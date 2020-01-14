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Антибиотики: какие препараты могут вызвать анафилактический шок

Перед началом лечения необходимо рассказать врачу обо всех аллергических реакциях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:13
Фото clutch.ua
Фото clutch.ua

Миллионы людей обязаны антибиотикам жизнью и здоровьем. Но есть и те, которые пострадали от приема лекарственных средств из-за их побочных эффектов. Самая страшная "побочка" – анафилактический шок. Он, к счастью, встречается редко – один случай на 80-100 тысяч больных. Но, если вспомнить, как часто нам назначают антибиотики "на всякий случай", то необходимо знать, к каким препаратам надо относиться с особой осторожностью. Подробнее об этом расскажет терапевт Валентина Андрейченко.

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Побочные эффекты антибиотиков

Антибиотиков без побочных явлений не существует. Все они, как минимум, вызывают, так называемый дисбактериоз (расстройство кишечника). От пенициллина и цефалексина часто бывает аллергия. Гентамицин может оказать негативное влияние на почки и слуховой нерв, тетрациклин – на печень, полимиксин – на нервную систему, левомицетин – на систему кроветворения. После приема эритромицина часто возникает тошнота и рвота, большие дозы левомицетина вызывают галлюцинации и снижение зрения.

Есть две основные причины побочных действий антибиотиков: недостаточная квалификация врача или самолечение. Более 1/3 всех случаев назначения антибиотиков, недостаточно корректны. К сожалению, в последнее время некоторые врачи назначают антибиотики "на всякий случай" или для профилактики, не особо заботясь об анамнезе пациента.

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Что уже говорить о самолечении! Ведь если соседке (сестре, подруге, куме и т. д.) помогли эти таблетки, то вам уж точно они подойдут. А потом месяцами пациенты лечатся от заболеваний желудочно-кишечного тракта или кандидоза.

А вот тяжелые осложнения – это редчайшие случаи. К сожалению, предсказать их практически невозможно.

Аллергия от антибиотиков

Чаще всего от антибиотиков можно ожидать аллергических реакций. Они весьма разнообразны – от очень легких, иногда проходящих незамеченными (незначительные кожные высыпания, кратковременная субфебрильная температура, отечность в местах введения препарата, зуд, жжение), до тяжелых, иногда заканчивающихся смертью больного (анафилактический шок, отек гортани, легкого, мозга).

В 80% случаев анафилактический шок вызывали пенициллин и бициллин. Есть даже выражение "пенициллиновая смерть". Шок может развиться при введении даже незначительного количества препарата, например, 5-10 ЕД бензилпенициллина. Известны случаи шока в результате внутрикожных и конъюнктивальных диагностических проб с бензилпенициллином.

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Симптомы анафилактического шока

Шок протекает по-разному: от незначительных, иногда даже не замечаемых больным атипичных явлений, до наступления смерти уже через несколько минут. Возникает внезапная резкая слабость, беспокойство, затрудненное дыхание, удушье, кашель, чувство сдавливания в груди, страх смерти, бледность, холодный пот. Состояние больного быстро ухудшается, появляются головокружение, сильный зуд, чувство жара, озноб, боль в животе и области сердца, тошнота, рвота, покраснение кожи, тахикардия, резкое падение давления, ослабление зрения и слуха.

В более тяжелых случаях больной теряет сознание, нарастает сердечно-легочная недостаточность, не исключен спазм гортани, коллапс. Человек может умереть в течение 5-30 минут, особенно, если не получит своевременную квалифицированную помощь.

При появлении первых тревожных симптомов нужно туго перевязать жгутом руку выше места укола при внутривенном введении и немедленно вызвать "скорую". Больной может погибнуть и через несколько дней в связи с тяжелыми изменениями во внутренних органах, чаще всего от острой недостаточности печени, желудочно-кишечных кровотечений, поражения сердечно-сосудистой системы.

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Перенесенный анафилактический шок и другие осложнения немедленного типа являются абсолютным противопоказанием к назначению пенициллинов (особенно бициллина) и стрептомицина.

Профилактика побочных реакций

Для профилактики аллергических реакций обязательно расскажите врачу (если он сам не спросил) об особенностях предшествующего лечения, в частности антибиотиками, как переносились они ранее. Особое внимание обратите на аллергические заболевания (бронхиальная астма, сенная лихорадка и др.) или аллергии к химическим, пищевым веществам, пыльце растений.

Кстати, у страдающих микозом кожи и ногтей аллергия к пенициллину наблюдается в 4 раза чаще.

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