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Антикоронавирусная мода: что важно знать про селен и его способность бороться с вирусами

Сегодня, 13:31

Мнение врачей по профилактике COVID-19 с помощью витаминов разделились

Дефицит в аптеках. Украинцы сметают с полок цинк, витамины С и Д. Между тем, ученые продолжают изучать взаимосвязь между болезнью и недостатком витаминов. Какие аптечные препараты действенны и действительно ли они могут быть эффективны при профилактике ОРВИ, рассказала "Сегодня" терапевт Ольга Олейник.

Сюжет Натальи Тимуршиной и Юрия Керчя
Видео: Сегодня

Стоит ли принимать витамины

Украинцы скупают витамин А и витамин Е, а также комплексный поливитамин В1, В2, В12, витамин С. Так как они повышают иммунитет. Но вслед за витамином С, с полок аптек исчезает также цинк, селен и витамин Д.

Мнение врачей по профилактике COVID-19 с помощью витаминов разделились, но терапевт Ольга Олейник говорит, что получить полезные вещества из пищи почти невозможно.

Шипучие витамины
Шипучие витамины

"На сегодняшний день является значительная нехватка этих микроэлементов в нашем рационе. Поэтому есть необходимость дополнительно получать их с различными витаминными комплексами", – поясняет врач.

Антикоронавирусная мода: что важно знать про селен

Если пользу цинка и витамина Д ученые обсуждают чуть ли не с начала эпидемии, то селен – новая антикоронавирусная мода.

Некоторые исследователи утверждают: он защищает легкие во время воспаления. По словам терапевта, селен в отличие от цинка может накапливаться в организме. Мы говорим о том, что коронавирус влияет на легочную ткань, соответственно селен будет обеспечивать эффективную защиту от повреждений.

Что лучше для иммунитета – комплекс витаминов или фрукты
Что лучше для иммунитета – комплекс витаминов или фрукты
Фото: Depositphotos

А вот специалист Киевского городского центра общественного здоровья Евгений Гречух говорит, что научных доказательств того, что микроэлементы действенные в профилактике и лечении COVID-19 недостаточно. По его словам, нет ни данных про эффективность, ни данных о применении микроэлементов.

Между тем в Чикагском университете медицины за год до тестирования на COVID-19 пациентам измеряли уровень витамина D. Те, кто имел его дефицит – вдвое чаще получали положительный результат теста, чем те, у кого был нормальный уровень витамина.

Тем временем мы выяснили, действительно ли лук и чеснок могут побороть грипп и простуду: эксперимент.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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здоровье витамины коронавирус пандемия
Источник: Сегодня
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