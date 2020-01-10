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Анемия: почему падает гемоглобин

Можно ли с помощью питания восстановить уровень гемоглобина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:23
Фото: Pixabay

Анемия (малокровие) – это снижение количества переносящих кислород красных кровяных клеток (эритроцитов) и снижение белка, переносящего кислород (гемоглобина), ниже нормального значения. Согласно принятой классификации, анемии можно разделить на 3 большие группы:

  1. Вызванные кровопотерей (постгеморрагические).
  2. Связанные с повышенным разрушением эритроцитов (гемолитические).
  3. Обусловленные нарушением крове­творения (гипопластические).

В зависимости от причин заболевания, будет отличаться и лечение. Подробнее об анемии расскажет терапевт Валентина Андрейченко.

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Гипопластическая анемия

Самую большую и трудную для диагностики группу представляют собой гипопластические анемии. Их делят на органические, появившиеся в результате заболеваний костного мозга, и функциональные — вызванные его временным разладом. Разумеется, и те, и другие в первую очередь необходимо правильно распознать. Но, если лечение малокровия, возникшего из-за болезни костного мозга, возможно только в условиях стационара, ряд функциональных сбоев кровообразования (особенно так называемые дефицитные анемии, вызванные нехваткой необходимых веществ) можно ликвидировать и дома. Правда, при одном условии: четко определенном виновнике недуга.

Ведь кроветворная система так сложна, что чутко реагирует как на внутренние болезни (в том числе на новообразования), так и на нехватку необходимых веществ извне. Недаром самой распространенной из дефицитных форм малокровия является анемия, обусловленная нехваткой железа. Следующая – дефицитная анемия, при которой в организме недостаточно витамина В12 и фолиевой кислоты.

В отличие от остальных видов малокровия, эти не только достаточно широко распространены, но и редко требуют стационарного лечения.

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Причина низкого гемоглобина

Еще в древнем мире знали, что железо необходимо для кроветворения. Но только в ХХ веке ученые ответили на вопрос, почему же гемоглобина может не хватать. Вот раскрытые ими причины:

  1. Недостаточность нужного вещества в продуктах питания.
  2. Повышенный расход.
  3. Недостаточность усвоения железа.

В первых двух случаях тактика лечения похожа и заключается в дополнительном введении железа в организм. При резко выраженных анемиях — в таблетках, витаминах, уколах. Если же падение уровня гемоглобина не критично, ежедневный рацион просто стараются обогатить продуктами, богатыми нужным металлом. Это язык, печень, бобовые, земляника, яблоки. Такой подход оправдан тем, что "натуральное железо", взятое из продуктов, трудно передозировать. К тому же оно не имеет побочных эффектов и лучше усваивается, чем из препаратов.

В том же случае, когда железо попадает в организм регулярно и в нужном количестве, но по какой-то причине проходит через него транзитом, тактика лечения резко меняется. На первый план выступают средства, помогающие усвоить драгоценное железо. И в первую очередь "витамин кроветворения" — В12, или цианкобаламин, и фолиевая кислота. А еще врачи стараются устранить причины, ведущие к такому "неправильному поведению" организма.

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Питание при гемоглобине

Как ни удивительно, одними из самых серьезных "врагов гемоглобина" являются гастриты, протекающие на фоне снижения кислотности. При этом нарушается выработка так называемого внутреннего антианемического фактора Касли — гастромукопротеина, а без него организм не усваивает витамин В12.

Не забывайте о правильном питании. Ведь задолго до открытия препаратов для лечения тяжелых дефицитных анемий применялось специальное меню, включавшее большие количества вареной телячьей печени. В дальнейшем еще более эффективным был признан прием сырой печенки. Всего 200 граммов в сутки такого "лакомства", измельченного в мясорубке, — и малокровие отступало. К экстремальным средствам того же плана относили и свежую кровь птицы или домашней скотины. Их "волшебное действие" порой все еще "открывают" сомнительные целители.

К счастью, сегодня есть другие, куда более безопасные методы лечения. Но факт остается фактом: мясо и субпродукты в рационе должны быть обязательно! И чем меню разнообразнее, тем лучше.

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