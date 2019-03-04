Анита Луценко рассказала, можно ли пить алкоголь во время похудения

Узнайте, совместимы ли диета и алкоголь

Анита Луценко Фото: instagram.com/anitasporty

На своей странице в Instagram известная украинская спортсменка и фитнес-тренер Анита Луценко не только публикует личные фотографии, но и делится с поклонниками полезными советами о здоровье и красоте.

Недавно фитнес-тренер раскрыла формулу идеального веса, а теперь рассказала, как употребление алкоголя влияет на борьбу с лишним весом.

"Алкоголь наносит тройной удар по метаболизму – организм получает дополнительные калории из самого алкогольного напитка, повышается аппетит (плюс, при опьянении снижается чувство "критичности" в выборе пищи), а также блокируются процессы жиросжигания. В конечном итоге алкоголь приводит к увеличению запасов внутреннего жира и к развитию ожирения!", – сообщила Анита Луценко.

На заметку: Сами по себе горячительные напитки достаточно калорийны. Особенно если речь идет о ликерах (около 336 калорий), водке (около 200 калорий), газированных коктейлях (около 250 калорий), сладком крепленом вине (230 калорий). Но главное коварство спиртного вовсе не в калорийности, а в "разжигании" аппетита. Ведь чаще всего, алкоголь, особенно натощак, вызывает ложный голод.

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, почему нельзя экономить на питании. Тренер также показала, как быстро накачать пресс. Кроме этого, Анита Луценко поделилась упражнениями для стройных ног.

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