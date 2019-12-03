Ангина: нужно ли полоскать горло

Основные правила быстрого и эффективного лечения при заболеваниях горла

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Как часто при заболеваниях горла (ангине, фарингите, тонзиллите) близкие и друзья советуют чаще полоскать горло. Самые частые советы: надо полоскать горло шалфеем, эвкалиптом, ромашкой, содой, солью с йодом, завязать горло теплым шарфом, часто пить горячее, съесть за раз целый лимон или чеснок. Насколько эффективны такие методы. И надо ли вообще полоскать горло при ангине?

Ни при одном другом заболевании люди так охотно не занимаются самолечением, как при ан­гине. Именно поэтому, к сожалению, она так часто заканчива­ется осложнениями, в том числе забо­леваниями сердца, суставов, почек.

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Смысл полоскания

По­лоскания нужны, они отнюдь не бесполезны. Врачи обязательно их прописывают в комплексе медикаментозного лечения. Главный смысл полоскания в том, чтобы струей лечебной жидкости смыть с поверхности воспаленных гланд и слизистой рта, болезнетворные налеты и гной. Кроме того, полоскание оказывает антисептическое и противовоспалительное действие. Поэтому полоскать нужно! Но мало, кто знает, как правильно полоскать.

Не надо полоскать горло очень интенсивно. Иначе это превращается не в лечение, а в массаж. Больным, воспаленным миндалинам массаж ни в коем случае не нужен. Это может спровоцировать вдавливание гноя или налета глубже в ткани ротоглотки. Интенсивное полоскание при лакунарной ангине, когда в щелях, складках миндалин ска­пливается гной, не смывает бактерии, а заталкивает их вглубь. Из-за этого ангина может затянуться надолго. Кроме того, энергичное полоскание повышает риск развития воспаления нижележащих лимфатических узлов и паратонзиллярного абсцесса.

Иногда больные, чтобы быстрее выздороветь, полощут горло 8-10 раз в день. Это бессмысленно. Для эффективного смывания бактерий с ротоглотки достаточно 4-5 раз в день.

Обильное питье

Обильное, теплое питье назначают при простудах и ангине. Главная цель такой рекомендации – быстрее вывести токсины из организма.

Поэтому между полосканиями важно много пить. Это должны быть теплые напитки, пить их нужно медленно, ни в коем случае не залпом.

При ангине помогает теплое молоко. Оно хорошо смягчает боль в горле. Его целебные свойства улучшаться (чего не скажешь о вкусе), если на стакан молока добавить 0,5 ч. ложки соды. Можно разбав­лять молоко минеральной водой боржо­ми (без газа). Помогут при ангине и любые чаи, ягодные компоты, мор­сы, узвары.

Питье обязательно должно быть теплым, чтобы не раздражать и так воспаленную слизистую обо­лочку миндалин. Следует отказаться от острых, соленых, пряных блюд. С цитрусовыми тоже следует быть острожными. Есть лимон или апельсин не нужно. Это может нанести вред воспаленной ротоглотке. Выдавливайте сок из цитрусовых и добавляйте его (но без фанатизма) в чаи, травяные напитки, растворы для полоскания.

Компрессы при ангине

Если горло першит, болит, очень хочется выпить чего-то теплого, чтобы унять боль. Пейте чай, но не забывайте, что эффективное согревание возможно и извне. В виде компрессов, которые нужно ставить не более, чем на 2 часа. Хорошо помогают полуспиртовые, масляные и водные компрессы. Кусок плотной ткани смочить подогретым растительным маслом или теплой водой. Обернуть ее вокруг шеи, поверх закрепить бумагу (можно для выпекания) и завязать теплым шарфом. После компресса недопустимо переохлаждение, поэтому сразу после снятия нужно опять укутать горло сухим шарфом или косынкой.

Ингаляции при ангине

Кроме полосканий, теплого питья и компрессов важен постельный режим и соблюдение всех рекомендаций врача. При ангине чаще всего прописывают антибиотики. Для полного выздоровления необходимо полностью пропить курс, даже если после второго-третьего дня их применения, вам стало лучше.

Если ангина очень сильная и глотать таблетки больно, назначаю уколы. Хоть это и неприятно, зато эффективно.

Часто назначают различные спреи и аэрозоли. Не стоит ими пренебрегать. Вдыхание — самый физиологичный путь по­падания лекарств в организм. Мельчайшие час­тицы лекарства плотно оседают на слизистой обо­лочке воспаленных миндалин и оказыва­ют местное лечебное воздействие. Они быстро всасываются, попадают в лимфатическую систему легких и в кровоток. Чем и способствуют быстрейшему выздоровлению.

Кстати, вдыхание целебных веществ – самый древний способ лечения. Эскулапы прошлого при болезнях часто окуривали дом больного различными травами. Вдыхая, целебный аромат, больной быстрее выздоравливал.

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Сейчас продаются домашние ингаляторы и небулайзеры. При ангине ингаляции очень эффективны. Строго соблюдайте пропорции лекарства, который вам рекомендовал врач. Подчеркиваем, что они очень индивидуальны, для взрослого, ребенка, пожилого человека они могут быть разные. Домашнюю ингаляцию делают не более 7-10 минут, дышать следует спокойно, равномерно вдыхая и выдыхая. Для эффективного процедуру делают 3-4 раза в день.

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