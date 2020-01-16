Амиксин ІС: инструкция, показания, способ применения

Средство, которое применяют для профилактики гриппа и ОРВИ

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Амиксин ІС – противовирусный препарат, индуктор синтеза интерферона. Эффективен при многих вирусных инфекциях (в т. ч. вызванных вирусами гриппа, другими возбудителями острых респираторных вирусных инфекций, вирусами гепатита, герпеса). Механизм противовирусного действия связан с ингибированием трансляции вирус-специфических белков в инфицированных клетках, в результате чего подавляется репродукция вирусов.

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Состав и форма выпуска

Действующее вещество: тилорон.

Вспомогательные вещества: картофельный крахмал, краситель желтый закат, повидон, кандурин, гипромеллоза, натрия кроскрамеллоза, титана диоксид, стеарат кальция, микрокристаллическая целлюлоза, калия алюмосиликат, дигидрат кальция гидрофосфат

Выпускается в блистерах, по 3-5 таблеток в каждом, упакованы в картонную упаковку, по 1-3 блистера в каждой. Дозировка – 60 и 125 мг.

Основные физико-химические свойства: двояковыпуклые, темно-розовые (дозировка 60 мг) и оранжевые (дозировка 125 мг. таблетки, круглой формы. На разломе видно два слоя.

Фармакотерапевтическая группа. Иммуностимуляторы. Код АТХ L03A X.

Показания

Лечение и профилактика гриппа и других ОРВИ.

Лечение вирусного гепатита А, В, С, герпетической инфекции, цитомегаловирусной инфекции, в составе комплексной терапии инфекционно-аллергического и вирусных энцефаломиелитов (рассеянный склероз, лейкоэнцефалит, увеоэнцефалит и менингоэнцефалит), урогенитального и респираторного хламидиоза.

Для снижения степени иммунодепрессии в составе комплексной терапии заболеваний, сопровождающихся вторичным индуцированным иммунодефицитом (вызванные влиянием рентгеновского излучения, цитостатиков, хирургическими вмешательствами и т.п.) и требующих иммунокоррекции.

Фармакокинетика

После приема внутрь тиролон быстро всасывается из пищеварительного тракта. Биодоступность составляет 60%. Около 80% препарата связывается с белками плазмы крови. Препарат не подвергается биотрансформации и не накапливается в организме. Выводится практически в неизмененном виде с фекалиями и с мочой в соотношении 7: 1. Период полувыведения составляет 48 часов.

Применение

Препарат принимают внутрь после еды.

Профилактика вирусного гепатита А — 125 мг/нед на протяжении 6 нед.

125 мг/нед на протяжении 6 нед. Лечение вирусного гепатита А — в первые сутки по 125 мг 2 раза в сутки, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Курсовая доза — 1,25 г.

в первые сутки по 125 мг 2 раза в сутки, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Курсовая доза — 1,25 г. Лечение острого гепатита В — в первые 2 сут по 125 мг, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Курсовая доза — 2 г. При продолжительном течении гепатита В курсовая доза может быть повышена до 2,5 г.

в первые 2 сут по 125 мг, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Курсовая доза — 2 г. При продолжительном течении гепатита В курсовая доза может быть повышена до 2,5 г. При хроническом гепатите В — в первые 2 сут принимают по 250 мг, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Курсовая доза в начале лечения —2,5 г. В дальнейшем препарат принимают в дозе 125 мг/нед. Общая курсовая доза составляет от 3,75 до 5 г.

в первые 2 сут принимают по 250 мг, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Курсовая доза в начале лечения —2,5 г. В дальнейшем препарат принимают в дозе 125 мг/нед. Общая курсовая доза составляет от 3,75 до 5 г. При остром гепатите С — в первые 2 сут лечения — по 125 мг, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Курсовая доза — 2,5 г.

в первые 2 сут лечения — по 125 мг, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Курсовая доза — 2,5 г. При хроническом гепатите С — в первые 2 сут лечения — по 250 мг, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Курсовая доза в начале лечения — 2,5 г. В дальнейшем препарат принимают в дозе 125 мг/нед. Общая курсовая доза составляет 5 г.

