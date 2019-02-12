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Анита Луценко рассказала, каким должно быть правильное питание

Фитнес-тренер призвала употреблять полноценную еду, от которой зависят здоровье, состояние кожи, качество тела и настроение

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 16:08
Анита Луценко
Анита Луценко
Фото: instagram.com/anitasporty

Недавно на своей странице в Instagram фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко предложила подписчикам поучаствовать в челлендже "14 дней без сладкого". Суть этого вызова заключается в том, чтобы на две недели полностью отказаться от сахара

Но многие, исключив сладкое из рациона, просто не знают, чем можно питаться. Анита Луценко поделилась подробным списком здоровых продуктов.

  • Каши, рис, хлеб цельнозерновой, макароны из твердых сортов пшеницы. Картофель можно, но только 1-2 раза в неделю и печеный. 
  • Кисломолочные продукты: творог, йогурт белый, кефир, сыр (до 30 г в день) и сметану.
  • Полезные жиры: авокадо, жирная рыба, орехи и семена, масло сливочное, оливковое. 
  • Овощи: свежие, мороженные, квашеные. Зелень. 
  • Ягоды и фрукты – не более 300-350 г в день вместе взятого. Приоритет лучше отдавать ягодам. 
  • Белок: рыба, мясо, яйца, морепродукты, бобовые. 

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, почему нельзя экономить на питании. Тренер также показала, как быстро накачать пресс. Кроме этого, Анита Луценко поделилась упражнениями для стройных ног.

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Источник: Сегодня
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