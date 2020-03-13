Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Антисептики для рук: какие действительно устраняют вирусы

Как сделать антисептик для рук в домашних условиях

Анна Педан
Сегодня, 17:05

Антисептики на данный момент являются единственным известным средством, которое быстро и эффективно устраняет с рук вредные микроорганизмы. Всемирная организация здравоохранения рекомендует для минимизации риска заражения коронавирусом пользоваться антисептиками с содержанием спирта на менее 60%, а лучше 80%. Подойдут и антисептики с содержанием хлоргексидина (2%).

Обрабатывать руки антисептиком нужно в течение 30 секунд
Обрабатывать руки антисептиком нужно в течение 30 секунд
Фото: Depositphotos

Известно, что в Китае всем бесплатно раздавали антисептики с содержанием спирта 70%. Из-за того, что люди часто оставляли бутылку с дезинфицирующим средством без должного присмотра, возникали пожары. Поэтому помните, что обработанные спиртом вещи легко воспламеняются.

Кроме антисептиков в виде спреев подойдут и спиртосодержащие салфетки. Ими нужно обрабатывать не только руки, но и ключи, сумки, мобильные телефоны и планшеты.

Читайте также:
Грипп: пять повседневных вещей, которые значительно снижают иммунитет

По желанию можно сделать антисептики в домашних условиях. ВОЗ рекомендует следующий рецепт: смешать 800 мл этилового спирта, 40 мл перекиси водорода и 15 мл глицерина. Делать это желательно в стеклянной емкости. Можно добавить немного кипяченой или дистиллированной воды. Глицерин нужно добавлять обязательно, так как он увлажняет кожу и помогает ей лучше переносить постоянное использование спиртосодержащего спрея.

Как уберечься от коронавируса. Смотрите в нашем сюжете:

Хранить антисептик нужно при комнатной температуре, в темном месте и далеко от огня. Можно разлить средство в небольшие емкости. Сейчас такие продаются даже с дозатором. Обрабатывать руки нужно часто, особенно, после поездки в общественном транспорте.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно защитить себя от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Карантин в Запорожье: люди в панике смели с полок магазинов маски и антисептики (фото) Во Львове расставляют емкости с антисептиком Коронавирус в Украине: как уберечься от него в офисе В ЕС заявили, что остановить распространение коронавируса невозможно ТОП-3 самых эффективных средств для дезинфекции: как ими пользоваться
вирус профилактика коронавирус дезинфекция антисептик
Реклама

Новости партнеров

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Салат Мимоза с рыбными консервами, пошаговый рецепт
Салат Мимоза с рыбными консервами, пошаговый рецепт
Почему не стоит стелить ламинат на кухне
Почему не стоит стелить ламинат на кухне
Что делать, если скрипят деревянные полы
Что делать, если скрипят деревянные полы

Популярные статьи

Сегодня, 15:28Events

Пятница, 13-е: приметы и ритуалы мистического дня

Сегодня, 13:13Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на год

Сегодня, 11:21Events

Любовный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков зодиака

Сегодня, 11:00Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Сегодня, 10:02Психология

Сегодня Всемирный день сна: как поздравить своих друзей

Вчера, 17:46Fun

Аномально низкий мужчина показал своего брата-гиганта: фото

Вчера, 16:45Wellness

Коронавирус в Украине: как отличить его от гриппа и ОРВИ

Вчера, 12:26Events

Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Вчера, 09:34Travel

Wizz Air, Ryanair, SkyUp и МАУ: какие рейсы отменяют и что делать с билетами

11 мартаПсихология

Как заставить себя работать дома: пять эффективных правил

11 мартаTravel

Карта распространения коронавируса: названы самые опасные страны

11 мартаFun

Шимпанзе поцеловал женщину в губы на глазах у ее мужа: забавное видео

11 мартаFun

Рыбу с "человеческими губами и зубами" показали на фото

11 мартаWellness

Собака и клещи: как уберечь от паразитов домашних любимцев

11 мартаШоу-бизнес

Группа "Время и Стекло" распалась: Надя Дорофеева и Позитив назвали причину

11 мартаШоу-бизнес

Автомобили звезд: на чем передвигаются MONATIK, Потап и Дорофеева

Новости партнеров

Картофель с фаршем и помидорами в духовке запеканка: рецепт
Картофель с фаршем и помидорами в духовке запеканка: рецепт
Как не потерять зрение из-за смартфона. Одно
Как не потерять зрение из-за смартфона. Одно "золотое правило"
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Одно упражнение, благодаря которому вы точно похудеете
Одно упражнение, благодаря которому вы точно похудеете
Салат Мимоза с рыбными консервами, пошаговый рецепт
Салат Мимоза с рыбными консервами, пошаговый рецепт
Чем опасно одиночество для здоровья
Чем опасно одиночество для здоровья
Как вкусно засолить сало, чтобы
Как вкусно засолить сало, чтобы "таяло" во рту
Учимся правильно питаться перед сном
Учимся правильно питаться перед сном