Анита Луценко рассказала, каким должно быть правильное питание

Фитнес-тренер призвала употреблять полноценную еду, от которой зависят здоровье, состояние кожи, качество тела и настроение

Анита Луценко Фото: instagram.com/anitasporty

Недавно на своей странице в Instagram фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко предложила подписчикам поучаствовать в челлендже "14 дней без сладкого". Суть этого вызова заключается в том, чтобы на две недели полностью отказаться от сахара.

Но многие, исключив сладкое из рациона, просто не знают, чем можно питаться. Анита Луценко поделилась подробным списком здоровых продуктов.

Каши, рис, хлеб цельнозерновой, макароны из твердых сортов пшеницы. Картофель можно, но только 1-2 раза в неделю и печеный.

Кисломолочные продукты: творог, йогурт белый, кефир, сыр (до 30 г в день) и сметану.

Полезные жиры: авокадо, жирная рыба, орехи и семена, масло сливочное, оливковое.

Овощи: свежие, мороженные, квашеные. Зелень.

Ягоды и фрукты – не более 300-350 г в день вместе взятого. Приоритет лучше отдавать ягодам.

Белок: рыба, мясо, яйца, морепродукты, бобовые.

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, почему нельзя экономить на питании. Тренер также показала, как быстро накачать пресс. Кроме этого, Анита Луценко поделилась упражнениями для стройных ног.

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