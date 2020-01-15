Амодерм Нео: инструкция, показания, способ применения

Противогрибковый лак для лечения грибка ногтей

Фото: Pixabay

Противогрибковый препарат для местного применения. Проявляет фунгистатическое и фунгицидное действие, обусловленная изменением клеточной мембраны путем нарушения биосинтеза стеринов. Аморолфин ингибирует два различных ферменты, участвующие в биосинтезе эргостерол-дельта14-редуктазы и дельта7-дельта8-изомеразы.

Бактерии, за исключением Actinomyces, не являются чувствительными к аморолфином. Propionibacterium acnes проявляет лишь слабую чувствительность.

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Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 50 мг аморолфина в 1 мл лака.

Вспомогательные вещества: аммонийно-метакрилатный сополимер (тип А), триацетин, n-бутилацетат, этилацетат, этанол.

Выпускается по 2,5 мл во флаконе вместе со шпателями для нанесения лака в картонной коробке; по 2,5 мл во флаконе вместе с пилочками для ногтей, салфетками для очищения и шпателями для нанесения лака в картонной коробке.

Основные физико-химические свойства. Лак для ногтей лечебный. Прозрачный раствор от бесцветного до светло-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа. Противогрибковые препараты для дерматологического применения. Другие противогрибковые препараты для местного применения. Код АТХ D01A E16.

Показания

Грибковые поражения, вызванные дерматомицетом, дрожжевым грибом и плесневым грибом, без поражения ногтевой основы.

Лечение неосложненных дистальных и латеральных онихомикозов, вызванных дерматомицетом, дрожжевым грибом и плесневым грибом, ограниченных двумя ногтями.

Профилактика грибковых поражений ногтей.

Противопоказания

Гиперчувствительность к аморолфину или вспомогательным веществам, которые входят в состав препарата.

Фармакокинетика

В течение первых 24 часов после нанесения раствора аморолфин проникает в ногтевую пластину и далее в ногтевое ложе. Эффективная концентрация аморолфином сохраняется в поврежденной ногтевой пластине в течение 7-10 дней уже после первой аппликации. Системная абсорбция незначительна: концентрация аморолфином в плазме крови находится ниже предела чувствительности методов определения (менее 0,5 нг/мл).

Применение

Лак для ногтей необходимо наносить на пораженный участок ногтя 1 раз в неделю. пациент должен наносить лак следующим образом:

Перед первым нанесением лекарственного средства Амодерм Нео очень важно, чтобы пораженные участки ногтя (в частности поверхность ногтя) были отшлифованы как можно тщательнее с помощью пилочки для ногтей. Затем поверхность ногтя следует очистить и обезжирить спиртовым р-ром. Перед повторным нанесением лекарственного средства Амодерм Нео пораженный участок ногтя следует снова отшлифовать, после чего ноготь очистить спиртовым р-ром. Предупреждение: пилочки, использованные для пораженных ногтей, не следует использовать для здоровых ногтей. Одним из шпателей, входящих в комплект, необходимо нанести лак на всю поверхность пораженного ногтя. После нанесения необходимо дать лаку высохнуть в течение 3–5 мин. При нанесении средства на каждый пораженный участок ногтя необходимо опустить шпатель во флакон с лаком. Вынимая шпатель, не вытирать его о шейку флакона. Флакон держать плотно закрытым.

Предупреждение: при работе с органическими р-рами (растворители, уайт-спирит и т.д.) необходимо пользоваться водонепроницаемыми перчатками, чтобы сохранить на ногтях лак.

Лечение следует продолжать без перерывов, пока ноготь не восстановится и не заживут пораженные участки. Частота и продолжительность лечения зависят в основном от интенсивности и локализации инфекции. Обычно лечение продолжается 6 мес (для ногтей на пальцах рук) и 9–12 мес (для ногтей на пальцах ног). Повторение лечения рекомендуется с интервалами примерно в 3 мес.

В случае наличия также дермофитии стопы необходимо лечиться соответствующим противогрибковым кремом.

Особенности применения

Пациенты с заболеваниями периферической системы кровообращения, сахарным диабетом и иммуносупрессией, с дистрофией ногтя и разрушенной ногтевой пластинкой перед применением должны проконсультироваться с врачом.

Избегать попадания лака в глаза, уши и на слизистые оболочки.

Следует также избегать использования декоративного лака для ногтей и накладных ногтей во время лечения препаратом.

Применение в период беременности или кормления грудью. Во время беременности не установлена, поэтому не рекомендуется применять препарат в этот период. Никаких побочных эффектов у детей, которые находятся на грудном вскармливании, не обнаружено. Поскольку концентрация аморолфина в грудном молоке несущественна, аморолфин можно применять в период кормления грудью.

Перед применением препарата необходима консультация врача.

Дети. Эффективность и безопасность применения препарата детям не установлены, в связи с чем его не назначают этой возрастной категории пациентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Побочные эффекты

возможны отдельные случаи возникновения побочных реакций.

Со стороны кожи: редко (≥1/10 000, <1/1000) — поражение ногтей, изменение цвета ногтей; очень редко (<1/10 000) — ощущение жжения кожи.

Взаимодействия. Нет специальных исследований по одновременного лечения с другими препаратами для наружного применения.

Амодерм Нео и алкоголь. Нет данных.

Передозировка. Случаев передозировки не наблюдалось, поскольку препарат применяют местно.

В случае случайного приема внутрь необходимо промыть желудок.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре не выше 30 °С. Хранить флакон плотно закрытым.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Шанель Медикал для "Киевмедпрепарат, ОАО", Ирландия/Украина.

Цена. От 298 до 463 грн.

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