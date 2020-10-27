Антикоронавирусная мода: что важно знать про селен и его способность бороться с вирусами
Мнение врачей по профилактике COVID-19 с помощью витаминов разделились
Дефицит в аптеках. Украинцы сметают с полок цинк, витамины С и Д. Между тем, ученые продолжают изучать взаимосвязь между болезнью и недостатком витаминов. Какие аптечные препараты действенны и действительно ли они могут быть эффективны при профилактике ОРВИ, рассказала "Сегодня" терапевт Ольга Олейник.
Стоит ли принимать витамины
Украинцы скупают витамин А и витамин Е, а также комплексный поливитамин В1, В2, В12, витамин С. Так как они повышают иммунитет. Но вслед за витамином С, с полок аптек исчезает также цинк, селен и витамин Д.
Мнение врачей по профилактике COVID-19 с помощью витаминов разделились, но терапевт Ольга Олейник говорит, что получить полезные вещества из пищи почти невозможно.
"На сегодняшний день является значительная нехватка этих микроэлементов в нашем рационе. Поэтому есть необходимость дополнительно получать их с различными витаминными комплексами", – поясняет врач.
Антикоронавирусная мода: что важно знать про селен
Некоторые исследователи утверждают: он защищает легкие во время воспаления. По словам терапевта, селен в отличие от цинка может накапливаться в организме. Мы говорим о том, что коронавирус влияет на легочную ткань, соответственно селен будет обеспечивать эффективную защиту от повреждений.
А вот специалист Киевского городского центра общественного здоровья Евгений Гречух говорит, что научных доказательств того, что микроэлементы действенные в профилактике и лечении COVID-19 недостаточно. По его словам, нет ни данных про эффективность, ни данных о применении микроэлементов.
Между тем в Чикагском университете медицины за год до тестирования на COVID-19 пациентам измеряли уровень витамина D. Те, кто имел его дефицит – вдвое чаще получали положительный результат теста, чем те, у кого был нормальный уровень витамина.
Тем временем мы выяснили, действительно ли лук и чеснок могут побороть грипп и простуду: эксперимент.
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