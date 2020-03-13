Антисептики для рук: какие действительно устраняют вирусы

Как сделать антисептик для рук в домашних условиях

Антисептики на данный момент являются единственным известным средством, которое быстро и эффективно устраняет с рук вредные микроорганизмы. Всемирная организация здравоохранения рекомендует для минимизации риска заражения коронавирусом пользоваться антисептиками с содержанием спирта на менее 60%, а лучше 80%. Подойдут и антисептики с содержанием хлоргексидина (2%).

Обрабатывать руки антисептиком нужно в течение 30 секунд Фото: Depositphotos

Известно, что в Китае всем бесплатно раздавали антисептики с содержанием спирта 70%. Из-за того, что люди часто оставляли бутылку с дезинфицирующим средством без должного присмотра, возникали пожары. Поэтому помните, что обработанные спиртом вещи легко воспламеняются.

Кроме антисептиков в виде спреев подойдут и спиртосодержащие салфетки. Ими нужно обрабатывать не только руки, но и ключи, сумки, мобильные телефоны и планшеты.

По желанию можно сделать антисептики в домашних условиях. ВОЗ рекомендует следующий рецепт: смешать 800 мл этилового спирта, 40 мл перекиси водорода и 15 мл глицерина. Делать это желательно в стеклянной емкости. Можно добавить немного кипяченой или дистиллированной воды. Глицерин нужно добавлять обязательно, так как он увлажняет кожу и помогает ей лучше переносить постоянное использование спиртосодержащего спрея.

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Хранить антисептик нужно при комнатной температуре, в темном месте и далеко от огня. Можно разлить средство в небольшие емкости. Сейчас такие продаются даже с дозатором. Обрабатывать руки нужно часто, особенно, после поездки в общественном транспорте.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно защитить себя от коронавируса.

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