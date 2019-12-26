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Аллохол не даст испортить впечатления от праздников

Устранить тяжесть в желудке, улучшить пищеварение и вернуть праздничное настроение поможет препарат Аллохол

Фото: freepik.

Многие из нас, как маленькие дети, находятся в ожидании Рождества и новогодних праздников. Мы с удовольствием включаемся в новогодние хлопоты: украшаем дом, готовим подарки друзьям, родным, коллегам, придумываем замысловатые рецепты – создаем атмосферу. И вот долгожданный праздник наступил, все собрались за столом, новогодние блюда такие вкусные, изысканные и ароматные, и так хочется всего попробовать… И вскоре совсем не замечаем, как за несколько часов съедаем такое количество еды, которого обычно хватило бы на несколько дней. Поэтому достаточно часто праздник приносит не только радость… Каждый из нас сталкивался с неожиданным возникновением проблем с пищеварением или обострением хронических заболеваний пищеварительного тракта. Тяжесть в желудке, отрыжка, тошнота, изжога – это те симптомы, которые часто портят нам настроение и мешают полноценно насладиться новогодней порой. Устранить тяжесть, улучшить пищеварение и вернуть праздничное настроение поможет препарат Аллохол.

Аллохол – это комплексное желчегонное средство, содержащее компоненты природного происхождения и эффективно используемое для лечения заболеваний гепатобиллиарной системы, которая играет ведущую роль в процессах пищеварения. Более чем 50-летний опыт успешного использования и уникальный состав препарата, в который входят порошок сушеного чеснока, лист крапивы, активированный уголь и сухая желчь, делают Аллохол надежным помощником в борьбе с нарушениями в работе печени и желчевыводящих путей.

Так, желчь, входящая в состав препарата, содержит конъюгированную холевую кислоту. Этот важный компонент обеспечивает эмульгацию жиров, повышает активность липазы и помогает нам справиться с перевариванием тех самых вкусных, но часто жирных блюд. К тому же Аллохол облегчает всасывание жирорастворимых витаминов.

Не менее важной составляющей лекарственного средства является крапива, содержащая большое количество полезных фитонцидов, дубильных веществ и аминокислот, которые в комплексе обеспечивают противовоспалительное, бактерицидное и гипохолестеринемическое действие, уменьшая таким образом отрицательное влияние холестерина на наши сосуды и сердце.

Аллохол улучшает секреторную функцию клеток печени, стимулирует синтез желчных кислот, а также содействует нормализации процессов образования желчи. Ускорение тока желчи, в свою очередь, улучшает функционирование печени и снижает вероятность формирования камней в желчном пузыре. При использовании препарата значительно улучшается секреторная и моторная активность всех без исключения органов пищеварительной системы человека. Нормализуется двигательная функции кишечника. Активные компоненты чеснока, входящие в состав препарата, угнетают активность гнилостных и бродильных процессов, предупреждают возникновение метеоризма.

Употребление Аллохол способствует облегчению пищеварения и выведению токсинов из организма, что достигается, в первую очередь, благодаря выраженной сорбционной способности активированного угля. Перечисленные свойства позволяют рекомендовать препарат для облегчения симптомов и профилактики таких заболеваний, как хронический холецистит, дискинезия желчного пузыря, запор, часто встречающихся в условиях дополнительной нагрузки на пищеварительную систему в праздничный период.

Аллохол — это эффективное и безопасное средство, которое на протяжении десятилетий помогает избавиться от неприятных симптомов и существенно улучшает общее состояние. Берегите себя и будьте здоровы!

Реклама лікарського засобу Алохол РП МОЗ України № UA/2355/01/01 від 26.04.2019. Лікарський засіб має побічні реакції, протипоказання та особливі застереження. Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів препарату; гострий гепатит; жовчнокам’яна хвороба; обтураційна жовтяниця; спазм сфінктера Одді; гострий панкреатит; виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки в стадії загострення; гострий ентероколіт.

Перед застосуванням обов’язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Виробник: ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ".

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