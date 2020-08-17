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Как правильно убирать дома: несколько правил от аллерголога

Сегодня, 11:28

Даже обычный пылесос может стать возбудителем клещей и инфекций

Уборка дома – казалось бы, обычное будничное дело, но она может нанести вред здоровью человека. А также вещам, которые мы ежедневно используем в быту.

Как правильно убирать дом с пользой для себя и близких, и какие будничные привычки могут нанести неотвратимый удар человеческому организму, выяснили в программе "Ранок з Україною".

Как проводить уборку без вреда для здоровья
Как проводить уборку без вреда для здоровья
Фото: Depositphotos

Например, моющее средство, распыленное на поверхности мебели, способствует созданию тоненькой пленки, незаметной человеческому глазу, которая как магнит для пыли и грязи – к ней все прилипает гораздо быстрее. А нанесение средства на салфетку уменьшает концентрацию. Также такой способ считается более безопасным для человеческого организма.

"Мелкие частицы, которые долго висят в воздухе – токсичные раздражители, потому что это химические структуры. Они могут раздражать слизистую носа, бронхов, глаз", – комментирует врач-аллерголог Елена Бачинская.

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Пропылесосить – не значит убрать. Если у вас обычный пылесос и вы не прочищаете мешок после каждой уборки, то это становится возбудителем клещей и инфекций. И чем дольше пылесос стоит с грязным мешком, тем больше опасных веществ в нем заводится.

"Когда через неделю снова включить пылесос, он мощной струей выдует из себя мельчайшие микроскопические частицы, которые не могут задержать фильтры. А потом они длительное время будут висеть в воздухе, ведь очень мелкие и легкие, – рассказывает доктор. – Если в доме есть аллергики, то следует отдавать предпочтение влажной уборке. И лучше выбрать пылесос, который будет фильтровать мусор через воду. То есть вы пропылесосили, вылили воду, и он стоит чистый".

Как проводить уборку без вреда для здоровья
Как проводить уборку без вреда для здоровья
Фото: Depositphotos

Застелить кровать – это последнее, что нужно сделать утром. Ведь после пробуждения на ней остается грязь, которую не видит человеческий глаз. Нужно немного подождать, пока кровать остынет и проветрить комнату. "С каждого из нас каждый час отшелушивается 3-4 миллионов клеток эпидермиса, – объясняет аллерголог. – Это основная питательная среда для клещей домашней пыли".

Также не следует оставлять мокрые махровые полотенца в ванной комнате. Все потому, что они становятся благоприятной средой для распространения грибковых инфекций. Поэтому такие полотенца стоит менять каждые два дня. А для лица лучше вообще использовать одноразовые.

Еще один совет – не держать шторы летом постоянно открытыми. В первую очередь это касается людей, у которых комнаты на солнечной стороне. Если вы хотите, чтобы мебель и пол как можно дольше не теряли презентабельный вид, стоит закрывать окна шторами или жалюзи в светлое время суток. Из-за большого количества ультрафиолетового излучения мебель и деревянный пол могут быстро потерять свой цвет.

Вам может быть полезно узнать, какие правила следует соблюдать на отдыхе, чтобы не заразиться коронавирусом. Также ранее мы делились тем, как решать проблемы с помощью подсознания.

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