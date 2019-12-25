Ангин-гран: инструкция, показания, способ применения

Гомеопатический препарат, который применяется при лечении тонзиллита

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Гомеопатический препарат, который снижает боль в горле, воспалительные явления, отечность. Ангин-гран способствует снижению гипертрофии миндалин и снижает число рецидивов при хронических тонзиллитах.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 10 г гранул содержат Belladonna 1000CH 20 мг, Hepar sulfur 1000CH 20 мг, Phytolacca 200CH 20 мг, Mercurius solubilis 1000CH 20 мг, Lachesis 1000CH 20 мг.

Вспомогательные вещества: сахар кондитерский.

Выпускается по 10 г гранул в пенале полимерном или флаконе с крышкой, в картонной пачке.

Основные физико-химические свойства: гранулы, растворимые в воде, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.

Показания

Препарат Ангин-гран показан при гипертрофии небных миндалин, аденоидных вегетациях, острых/хронических тонзиллитах, фарингитах, острых аденоидитах. Также применяется при частых острых респираторных заболеваниях, хроническом евстахиите, рецидивирующем отите у пациентов с хроническим аденотонзиллитом. Другими показаниями являются тонзиллогенная интоксикация, рецидивирующий герпес у пациентов с хроническим аденотонзиллитом.

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Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Фармакокинетика. Не изучалась.

Применение

Взрослым и детям старше 7 лет – по 7 гранул под язык до полного рассасывания.

Детям в возрасте от 1 до 7 лет – из расчета 1 гранула на год жизни (на 1 прием), гранулы растворяют в небольшом количестве воды в случае невозможности применения под язык. Препарат следует принимать за 15-20 минут до или через 1:00 после еды.

Принимать в остром периоде (при боли в горле, повышении температуры) 3-5 раз в день до полного выздоровления.

При остром начале заболевания принимать разовую возрастную дозу каждые 15 минут в течение первых 2:00. Далее перейти на прием 3-5 раз в сутки.

После выздоровления рекомендуется продолжить прием препарата 2 раза в сутки в течение 7 дней с целью профилактики осложнений.

При хронических тонзиллитах принимать 1-2 раза в сутки в течение 3-4 месяцев.

Для профилактики принимать 1-2 раза в сутки в течение 3-4 месяцев в холодное время года.

Особенности применения

Пациентам с редкой врожденной непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы или дефицитом сахарозы-изомальтазы не следует применять препарат.

В связи с наличием в составе вспомогательного вещества – крупки сахарной – проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат, если у вас установлен непереносимость некоторых сахаров.

Применение в период беременности или кормления грудью. Применение препарата в период беременности и кормления грудью не исследовалось. Вопрос о целесообразности применения препарата беременным и кормящим грудью, врач решает индивидуально.

Дети. Не назначают детям в возрасте до 1 года.

Детям в возрасте от 1 до 3 лет применение препарата возможно только по назначению врача.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Побочные эффекты. Возможны реакции гиперчувствительности.

Взаимодействия

При объединении с другими лекарственными средствами интервал между их приемами должен составлять не менее 30 минут.

Ангин-гран и алкоголь. Не рекомендуется употребление спиртного во время приема препарата Ангин-гран.

Передозировка. Ангин-гран не приводит к негативным последствиям и не требует антидотовой терапии.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. ЗАО "Национальный Гомеопатический Союз", г. Киев, Украина.

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности. ЗАО "Национальный Гомеопатический Союз". Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. М. Грушевского, 19.

Цена. От 58 до 76 грн.

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