Анаприлин: инструкция, показания, способ применения

Препарат для снижения артериального давления и нормализации сердечного ритма

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Анаприлин уменьшает автоматизм синусового узла, возбудимость миокарда, возникновение эктопических очагов возбуждения; оказывает мембраностабилизирующий эффект, урежает ЧСС, замедляет AV проводимость, снижает сократимость миокарда и потребность миокарда в кислороде.

Оказывает гипотензивный эффект, который стабилизируется к концу 2-й недели курсового назначения. Снижает активность ренин-ангиотензиновой системы. Повышает атерогенные свойства крови.

Усиливает сокращения матки (спонтанные и вызванные средствами, стимулирующими миометрий), что способствует уменьшению кровотечения при родах и в послеоперационный период.

Повышает тонус бронхов, в больших дозах вызывает седативный эффект.

Снижает внутриглазное давление за счет угнетения продукции водянистой влаги в камере глаза, не влияет на размеры зрачка и аккомодацию.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: пропранолола гидрохлорид (анаприлин) – 10 мг или 40 мг.

Вспомогательные вещества: сахароза (сахар), кальция стеарата моногидрат, крахмал картофельный.

Таблетки по 10 мг № 50, № 10х5 выпускаются в контурных ячейковых упаковках, № 50 в контейнерах.

Таблетки по 40 мг № 50 (10х5), № 50 (50х1) выпускаются в блистерах, № 50 (50х1) в контейнере в коробке.

Основные физико-химические свойства: таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрической формы, с фаской.

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Фармакотерапевтическая группа. Средства, что воздействуют на сердечно-сосудистую систему. Неселективных блокаторы β-адренорецепторов. Пропранолол. Код АТС C07A A05.

Показания

Анаприлин применяется при лечении ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, стенокардии, нарушениях сердечного ритма (синусовая тахикардия, наджелудочковая и мерцательная тахикардия) в том числе и при тахикардии вызванной тиреотоксикозом. Также анаприлин нашел применение при инфаркте миокарда, гипертрофической кардиоиопитии (в том числе субаортальном стенозе), пролапсе митрального клапана, эссенциальном треморе, нейроциркуляторной дистонии. Для профилактики тяжелых приступов мигрени. Анаприлин применяют в составе комбинированной терапии (совместно с α-адреноблокаторами) при феохромоцитоме и абстинентном синдроме (возбуждение и тремор).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, кардиогенный шок, атриовентрикулярная блокада II и III степени, синоатриальная блокада, синдром слабости синусового узла, синусовая брадикардия (частота сердечных сокращений менее 50 уд/мин), стенокардия, артериальная гипотензия, острая и хроническая сердечная недостаточность, тяжелое течение бронхиальной астмы, синдром Рейно и другие облитерирующие заболевания периферических сосудов, период кормления грудью, детский возраст до 1 года.

Фармакокинетика

Быстро всасывается при приеме внутрь и относительно быстро выводится из организма. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1–1,5 ч. Биодоступность после перорального приема — 30%, возрастает после приема еды. Период полувыведения — 2–3 ч. Связывание с белками плазмы крови — 90–95%. Проникает через плацентарный барьер. Экскреция почками — 90%, в неизмененном виде — менее 1%.

Применение

Таблетки Анаприлин необходимо пить за 15-30 минут до еды, запивая 200-300 мл воды. Дозировка и общая длительность курса лечения определяется врачом индивидуально.

При лечении гипертонии дозировку обычно назначают, исходя из расчета 160-320 мг пропранолол гидрохлорида в сутки. Необходимое количество препарата делится поровну на 3 приема.

При стенокардии, мигрени, повышенной возбудимости минимальная дозировка составляет 80 мг пропанолол гидрохлорида в сутки.

При аритмии, эссенциальном треморе, тахикардии - 30 мг.

Пациентам, перенесшим инфаркт, необходимо принимать 160 мг пропанола в сутки (16 таблеток Анаприлина). В первые 2-3 дня суточная дозировка разделяется на 4 приема, в дальнейшем – на 2. Профилактическая терапия после перенесенного инфаркта начинается на 5-21 сутки после момента приступа.

Особенности применения

Прекращение лечения осуществляют постепенно под наблюдением врача, т.к. резкая отмена может усилить ишемию миокарда и ухудшить толерантность к физической нагрузке.

