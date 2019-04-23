Анита Луценко рассказала о возвращении в проект "Зважені та щасливі"

Тренер снова станет ведущей шоу о похудении

Анита Луценко будет вести "Зважені та щасливі" Фото: пресс-служба СТБ

Начались съемки девятого сезона самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". Ведущей проекта снова стала Анита Луценко, которая поделилась первыми эмоциями после возвращения в проект.

"Зважені та щасливі" – это большая (во всех смыслах) часть моей жизни. Люблю особенной любовью, потому что это мой первый проект на ТВ. Помню, как в первом сезоне стучало сердце в висках, когда участники появились на горизонте. Прошло 8 лет – и я снова готовлюсь к съемкам уже девятого сезона "Зважених". Я была одной из тех, кто создавал этот проект, поэтому особенно приятно снова вернуться в команду", – комментирует Анита.

Участники на испытании Фото: пресс-служба СТБ

Анита была тренером первых пяти сезонов и ведущей седьмого сезона.

"За год без "Зважених" я смогла посмотреть на проект со стороны, объективно оценить его важность для людей и свою роль в нем. Когда долго живешь одним проектом, перестаешь чувствовать его "вкус" и остроту происходящего. Привыкаешь даже к необычному. Например, когда вчера еще еле ходящие люди бегут на твоих глазах марафон в 42 км. Эта пауза была нужна. Потому что я возвращаюсь изголодавшейся по эмоциям, вызовам, надрывам и адреналину", – делится впечатлениями Анита.

Девятый сезон шоу будет индивидуальным Фото: пресс-служба СТБ

Новый сезон "Зважених та щасливих" на СТБ зрители увидят уже осенью 2019.

Напомним, ранее стали известно, что в "Зважених" будет участвовать оперная певица Алена Гребенюк. Продюсеры также поделились новой концепцией шоу о похудении.

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