните: главный метод профилактики аллергии — это укрепление иммунитета.
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