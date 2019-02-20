Анита Луценко рассказала, что происходит, если есть много сладкого

По словам тренера, избыток сахара в рационе моментально отображается на лице

Анита Луценко Фото: instagram.com/anitasporty

Недавно на своей странице в Instagram фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко предложила подписчикам поучаствовать в челлендже "14 дней без сладкого". Суть этого вызова заключается в том, чтобы на две недели полностью отказаться от сахара. Чтобы мотивировать фолловеров, Анита решила рассказать о негативном влиянии сладкого на внешность.

"Когда мы кушаем много сахара, то это отражается на нашем лице. Появляются морщинки, тусклость, дряблость, исчезает здоровый блеск. Кожа истончается, теряет эластичность, появляется общий уставший вид. При этом замедляется регенерация клеток кожи и процесс кровообращения – в коже активно запускаются процессы старения, причем не только на лице, но и на попе, конечно же", – написала тренер в своем Instagram.

Анита добавила: "Я не против сладкого в целом, но то количество, которое поглощают люди - это просто нереально! И это просто привычка! То, что делается на автомате".

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, почему нельзя экономить на питании. Тренер также показала, как быстро накачать пресс. Кроме этого, Анита Луценко поделилась упражнениями для стройных ног.

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