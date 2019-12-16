Анаферон: инструкция, показания, способ применения

Гомеопатический препарат с противовирусным и иммуномодулирующим эффектом

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Препарат применяется для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа. При профилактическом и лечебном применении оказывает противовирусное действие. Экспериментально и клинически доказана эффективность в отношении вирусов гриппа, парагриппа, вирусов простого герпеса 1 и 2 типов (лабиальный герпес, генитальный герпес), других герпевирусов (ветряная оспа, инфекционный мононуклеоз), энтеровирусов, вируса клещевого энцефалита, ротавируса, коронавируса, калицивируса, аденовируса, респираторно-синцитиальный вирус (РС-вируса).

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 таблетка содержит антитела к гамма интерферона человека аффинно очищенные: смесь гомеопатических разведений С12, СЗ0 и С200 – 3 мг.

Вспомогательные вещества: лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.

Выпускается по 20 таблеток в блистере, по 1 блистера в картонной коробке

Основные физико-химические свойства: таблетки плоскоцилиндрической формы, с риской и фаской, от белого до почти белого цвета. На одном плоской стороне нанесено черту, на другом плоской стороне нанесена надпись ANAFERON.

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Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.

Показания

Анаферон назначают при ОРВИ и гриппе, кишечных инфекциях, герпесе, ветрянке, краснухе, острых и хронических гепатитах. Включается в комплексную терапию при лечении инфекций, вызванных энтеровирусом, ротавирусом, коронавирусом, вирусом энцефалитного клеща.

Противопоказания

К противопоказаниям относят повышенную чувствительность к компонентам препарата.

Фармакокинетика

Чувствительность современных физико-химических методов анализа (газожидкостная хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография, хромато-масс-спектрометрия) не позволяет оценивать содержание активных компонентов препарата Анаферон в биологических жидкостях, органах и тканях, что делает технически невозможным изучение фармакокинетики.

Применение

Как только появились первые симптомы, необходимо сразу начать лечение. Форма выпуска для взрослых и детей отличается дозировкой. Таблетки следует принимать за полчаса до или полчаса после еды. Таблетки нужно рассасывать до полного растворения.

В случае гриппа, ОРВИ, кишечных инфекций, инфекций герпевируса, нейроинфекций препарат принимается каждые полчаса по 1 таблетке в течение первых двух часов. После этого нужно принять еще 3 таблетки с равными интервалами времени. В течение первых 24 часов необходимо принять 8 таблеток. Нужно принимать по 1 таблетке три раза в день со второго дня и до момента выздоровления.

Сезонная профилактика простуды длится от 1 до 3 месяцев в зависимости от клинического состояния организма, таблетки принимаются по одной раз в 24 часа.

В случае острых проявлений генитального герпеса препарат следует принимать по 1 таблетке от 1 до 3 дней 8 раз в 24 часа. Далее по 1 таблетке 4 раза в день следующих 3 недели.

Если нужна профилактика хронической герпевирусной инфекции, то следует принимать препарат до 6 месяцев по 1 таблетке в сутки.

Препарат принимается по 1 таблетке в сутки при лечении и профилактике иммунодефицитных состояний. Продолжительность курса определяется врачом.

Особенности применения

В состав препарата входит лактозы моногидрат, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы либо при врожденной лактазной недостаточности.

Применение в период беременности или кормления грудью. Данные про эффективность и безопасность применения препарата в период беременности или кормления грудью отсутствуют, поэтому его не следует назначать в эти периоды.

Дети. Детям назначают Анаферон детский.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Побочные эффекты

При использовании препарата по указанным показаниям и в указанных дозировках побочных действий не выявлено. Возможны реакции повышенной чувствительности к компонентам препарата.

Взаимодействия

Случаев несовместимости с другими лекарственными средствами не зарегистрировано. При необходимости препарат можно сочетать с другими противовирусными, антибактериальными и симптоматическими средствами.

Анаферон и алкоголь. Этанол снижает функциональность и сопротивляемость иммунной системы, поэтому его совместное использование с Анафероном нежелательно. Да и в целом, пациентам с симптомами острых респираторных вирусных инфекций употреблять алкоголь запрещено.

Передозировка. Возможны диспепсические явления при передозировке. В таком случае лечение должно быть симптоматическим.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель\Заявитель. ЗАТ Сантоника\ООО "Материа Медика-Украина".

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности. Ул. Вейвер 134Б, м. Каунас, Каунасское м. Один., LT-46353, Литва.

Цена. От 69 до 90 грн.

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