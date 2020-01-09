Алмагель Нео: инструкция, показания, способ применения

Препарат применяют для симптоматического лечения заболеваний пищеварительного тракта

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Алмагель Нео эффективен в лечение заболеваний пищеварительной системы. Лекарство снижает активность желудочного сока, взаимодействует с кислотой для образования не всасывающихся метаболитов и выводит их через пищеварительную систему без изменения. Кроме того, лекарство обволакивает стенки пищеварительной системы раствором, защищая их от раздражения.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество:

5 мл (1 мерная ложка) суспензии содержат: алюминия гидроксида геля в пересчете на гидроксид алюминия 340 мг, магния гидроксида пасты в пересчете на магния гидроксид 395 мг, эмульсии симетикона 30% в пересчете на полидиметилсилоксан 36 мг.

10 мл (1 пакетик) суспензии содержат: алюминия гидроксида геля в пересчете на гидроксид алюминия 680 мг, магния гидроксида пасты в пересчете на магния гидроксид 790 мг, эмульсии симетикона 30% в пересчете на полидиметилсилоксан 72 мг.

Вспомогательные вещества: раствор перекиси водорода (30%), сорбит (Е 420), сахарин натрия, гидроксиэтилцеллюлоза, кислота лимонная, етилпарагидроксибензоат (Е 214), пропилпарагидроксибензоат (Е 216), пропиленгликоль, макрогол 400, ароматизатор апельсиновый, этанол 96%, вода очищенная.

Выпускается по 170 мл или по 200 мл во флаконе вместе с мерной ложкой.

По 10 мл в пакетиках из фольги. 10 или 20 пакетиков в картонной пачке вместе с инструкцией по применению.

Основные физико-химические свойства. Суспензия белого или почти белого цвета с запахом апельсина.

Фармакотерапевтическая группа. Антациды. Комбинации простых солей и слабительные (антифлатуленты). Код АТС А02А F02.

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Показания

Симптоматическое лечение заболеваний пищеварительного тракта, сопровождающихся повышенной или нормальной кислотностью желудочного сока и повышенным газообразованием.

Препарат применять самостоятельно или в комбинации с другими лекарственными средствами при:

гастрите и дуодените;

язве желудка и двенадцатиперстной кишки;

эрозиях желудка и двенадцатиперстной кишки;

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни;

дуоденогастральном рефлюксе;

функциональной диспепсии;

метеоризме, дискомфорте в результате повышенного газообразования.

Противопоказания

Гиперчувствительность к любым действующих и/или вспомогательных веществ, входящих в состав лекарственного средства. Тяжелые нарушения функции почек, в том числе у пациентов на гемодиализе, в которых существует риск повышения концентрации ионов алюминия и магния в сыворотке крови до токсических уровней в результате уменьшения выведения через почки. Гипофосфатемия, тяжелый остеопороз, болезнь Альцгеймера, привычный запор, хроническая диарея, кишечная непроходимость, подозрение на аппендицит, кровотечения из пищеварительного тракта неясного происхождения, тяжелая боль в животе неуточненной генеза, язвенный колит, состояния, вызывающие нарушение водно-электролитного баланса.

Фармакокинетика

Препарат после химической реакции превращается в вещества распада, которые не перевариваются и всасываются в кровь. Нерастворимые соединения поступают через все отделы пищеварительной системы и выходят вместе с продуктами распада от пищи. Время выведения из организма составляет один час.

Применение

Взрослые и дети старше 14 лет:

При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни рекомендуемая доза составляет 10-15 мл (2-3 мерные ложки) или 1 пакетик 4 раза в сутки через 1 час после приема пищи и перед сном. После достижения желаемого эффекта рекомендуемая доза составляет 10 мл (2 мерные ложки) или 1 пакетик 4 раза в сутки.

При гастрите, дуодените, эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, дуоденогастральном рефлюксе, функциональной диспепсии, метеоризме рекомендуемая доза составляет 10 мл (2 мерные ложки) или 1 пакетик 4 раза в сутки через 1 час после приема пищи и перед сном.

Продолжительность лечения определяет врач.

Максимальная суточная доза – 60 мл (12 мерных ложек или 6 пакетиков), максимальная продолжительность лечения – 4 недели.

