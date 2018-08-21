Американке дважды отрезали "хвост": фото 18+

Новообразование между ягодиц у женщины напоминает хвост

У американки вырос «хвост». Фото: pixabay

Американский дерматолог Сандра Ли удалила девушке по имени Тейлор новообразование между ягодиц, напоминающее хвост.

По данным Daily Mirror, операцию показывали на телевизионном реалити-шоу. Тейлор обратилась к врачу с жалобой на "хвост", который вырос у нее в районе копчика. Образование у девушки было с детства.

У женщины – хвост Фото: Facebook

Врачи предположили, что это безвредная жировая опухоль. В 2016 году Тейлор избавилась хирургическим путем от "хвоста". Однако он вырос вновь. Ли обеспокоила эта ситуация.

МРТ показала, что жировые отложения касаются спинного мозга, что делает удаление липомы опасным. Потому врач посоветовала просто уменьшить размер "хвоста".

"Хвост" вырос у американки Фото: Facebook

Тейлор понравился конечный результат. Но она все равно хочет удалить остаток липомы. С таким вопросам она обратится к нейрохирургу.

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