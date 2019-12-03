Антитуссин: инструкция, показания, способ применения

Лекарственное средство для уменьшения выраженности и скорейшего устранения кашля

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Антитуссин – бронхосекреторный, отхаркивающий и противокашлевый препарат. Лекарственные свойства препарата обусловлены действием комплекса растительных веществ из травы термопсиса.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 таблетка содержит травы термопсиса ланцетного в мелком порошке 0,0067 г или экстракта термопсиса сухого 0,01 г, натрия гидрокарбоната 0,25 г.

Вспомогательные вещества: тальк, кальция стеарат, крахмал.

Выпускается по 10 таблеток в блистере.

Основные физико-химические свойства: 1 таблетка содержит травы термопсиса ланцетного (Herba Thermopsidis lanceolata) в мелком порошке 0,0067 г, натрия гидрокарбоната 0,25 г.

Фармакотерапевтическая группа. Комбинированные препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Код АТХ R05Х.

Показания

Препарат применяется при кашле разного происхождения.



Способ использования и дозы. Взрослым препарат следует принимать внутрь по 1 таблетке 3 раза в сутки в течение 3-5 дней, детям старше 12 лет – по 1\2-1 таблетке 3 раза в сутки в течение 3-5 суток.



Продолжительность курса терапии определяется индивидуально, в зависимости от эффективности терапии и, как правило, составляет 7-14 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, кровохарканье.

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Фармакодинамика

Лекарственный сбор термопсиса отличается своим отхаркивающим эффектом, а также умеренно раздражающим действием на рецепторы желудка, точнее – его слизистой оболочки. Она может рефлекторно повышать секрецию бронхиальных желез. В траве термописиса содержатся алкалоиды, такие как: цитизином, метилцитизин, пахикарпин, анагирин, термопсин, термопсидин. Они оказывают возбуждающее действие непосредственно на дыхательный центр, в случае высокой дозировки – еще и на рвотный центр.

Натрия гидрокарбонат хорошо стимулирует секреторные выделения из бронхиальных желез. Кроме того, этот компонент препарата помогает в снижении вязкости мокроты у пациентов.

Применение

Антитусин применяют при комплексном лечении заболеваний верхних дыхательных путей, характеризующихся кашлем с мокротой, трудно отделяющейся. Такие состояния наиболее характерны при трахеите, бронхите и др.

Особенности применения

Для улучшения разжижения и отделения мокроты рекомендуется употреблять большое количество теплой жидкости.

Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказано принимать Антитуссин.

Дети. Применение препарата у детей до 12 лет противопоказано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Исследования по изучению влияния на способность управлять автотранспортом или другими механизмами не проводились.

Побочные эффекты. Возможно развитие аллергических реакций (гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи). При приеме больших доз – рвота.

Взаимодействия

Уменьшить всасывание алкалоидов действующего вещества препарата могут адсорбенты, вяжущие и обволакивающие средства.

Антитуссин не рекомендуется применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин, а также с другими фармакологическими средствами, угнетающими кашель.

Для лучшего разжижения и отделения мокроты вместе с Антитуссином врачи рекомендуют употреблять много теплой жидкости.

Антитуссин и алкоголь. Не рекомендован прием алкоголя и лекарства одновременно.

Передозировка. Тошнота, рвота, слабость, диарея, головокружение, холодный пот, бледность, синюшность слизистых оболочек, при тяжелом отравлении возможны нарушения сознания, возбуждение, галлюцинации, судороги. Лечение – промывание желудка, солевые слабительные, активированный уголь, симптоматическая терапия.

Срок годности. 4 годы

Условия хранения. Хранить в недоступном для детей, прохладном (8-15°С) и защищенном от света месте.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. ОАО "Тернопольская фармацевтическая фабрика", г. Тернополь, Украина

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности. Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4 Тел. / Факс: (0352) 521-444, www.ternopharm.com.ua.

Цена. От 9 до 14 грн.

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