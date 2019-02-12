Анита Луценко рассказала, каким должно быть правильное питание
Фитнес-тренер призвала употреблять полноценную еду, от которой зависят здоровье, состояние кожи, качество тела и настроение
Недавно на своей странице в Instagram фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко предложила подписчикам поучаствовать в челлендже "14 дней без сладкого". Суть этого вызова заключается в том, чтобы на две недели полностью отказаться от сахара.
Но многие, исключив сладкое из рациона, просто не знают, чем можно питаться. Анита Луценко поделилась подробным списком здоровых продуктов.
- Каши, рис, хлеб цельнозерновой, макароны из твердых сортов пшеницы. Картофель можно, но только 1-2 раза в неделю и печеный.
- Кисломолочные продукты: творог, йогурт белый, кефир, сыр (до 30 г в день) и сметану.
- Полезные жиры: авокадо, жирная рыба, орехи и семена, масло сливочное, оливковое.
- Овощи: свежие, мороженные, квашеные. Зелень.
- Ягоды и фрукты – не более 300-350 г в день вместе взятого. Приоритет лучше отдавать ягодам.
- Белок: рыба, мясо, яйца, морепродукты, бобовые.
Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, почему нельзя экономить на питании. Тренер также показала, как быстро накачать пресс. Кроме этого, Анита Луценко поделилась упражнениями для стройных ног.
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Источник: Сегодня