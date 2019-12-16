Аллохол: инструкция, показания, способ применения

Желчегонное средство, которое предупреждает распространение восходящей инфекции и снижает интенсивность воспалительного процесса

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Аллохол – желчегонное средство. Препарат улучшает секреторную функцию печеночных клеток, вызывая умеренный холерэтический эффект. Повышает осмотический градиент между желчью и кровью, что приводит к увеличению фильтрации в желчные капилляры воды и электролитов. Ускоряет течение желчи по желчным путям, предупреждая распространение восходящей инфекции и снижая интенсивность воспалительного процесса.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 таблетка содержит желчи сухой (в пересчете на сухое вещество и количественный состав холевой кислоты) – 80 мг, порошка чеснока сушеного – 40 мг, листья крапивы измельченные – 5 мг, угля активированного – 25 мг

Вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, натрия кроскармелоза, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, пленочное покрытие (гипромелоза, титана диоксид (Е 171), полиэтиленгликоль (макрогол, ПЕГ 400, ПЕГ 4000), поливиниловый спирт, тальк, лецитин, хинолиновый желтый Е 104, индигокармин Е 132).

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Выпускается по 10 или 50 таблеток в блистерах; по 10 таблеток в блистере, по 5 блистеров в пачке из картона; по 180 таблеток в контейнере пластиковом; по 1 контейнеру в пачке из картона

Основные физико-химические свойства: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, от желтого до зеленовато-желтого цвета, круглой формы с двояковыпуклой поверхностью. На поперечном разломе видно ядро, окруженное слоем оболочки.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при билиарной патологии. Код АТС А05А Х.

Показания

В составе комплексного лечения:

хронического холецистита;

дискинезии желчного пузыря;

постхолецистэктомический синдром;

атонического запора;

неосложненного холестероза желчного пузыря.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата;

острый гепатит;

острая и подострая дистрофия печени;

обтурационная желтуха;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

острый энтероколит.

Фармакокинетика

Препарат хорошо всасывается в кишечнике, затем частично реабсорбируется; остальная часть выводится с калом.

Применение

Взрослым назначают по 1–2 таблетки 3–4 раза в сутки после еды в течение 3–4 нед. Потом — по 1 таблетке 2–3 раза в сутки после еды в течение 1–2 мес. При необходимости курс лечения повторяют 2–3 раза с перерывом 3 мес. Первые признаки улучшения состояния появляются обычно на 5–8-е сутки после начала лечения (уменьшение выраженности боли в правом подреберье, исчезновение диспептических явлений).

Особенности применения

При желчекаменной болезни препарат применяют с осторожностью и только после консультации врача и проведения УЗИ (ультразвукового исследования).

Применение в период беременности или кормления грудью. Применение препарата в период беременности или кормления грудью возможно только после консультации врача, который определит соотношение польза/риск.

Дети. Препарат не применять детям.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Нет данных относительно негативного воздействия препарата на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Побочные эффекты

проявления индивидуальной чувствительности к компонентам препарата (аллергические реакции);

диарея.

Взаимодействия

Одновременное применение Аллохола с:

холеретиками синтетического или растительного происхождения – усиливает желчеобразование;

слабительными препаратами – приводит к ликвидации запоров;

жирорастворимыми витаминами – способствует улучшению их всасывания;

антисептиками или химиотерапевтическими средствами – улучшает терапевтическую эффективность последних при инфекционных процессах в печени или желчных путях;

препаратами, содержащими алюминия гидроксид, холестирамин, колестипол, – снижает абсорбцию и уменьшает эффект Аллохола; одновременный прием их нецелесообразен.

Аллохол и алкоголь. Алкоголь может спазмировать мелкие капилляры и желчные протоки, что в сочетании с Аллохолом может спровоцировать воспаление желчного пузыря, появлению желтушности кожи и сильных болевых ощущений в области правого подреберья.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано. При длительном применении в дозах, превышающих рекомендуемые, возможны следующие симптомы: диарея, тошнота, зуд кожи, повышение уровня трансаминаз в крови.

Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия, специфического антидота нет.

Срок годности. 4 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производители:

Агрофарм, ООО, Киевская обл. г. Ирпень, Украина

Борщаговский ХФЗ, НПЦ, ПАО, г.Киев, Украина

БАТ "Булмедпрепараты", Республика Беларусь

Цена. От 61 до 17 грн. В зависимости от количества таблеток в упаковке.

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