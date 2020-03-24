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Антицеллюлитный массаж в домашних условиях: основные правила и методы

Как можно избавиться от апельсиновой корочки дома

Варвара Левская
Сегодня, 16:22

Пока в Украине общенациональный карантин и закрыты все салоны красоты и спортзалы, не стоит отчаиваться и забывать об уходе за собой. Минздрав призывает людей находиться максимально дольше дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Это время можно использовать максимально полезно для себя и своей внешности и, например, научиться делать самостоятельно антицеллюлитный массаж в домашних условиях.

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Как правильно его делать и какие есть виды массажа, чтобы избавиться от апельсиновой корочки, читайте далее в статье.

Антицеллюлитный массаж: в чем его польза

Для начала стоить отметить, что самостоятельный массаж бедер и живота – отличный способ улучшить состояние кожи, не прибегая при этом к дорогим салонным процедурам и косметике. Домашний уход – это не только удобно, но и доступно.

Кроме того, массаж проблемных зон помогает улучшить состояние дряблой кожи: активизировать кровообращение и лимфоток, в результате чего процесс выведения токсинов будет проходить быстрее.

Какой массаж выбрать чтобы избавиться от целлюлита – смотрите видео:

Антицеллюлитный массаж в домашних условиях: как правильно делать

  • Делать массаж нужно легкими и плавными движениями, постепенно ускоряя темп;
  • Перед началом массажа нужно хорошо разогреть мышцы, во время процедуры они должны быть максимально расслабленными;
  • Используйте для массажа антицеллюлитный крем или любое эфирное цитрусовое масло.
  • Длительность антицеллюлитный массаж составляет от 30 минут до часа;
  • Количество массажей в неделю не должно быть менее одного раза;
  • Массаж нужно выполнять снизу вверх (сначала бедра, потом живот);
  • Зону живота нужно массировать максимально деликатно, не затрагивая область паха;
  • Нельзя массировать подколенную впадину и верхнюю внутреннюю часть бедер вокруг лобка.

Запрещено делать антицеллюлитный массаж при наличии сердечных заболеваний, варикозного расширения вен и болезней кожи.

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Антицеллюлитный массаж дома: основные методы

Похлопывание

Заключается в серии ударов, которые наносятся с различной интенсивности. Наносятся они суставами сжатых в кулак пальцев или обычным постукиванием пальцами.

Поглаживание

Оно производиться легкими движениями самими кончиками пальцев. Оно помогает улучшить кровообращение в капиллярах.

Растирание

Оно производится с помощью широко расставленных пальцев, которые плотно прилегают к коже. Растирание помогает повысить тонус кожи, уменьшает толщину подкожного жирового слоя и активизировать вывод жидкости.

Надавливание

Этот прием способствует исчезновению зон целлюлита и возвращает тонус мышцам.

Антицеллюлитный массаж сухой щеткой

Такой массаж выполняется круговыми движениям снизу вверх, живот и ягодицы с использованием специальной щетки. Во-первых, она должна быть сухой, а во-вторых, изготовлена из натуральной щетины определенной жесткости (тут важны индивидуальные особенности каждого человека).

Такой массаж нужно делать ежедневно или через день. При этом длительность одной процедуры длится от 3 до 10 минут.

После антицеллюлитного массажа сухой щеткой нужно принять душ, в идеале – он должен быть контрастным. После чего нанести на кожу крем, лосьон или масло.

От целлюлита можно избавиться в домашних условиях
От целлюлита можно избавиться в домашних условиях

Антицеллюлитный массаж медом

Тут важно сразу понимать, что курс антицеллюлитного массажа с медом должен составить 21 процедуру, длительностью 25 минут каждая. Выполняется такой массаж каждый день или через день.

Для начала нанесите на кожу мед – 2-3 чайные ложки хватит для массажа бедер и ягодиц. Добавьте к меду несколько капель натурального масла и получите еще лучшие эффект.

Затем около пяти минут похлопайте себя по проблемной коже, после чего еще пять минут втирайте мед в разогретую кожу. Пощипыванием пройдитесь по проблемной коже, после чего произведите резкое отрывание руки от кожи с медом. Все это в первые три сеанса выполняйте по пять минут, а затем увеличьте время до 10 минут.

Смойте мед и нанесите антицеллюлитный крем, лосьон или масло.

Тем временем мы выяснили, что делать, если вы подозреваете у себя коронавирус: первые шаги.

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Источник: Сегодня
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