Анита Луценко рассказала, как правильно есть сладости, чтобы не поправиться

Сырники полезнее, чем протеиновые батончики, уверена фитнес-тренер

Анита Луценко Фото: instagram.com/anitasporty

Недавно на своей странице в Instagram фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко предложила подписчикам поучаствовать в челлендже "14 дней без сладкого". Суть этого вызова заключается в том, чтобы на две недели полностью отказаться от сахара. Но что делать, если без сахара уже невмоготу? В своем Instagram Анита дала несколько полезных советов.

Сладости можно есть, но как десерт, а не как нормальную еду. Никогда не заменяйте сладким полноценный прием пищи.

Ешьте сладкое утром (например, 2 квадратика черного шоколада) или после обеда. Но не кусок торта, а кусочек чего-то при необходимости. Маленький! Чтобы просто удовлетворить себя вкусом.

Сахарозаменитель или сахар? Лучше 1 раз приготовить что-то с сахаром или положить ложку сахара на 3 порции сырников (на троих) чем выдумывать пп замены. Это лучше, чем пп сладости, батончики 2 раза в день и каждый день. Иначе вам будет хотеться сладкого вкуса все больше.

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, почему нельзя экономить на питании. Тренер также показала, как быстро накачать пресс. Кроме этого, Анита Луценко поделилась упражнениями для стройных ног.

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