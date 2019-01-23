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Анита Луценко показала эффективное упражнение для подтянутых ягодиц

Тренер опубликовала видео мини-тренировки для ягодиц и задней поверхности бедра

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Анита Луценко показала упражнение для бедер и ягодиц Фото: instagram.com/anitasporty
Анита Луценко показала упражнение для бедер и ягодиц
Фото: instagram.com/anitasporty

Известная украинская спортсменка и фитнес-тренер Анита Луценко, которая недавно раскрыла формулу идеального веса, показала действенное упражнение для ягодиц и задней поверхности бедра. Выполнять его нужно с фитболом – большим мячом, который используется для занятий аэробикой.

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"Если мяч лежит без дела и иногда смотрит на вас с укором. Упражнение для ягодиц и задней поверхности бедра. Три подхода по 10-12 раз, предварительно размявшись! Выдох при подтягивании мяча к себя. Также могут завтра болеть трицепсы, от сильного упора и долгого бездействия", – прокомментировала видео Анита Луценко.

На заметку: Упражнения с фитболом дают нагрузку на большинство групп мышц, помогают исправить осанку, улучшить координацию и повысить гибкость. Круглая форма мяча помогает выполнять движения с большей амплитудой, а его неустойчивость заставляет держать мышцы в постоянном напряжении для удержания равновесия.

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, что делать, если очень хочется сладкого. Тренер также поделилась, как успевать все и оставаться на высоте. Кроме этого, эксперт раскрыла важное правило похудения и поделилась полезными советами, которые помогут быстро убрать живот и бока.

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Источник: Сегодня
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