Анита Луценко показала эффективное упражнение для подтянутых ягодиц

Тренер опубликовала видео мини-тренировки для ягодиц и задней поверхности бедра

Анита Луценко показала упражнение для бедер и ягодиц Фото: instagram.com/anitasporty

Известная украинская спортсменка и фитнес-тренер Анита Луценко, которая недавно раскрыла формулу идеального веса, показала действенное упражнение для ягодиц и задней поверхности бедра. Выполнять его нужно с фитболом – большим мячом, который используется для занятий аэробикой.

INSTAGRAM 21 Янв 2019 в 4:19 PST

"Если мяч лежит без дела и иногда смотрит на вас с укором. Упражнение для ягодиц и задней поверхности бедра. Три подхода по 10-12 раз, предварительно размявшись! Выдох при подтягивании мяча к себя. Также могут завтра болеть трицепсы, от сильного упора и долгого бездействия", – прокомментировала видео Анита Луценко.

На заметку: Упражнения с фитболом дают нагрузку на большинство групп мышц, помогают исправить осанку, улучшить координацию и повысить гибкость. Круглая форма мяча помогает выполнять движения с большей амплитудой, а его неустойчивость заставляет держать мышцы в постоянном напряжении для удержания равновесия.

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, что делать, если очень хочется сладкого. Тренер также поделилась, как успевать все и оставаться на высоте. Кроме этого, эксперт раскрыла важное правило похудения и поделилась полезными советами, которые помогут быстро убрать живот и бока.