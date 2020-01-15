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Амодерм Нео: инструкция, показания, способ применения

Противогрибковый лак для лечения грибка ногтей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:12
Фото: Pixabay

Противогрибковый препарат для местного применения. Проявляет фунгистатическое и фунгицидное действие, обусловленная изменением клеточной мембраны путем нарушения биосинтеза стеринов. Аморолфин ингибирует два различных ферменты, участвующие в биосинтезе эргостерол-дельта14-редуктазы и дельта7-дельта8-изомеразы.

Бактерии, за исключением Actinomyces, не являются чувствительными к аморолфином. Propionibacterium acnes проявляет лишь слабую чувствительность.

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Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 50 мг аморолфина в 1 мл лака.

Вспомогательные вещества: аммонийно-метакрилатный сополимер (тип А), триацетин, n-бутилацетат, этилацетат, этанол.

Выпускается по 2,5 мл во флаконе вместе со шпателями для нанесения лака в картонной коробке; по 2,5 мл во флаконе вместе с пилочками для ногтей, салфетками для очищения и шпателями для нанесения лака в картонной коробке.

Основные физико-химические свойства. Лак для ногтей лечебный. Прозрачный раствор от бесцветного до светло-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа. Противогрибковые препараты для дерматологического применения. Другие противогрибковые препараты для местного применения. Код АТХ D01A E16.

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Показания

  • Грибковые поражения, вызванные дерматомицетом, дрожжевым грибом и плесневым грибом, без поражения ногтевой основы.
  • Лечение неосложненных дистальных и латеральных онихомикозов, вызванных дерматомицетом, дрожжевым грибом и плесневым грибом, ограниченных двумя ногтями.
  • Профилактика грибковых поражений ногтей.

Противопоказания

Гиперчувствительность к аморолфину или вспомогательным веществам, которые входят в состав препарата.

Фармакокинетика

В течение первых 24 часов после нанесения раствора аморолфин проникает в ногтевую пластину и далее в ногтевое ложе. Эффективная концентрация аморолфином сохраняется в поврежденной ногтевой пластине в течение 7-10 дней уже после первой аппликации. Системная абсорбция незначительна: концентрация аморолфином в плазме крови находится ниже предела чувствительности методов определения (менее 0,5 нг/мл).

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Применение

Лак для ногтей необходимо наносить на пораженный участок ногтя 1 раз в неделю. пациент должен наносить лак следующим образом:

  1. Перед первым нанесением лекарственного средства Амодерм Нео очень важно, чтобы пораженные участки ногтя (в частности поверхность ногтя) были отшлифованы как можно тщательнее с помощью пилочки для ногтей.
  2. Затем поверхность ногтя следует очистить и обезжирить спиртовым р-ром. Перед повторным нанесением лекарственного средства Амодерм Нео пораженный участок ногтя следует снова отшлифовать, после чего ноготь очистить спиртовым р-ром.
  3. Предупреждение: пилочки, использованные для пораженных ногтей, не следует использовать для здоровых ногтей.
  4. Одним из шпателей, входящих в комплект, необходимо нанести лак на всю поверхность пораженного ногтя.
  5. После нанесения необходимо дать лаку высохнуть в течение 3–5 мин.
  6. При нанесении средства на каждый пораженный участок ногтя необходимо опустить шпатель во флакон с лаком. Вынимая шпатель, не вытирать его о шейку флакона.
  7. Флакон держать плотно закрытым.

Предупреждение: при работе с органическими р-рами (растворители, уайт-спирит и т.д.) необходимо пользоваться водонепроницаемыми перчатками, чтобы сохранить на ногтях лак.

Лечение следует продолжать без перерывов, пока ноготь не восстановится и не заживут пораженные участки. Частота и продолжительность лечения зависят в основном от интенсивности и локализации инфекции. Обычно лечение продолжается 6 мес (для ногтей на пальцах рук) и 9–12 мес (для ногтей на пальцах ног). Повторение лечения рекомендуется с интервалами примерно в 3 мес.

В случае наличия также дермофитии стопы необходимо лечиться соответствующим противогрибковым кремом.

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Особенности применения

  • Пациенты с заболеваниями периферической системы кровообращения, сахарным диабетом и иммуносупрессией, с дистрофией ногтя и разрушенной ногтевой пластинкой перед применением должны проконсультироваться с врачом.
  • Избегать попадания лака в глаза, уши и на слизистые оболочки.
  • Следует также избегать использования декоративного лака для ногтей и накладных ногтей во время лечения препаратом.

Применение в период беременности или кормления грудью. Во время беременности не установлена, поэтому не рекомендуется применять препарат в этот период. Никаких побочных эффектов у детей, которые находятся на грудном вскармливании, не обнаружено. Поскольку концентрация аморолфина в грудном молоке несущественна, аморолфин можно применять в период кормления грудью.

Перед применением препарата необходима консультация врача.

Дети. Эффективность и безопасность применения препарата детям не установлены, в связи с чем его не назначают этой возрастной категории пациентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

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Побочные эффекты

возможны отдельные случаи возникновения побочных реакций.

Со стороны кожи: редко (≥1/10 000, <1/1000) — поражение ногтей, изменение цвета ногтей; очень редко (<1/10 000) — ощущение жжения кожи.

Взаимодействия. Нет специальных исследований по одновременного лечения с другими препаратами для наружного применения.

Амодерм Нео и алкоголь. Нет данных.

Передозировка. Случаев передозировки не наблюдалось, поскольку препарат применяют местно.

В случае случайного приема внутрь необходимо промыть желудок.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре не выше 30 °С. Хранить флакон плотно закрытым.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Шанель Медикал для "Киевмедпрепарат, ОАО", Ирландия/Украина.

Цена. От 298 до 463 грн.

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