У больных сахарным диабетом применение препарата проводят под контролем содержания глюкозы в крови.

Нельзя применять одновременно с антипсихотическими препаратами (нейролептиками) и транквилизаторами.

Следует учитывать, что при приеме анаприлина возможно ослабление внимания и снижение скорости двигательных реакций.

Во время лечения не рекомендуется принимать этанол (возможно резкое снижение АД).

Применение в период беременности или кормления грудью. Применение в период беременности невозможно за исключением случаев, когда ожидаемый терапевтический эффект для беременной превышает потенциальный риск для плода.

Дети. Препарат можно назначать детям в возрасте от 3 лет

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Из-за возможности развития побочных эффектов со стороны центральной нервной и сердечно-сосудистой систем во время лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении автотранспортом или занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Побочные эффекты

Со стороны сердечно-сосудистой системы и кроветворения: артериальная гипотензия, синусовая брадикардия, атриовентрикулярная блокада, развитие/прогрессирование сердечной недостаточности, нарушение периферического кровообращения, тромбоцитопеническая пурпура, лейкопения, агранулоцитоз.

Со стороны нервной системы и органов чувств: астения, головокружение, головная боль, бессонница или сонливость, ночные кошмары, снижение скорости психических и двигательных реакций, депрессия, беспокойство, спутанность сознания или кратковременная амнезия, парестезии, нарушение остроты зрения, уменьшение секреции слезной жидкости, сухость и болезненность глаз, кератоконъюнктивит, галлюцинации, судороги.

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, боли в эпигастральной области, диарея или запор, тромбоз мезентериальной артерии, ишемический колит, нарушения функции печени (в том числе холестаз).

Со стороны дыхательной системы: фарингит, кашель, одышка, респираторный дистресс-синдром, бронхо- и ларингоспазм.

Со стороны эндокринной системы: гипогликемия.

Аллергические реакции: кожные реакции, зуд, лихорадка.

Со стороны кожных покровов: алопеция, обострение псориаза.

Прочие: артралгия, ослабление либидо, снижение потенции, болезнь Пейрони.

Взаимодействия

Если в период приема Анаприлина вы параллельно лечитесь любыми другими медикаментами, поставьте врача в известность.

При единовременном приеме симпатоликов, гидралазина, ингибиторов монаминооксидазы, гипотензивных средств, анестетиков с Анаприлином давление может упасть ниже нормы.

Таблетки увеличивают время действия миорелаксантов, продлевают антикоагулянтное воздействие кумаринов, препятствуют ускоренному выводу из организма лидокаина и зуфилина.

При вводе в организм рентгеноконтрастных средств увеличивается вероятность возникновения анафилактической реакции.

Параллельное применение Анаприлина и норэпинефрина часто становится причиной повышения АД.

В период приема низких доз аллергенов в целях иммунотерапии повышается вероятность острых аллергических проявлений.

Анаприлин и алкоголь. Одновременный прием этого препарата и алкоголя может привести к критическому снижению артериального давления.

Передозировка

Симптомы: головокружение, выраженная гипотензия, брадикардия, аритмия, сердечная недостаточность, коллапс, акроцианоз, судороги, затруднение дыхания, бронхоспазм.

Лечение: промывание желудка, назначение адсорбирующих средств. При отсутствии признаков отека легких назначают инфузии плазмозамещающих растворов, при неэффективности – эпинефрин, допамин, добутамин; при сердечной недостаточности – сердечные гликозиды, a-адреномиметики, диуретики, глюкагон; при судорогах – диазепам, внутривенно; при бронхоспазме – b-адреностимуляторы, ингаляционно или парентерально.

При наличии нарушения атриовентрикулярной проводимости – 1–2 мг атропина, внутривенно, при низкой эффективности – установка временного кардиостимулятора.

При желудочковой экстрасистолии применяют лидокаин (антиаритмические препараты А класса не применяются).

Гемодиализ неэффективен.

Срок годности. 4 года.

Условия хранения. При температуре от 8 °С до 25 °С.

Категория отпуска. По рецепту.

Производитель. ООО ФК "Здоровье", Харьков, Украина.

Цена. Средняя цена препарата – 50 грн.

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