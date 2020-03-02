Антибиотики: ТОП-5 природных средств

В каких продуктах содержатся вещества, способные победить бактерии

Антибиотики – одно из самых величайших открытий медицины. Но уже сейчас многие врачи бьют тревогу. Возникают супербактерии, которые устойчивы абсолютно ко всем известным видам антибиотиков. Причин тому много: и самолечение серьезными препаратами, и неправильное назначение врачей, и мутирование бактерий, которые научились приспосабливаться. Кроме того, у 10% людей на планете существует аллергия на антибактериальные препараты.

"Поэтому сейчас проводится все больше исследований по действию, так называемых природных антибиотиков, – рассказывает терапевт Валентина Андрейченко. – Существует много растений и продуктов, которые обладают сильнейшими антибактериальными действиями. Конечно, лекарств они не заменят. Но в будущем смогут помочь разработать новые препараты".

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ТОП-5 природных антибиотиков

Чеснок. Это самый изученный природный антибиотик. О его главном веществе – аллицине написано боле 5 тысяч научных статей. А недавнее исследование показало, что препараты на основе аллицина эффективнее борются с гастроэнтеритами, вызванными бактериями кампилобактерами, чем некоторые известные виды антибиотиков.

Чайное дерево. Эфирное масло чайного дерева – сильный природный антибиотик. Чешские врачи доказали его эффективность при вагинальном кандидозе (молочнице). Даже небольшое количество эфирного масла уничтожает некоторые штаммы грибка. Для других же видов (Candida krusei и Candida norvergensis) требуется более мощная концентрация.

Эхинацея пурпурная. Это растение тоже считается хорошо изученным природным антибиотиком. Хорошие результаты показала эхинацея пурпурная в борьбе с атопическим дерматитом. Кроме того, это растение один из самых мощных иммуномодуляторов.

Эхинацея пурпурная – мощный природный антибиотик Фото: Pixabay

Барбарис. Активное антибактериальное вещество, которое содержится в барбарисе – берберин. В Китае лекарственные препараты из этого вещества свободно продаются в аптеках для лечения различных желудочных инфекций. Кроме того, берберин применяется для лечения некоторых сердечно-сосудистых заболеваний и для снижения сахара в крови. Барбарис не единственное растение с высоким содержанием берберина. Этот природный антибиотик в большом количестве содержится в таких растениях как желтокорень и зантоксилум.

Куркума. Его активное вещество куркумин считается одним из самых сильных природных антибиотиков. Поэтому все врачи советуют добавлять куркумин в любое блюдо ежедневно. Есть очень много исследований, которые доказывают, что куркумин эффективно борется против различных стафилококковых инфекций.

Кроме вышеперечисленных природных антибиотиков, сильные антибактериальные свойства имеют: мед, имбирь, экстракт семечек грейпфрута, экстракт листьев оливы.

Напомним, ранее мы писали о пищевой аллергии. Какие восемь продуктов считаются самыми аллергенными.

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