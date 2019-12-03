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Антитуссин: инструкция, показания, способ применения

Лекарственное средство для уменьшения выраженности и скорейшего устранения кашля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:04
Фото: Pixabay

Антитуссин – бронхосекреторный, отхаркивающий и противокашлевый препарат. Лекарственные свойства препарата обусловлены действием комплекса растительных веществ из травы термопсиса.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 таблетка содержит травы термопсиса ланцетного в мелком порошке 0,0067 г или экстракта термопсиса сухого 0,01 г, натрия гидрокарбоната 0,25 г.

Вспомогательные вещества: тальк, кальция стеарат, крахмал.

Выпускается по 10 таблеток в блистере.

Основные физико-химические свойства: 1 таблетка содержит травы термопсиса ланцетного (Herba Thermopsidis lanceolata) в мелком порошке 0,0067 г, натрия гидрокарбоната 0,25 г.

Фармакотерапевтическая группа. Комбинированные препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Код АТХ R05Х.

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Показания

Препарат применяется при кашле разного происхождения.

Способ использования и дозы. Взрослым препарат следует принимать внутрь по 1 таблетке 3 раза в сутки в течение 3-5 дней, детям старше 12 лет – по 1\2-1 таблетке 3 раза в сутки в течение 3-5 суток.

Продолжительность курса терапии определяется индивидуально, в зависимости от эффективности терапии и, как правило, составляет 7-14 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, кровохарканье.

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Фармакодинамика

Лекарственный сбор термопсиса отличается своим отхаркивающим эффектом, а также умеренно раздражающим действием на рецепторы желудка, точнее – его слизистой оболочки. Она может рефлекторно повышать секрецию бронхиальных желез. В траве термописиса содержатся алкалоиды, такие как: цитизином, метилцитизин, пахикарпин, анагирин, термопсин, термопсидин. Они оказывают возбуждающее действие непосредственно на дыхательный центр, в случае высокой дозировки – еще и на рвотный центр.

Натрия гидрокарбонат хорошо стимулирует секреторные выделения из бронхиальных желез. Кроме того, этот компонент препарата помогает в снижении вязкости мокроты у пациентов.

Применение

Антитусин применяют при комплексном лечении заболеваний верхних дыхательных путей, характеризующихся кашлем с мокротой, трудно отделяющейся. Такие состояния наиболее характерны при трахеите, бронхите и др.

Особенности применения

Для улучшения разжижения и отделения мокроты рекомендуется употреблять большое количество теплой жидкости.

Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказано принимать Антитуссин.

Дети. Применение препарата у детей до 12 лет противопоказано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Исследования по изучению влияния на способность управлять автотранспортом или другими механизмами не проводились.

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Побочные эффекты. Возможно развитие аллергических реакций (гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи). При приеме больших доз – рвота.

Взаимодействия

Уменьшить всасывание алкалоидов действующего вещества препарата могут адсорбенты, вяжущие и обволакивающие средства.

Антитуссин не рекомендуется применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин, а также с другими фармакологическими средствами, угнетающими кашель.

Для лучшего разжижения и отделения мокроты вместе с Антитуссином врачи рекомендуют употреблять много теплой жидкости.

Антитуссин и алкоголь. Не рекомендован прием алкоголя и лекарства одновременно.

Передозировка. Тошнота, рвота, слабость, диарея, головокружение, холодный пот, бледность, синюшность слизистых оболочек, при тяжелом отравлении возможны нарушения сознания, возбуждение, галлюцинации, судороги. Лечение – промывание желудка, солевые слабительные, активированный уголь, симптоматическая терапия.

Срок годности. 4 годы

Условия хранения. Хранить в недоступном для детей, прохладном (8-15°С) и защищенном от света месте.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. ОАО "Тернопольская фармацевтическая фабрика", г. Тернополь, Украина

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности. Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4 Тел. / Факс: (0352) 521-444, www.ternopharm.com.ua.

Цена. От 9 до 14 грн.

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