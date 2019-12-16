Аллохол: инструкция, показания, способ применения
Желчегонное средство, которое предупреждает распространение восходящей инфекции и снижает интенсивность воспалительного процесса
Аллохол – желчегонное средство. Препарат улучшает секреторную функцию печеночных клеток, вызывая умеренный холерэтический эффект. Повышает осмотический градиент между желчью и кровью, что приводит к увеличению фильтрации в желчные капилляры воды и электролитов. Ускоряет течение желчи по желчным путям, предупреждая распространение восходящей инфекции и снижая интенсивность воспалительного процесса.
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Действующее вещество: 1 таблетка содержит желчи сухой (в пересчете на сухое вещество и количественный состав холевой кислоты) – 80 мг, порошка чеснока сушеного – 40 мг, листья крапивы измельченные – 5 мг, угля активированного – 25 мг
Вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, натрия кроскармелоза, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, пленочное покрытие (гипромелоза, титана диоксид (Е 171), полиэтиленгликоль (макрогол, ПЕГ 400, ПЕГ 4000), поливиниловый спирт, тальк, лецитин, хинолиновый желтый Е 104, индигокармин Е 132).
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Выпускается по 10 или 50 таблеток в блистерах; по 10 таблеток в блистере, по 5 блистеров в пачке из картона; по 180 таблеток в контейнере пластиковом; по 1 контейнеру в пачке из картона
Основные физико-химические свойства: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, от желтого до зеленовато-желтого цвета, круглой формы с двояковыпуклой поверхностью. На поперечном разломе видно ядро, окруженное слоем оболочки.
Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при билиарной патологии. Код АТС А05А Х.
В составе комплексного лечения:
- хронического холецистита;
- дискинезии желчного пузыря;
- постхолецистэктомический синдром;
- атонического запора;
- неосложненного холестероза желчного пузыря.
- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- острый гепатит;
- острая и подострая дистрофия печени;
- обтурационная желтуха;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- острый энтероколит.
Препарат хорошо всасывается в кишечнике, затем частично реабсорбируется; остальная часть выводится с калом.
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Взрослым назначают по 1–2 таблетки 3–4 раза в сутки после еды в течение 3–4 нед. Потом — по 1 таблетке 2–3 раза в сутки после еды в течение 1–2 мес. При необходимости курс лечения повторяют 2–3 раза с перерывом 3 мес. Первые признаки улучшения состояния появляются обычно на 5–8-е сутки после начала лечения (уменьшение выраженности боли в правом подреберье, исчезновение диспептических явлений).
При желчекаменной болезни препарат применяют с осторожностью и только после консультации врача и проведения УЗИ (ультразвукового исследования).
Применение в период беременности или кормления грудью. Применение препарата в период беременности или кормления грудью возможно только после консультации врача, который определит соотношение польза/риск.
Дети. Препарат не применять детям.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Нет данных относительно негативного воздействия препарата на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.
- проявления индивидуальной чувствительности к компонентам препарата (аллергические реакции);
- диарея.
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Одновременное применение Аллохола с:
- холеретиками синтетического или растительного происхождения – усиливает желчеобразование;
- слабительными препаратами – приводит к ликвидации запоров;
- жирорастворимыми витаминами – способствует улучшению их всасывания;
- антисептиками или химиотерапевтическими средствами – улучшает терапевтическую эффективность последних при инфекционных процессах в печени или желчных путях;
- препаратами, содержащими алюминия гидроксид, холестирамин, колестипол, – снижает абсорбцию и уменьшает эффект Аллохола; одновременный прием их нецелесообразен.
Аллохол и алкоголь. Алкоголь может спазмировать мелкие капилляры и желчные протоки, что в сочетании с Аллохолом может спровоцировать воспаление желчного пузыря, появлению желтушности кожи и сильных болевых ощущений в области правого подреберья.
До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано. При длительном применении в дозах, превышающих рекомендуемые, возможны следующие симптомы: диарея, тошнота, зуд кожи, повышение уровня трансаминаз в крови.
Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия, специфического антидота нет.
Срок годности. 4 года.
Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.
Категория отпуска. Без рецепта.
Производители:
- Агрофарм, ООО, Киевская обл. г. Ирпень, Украина
- Борщаговский ХФЗ, НПЦ, ПАО, г.Киев, Украина
- БАТ "Булмедпрепараты", Республика Беларусь
Цена. От 61 до 17 грн. В зависимости от количества таблеток в упаковке.
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