Если симптомы не исчезают, следует обратиться к врачу.

Препарат следует принимать в неразбавленном виде. Не рекомендуется употребление жидкостей в течение 30 минут после приема. Перед применением суспензию необходимо тщательно гомогенизировать, встряхивая флакон.

Пациенты с нарушением функции почек. Лекарственное средство следует принимать после консультации с врачом. При длительном применении следует учитывать состояние функции почек.

Особенности применения

При длительном (более 14 дней) применении необходимо регулярно контролировать состояние пациента. Препарат не содержит сахара и может применяться у больных сахарным диабетом. Препарат содержит сорбитол, который противопоказан при врожденной непереносимости фруктозы.

Применение в период беременности или кормления грудью. В связи с отсутствием данных адекватных клинических исследований женщинам в период беременности Алмагель Нео можно применять только по назначению врача в случае, если ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода/ребенка.

Следует учитывать содержание ионов алюминия и магния, способных влиять на транзит в желудочно-кишечном тракте, а именно: соли магния гидроксида могут вызвать диарею; соли алюминия могут быть причиной запора и ухудшать течение запоров, часто наблюдаются в период беременности, поэтому следует избегать длительного применения и превышения доз этого препарата.

При применении Алмагеля Нео беременным женщинам препарат может нанести ущерб в связи с содержанием этилового спирта (0,226 г в одной дозе). Во время лечения следует прекратить кормление грудью

Дети. Применять детям в возрасте от 14 лет. Безопасность и эффективность применения препарата у детей в возрасте до 14 лет не установлены.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Нет данных относительно негативного влияния на способность управлять транспортными средствами или работать со сложными механизмами.

Побочные эффекты

Со стороны желудочно-кишечного тракта: нарушение вкуса (ощущение привкуса мела), диарея, запор, тошнота, рвота, изменение цвета каловых масс.

Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, в том числе бронхоспазм, зуд, крапивница, ангионевротический отек и анафилактические реакции.

В случае обнаружения каких-либо нежелательных воздействий или необычных реакций посоветуйтесь с врачом относительно дальнейшего применения препарата!

Взаимодействия

Алмагели изменяют кислотность содержимого желудка, что влияет на всасывание, биодоступность, макисмальная концентрация в сыворотке крови, а также на выведение большинства лекарственных средств при одновременном применении. Алмагели уменьшают всасывание резерпина, блокаторов гистамина, гликозидов наперстянки, солей железа, препаратов лития, хинидина, мексилетина, фенотиазиновых препаратов, антибиотиков тетрациклинового ряда, ципрофлоксацина, изониазида, кетоконазола и др. Интервал между приемами Алмагеля и других лекарственных средств должен составлять не менее 1–2 ч.

Алмагель Нео и алкоголь. Сочетание Алмагеля Нео с алкоголем имеет отрицательное воздействие. Этанол усугубляет течение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также этанол влияет на фармакологические свойства лекарства, снижается терапевтический эффект.

Передозировка

Длительное применение Алмагеля Нео может привести к гипермагниемие, несмотря на то, что препарат почти не всасывается из пищеварительного тракта. Симптомы передозировки проявляются быстрой утомляемостью, покраснением лица, истощением, мышечной слабостью и неадекватным поведением.

Могут наблюдаться также признаки метаболического алкалоза: изменение настроения или умственной активности, онемение или боль в мышцах, нервозность и быстрая утомляемость, замедление дыхания, неприятные вкусовые ощущения.

При подозрении на передозировку препарата или при появлении клинических признаков необходимо отменить препарат и принять меры для быстрого выведения препарата из желудочно-кишечного тракта (ввести активированный уголь, сделать промывание желудка и другие процедуры для уменьшения всасывания ионов алюминия и магния).

Лечение при передозировке магнием: регидратация, форсированный диурез. Можно назначить кальция глюконат внутривенно. В случае почечной недостаточности необходим гемодиализ или перитонеальный диализ.

Срок годности. 2 года.

Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Не замораживать! После первого вскрытия первичной упаковки суспензию можно хранить в течение 30 дней в указанных условиях.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Балканфарма-Троян АО для "Тева Украина, ООО", Болгария/Украина.

Цена. Алмагель Нео 170 мл от 69 до 104 грн.

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