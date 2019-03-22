Анна Добрыднева рассказала, как заботится об экологии

Певица приносит мусор на специальные сортировочные станции

Украинские знаменитости поддерживают мировое движение за качество окружающей среды.

"Мы знаем, как долго разлагается у нас пластик, даже элементарно пластиковые пакеты, которые мы ежедневно покупаем в супермаркетах", – говорит певица Анна Добрыднева.

В пункт сортировки мусора идем вместе с певицей.

"Здесь очень легко разобраться, как правильно сортировать наш мусор. Еще, как правило, здесь очень много людей – это говорит о том, что люди осознанно относятся к сохранению нашей Земли", – считает Анна.

Хлам на утилизацию несут целыми семьям. Отходы разные: от зонтиков до зубных щеток! Именно этот предмет гигиены только начали собирать на станции.

"Как только мы объявили об этом в соцсетях, сразу понесли и очень радуются, что теперь щетки не окажутся на свалке", – рассказывает Марина Мороз, работник станции "Украина без мусора".

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Пластиковые зубные щетки пока не перерабатывают. Поэтому их собирают для создания арт-объекта, объясняют организаторы.

"Это будет декорация для мультиков про Барби, которая заблудилась в куче мусора", – рассказывают на станции.

Охотно прощаются со щетками как рядовые украинцы, так и звезды.

"В моих руках – новые зубные щетки, и пришло время попрощаться со старыми. Все! Прощайте!", – комментирует Анна Добрыднева.

После съемок щетки пойдут на безопасное сжигание.

Напомним, ранее немецкая журналистка предложила отказаться от туалетной бумаги. А ученые рассказали о страшном вреде зубных щеток.

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