в первые 2 сут лечения — по 250 мг, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Курсовая доза в начале лечения — 2,5 г. В дальнейшем препарат принимают в дозе 125 мг/нед. Общая курсовая доза составляет 5 г. При лечении гриппа и других ОРВИ — в первые 2 сут лечения по 125 мг, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Общая курсовая доза составляет 750 мг.

в первые 2 сут лечения по 125 мг, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Общая курсовая доза составляет 750 мг. Для профилактики гриппа и других ОРВИ принимают по 125 мг 1 раз в неделю на протяжении 6 нед.

принимают по 125 мг 1 раз в неделю на протяжении 6 нед. Для лечения герпетической, цитомегаловирусной инфекции — в первые 2 сут принимают по 125 мг, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Общая курсовая доза составляет 2,5 г.

в первые 2 сут принимают по 125 мг, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Общая курсовая доза составляет 2,5 г. Для снижения степени иммунодепрессии в составе комплексной терапии заболеваний, сопровождающихся вторичным индуцированным иммунодефицитом, и требующих иммунокоррекции — по 125–250 мг/нед на протяжении 6 нед. Максимальная курсовая доза составляет 1,5 г. В зависимости от иммунологических показателей и течения заболевания курс лечения может быть повторен с интервалом между курсами 4 нед.

в составе комплексной терапии заболеваний, сопровождающихся вторичным индуцированным иммунодефицитом, и требующих иммунокоррекции — по 125–250 мг/нед на протяжении 6 нед. Максимальная курсовая доза составляет 1,5 г. В зависимости от иммунологических показателей и течения заболевания курс лечения может быть повторен с интервалом между курсами 4 нед. При урогенитальном и респираторном хламидиозе принимают по 125 мг в первые 2 сут, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Курсовая доза — 1,25 г.

принимают по 125 мг в первые 2 сут, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Курсовая доза — 1,25 г. В составе комплексной терапии нейровирусных инфекций — инфекционно-аллергического и вирусного энцефаломиелита (рассеянный склероз, лейкоэнцефалит, увеоэнцефалит и менингоэнцефалит) — в первые 2 сут по 125 мг, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Курсовая доза — от 1,5 до 1,75 г.

инфекционно-аллергического и вирусного энцефаломиелита (рассеянный склероз, лейкоэнцефалит, увеоэнцефалит и менингоэнцефалит) — в первые 2 сут по 125 мг, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Курсовая доза — от 1,5 до 1,75 г. Дети в возрасте старше 7 лет при неосложненных формах гриппа или других ОРВИ препарат принимают по 60 мг 1 раз в сутки в 1, 2 и 4-е сутки от начала лечения. Курсовая доза — 180 мг. При возникновении осложнений гриппа или других ОРВИ препарат принимают по 60 мг/сут в 1, 2, 4 и 6-е сутки от начала лечения. Курсовая доза — 240 мг.

Особенности применения. В составе комплексной терапии нейровирусных инфекций Амиксин применяют под наблюдением врача.

Применение в период беременности или кормления грудью. Опыт применения препарата в период беременности и кормления грудью отсутствует, поэтому не следует применять его в эти периоды.

Дети. Детям до 7 лет препарат не назначают.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Побочные эффекты

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: аллергические реакции, в том числе зуд, сыпь (в частности крапивница).

Со стороны пищеварительного тракта: диспептические явления (в частности тошнота, изжога).

Кратковременная лихорадка.

Взаимодействия

Препарат совместим с антибиотиками, a также другими лекарственными средствами, традиционно применяющимися для лечения вирусных, бактериальных инфекций. Клинически значимого взаимодействия рассматриваемого лекарства с антибиотиками и противовирусными препаратами не выявлено.

Амиксин ІС и алкоголь. Нет указаний о невозможности сочетания препарата с алкоголем. Однако необходимо помнить о том, что алкоголь может ускорять всасывание лекарств из пищеварительного тракта, повышая риск возникновения нежелательных явлений. В связи с этим принимать алкоголь при лечении любыми лекарственными средствами крайне нежелательно даже при отсутствии соответствующих указаний в аннотации к препарату.

Передозировка. Случаи передозировки таблетками Амиксин не известны, однако следует сообщить доктору о случайном или преднамеренном превышении дозы.

Срок годности: 3 года.

Условия хранения. Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Интерхим ОДО, г. Одесса, Украина.

Цена. От 64.80 до 342.20 грн. в зависимости от количества таблеток в упаковке.

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