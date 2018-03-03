Антивирусный эффект: ученые назвали неожиданную пользу шоколада и красного вина

Во время исследования ученые добавляли химическое соединение в культуры человеческих клеток

Ресвератрол – вещество, которое выделяется некоторыми растениями для защиты от паразитов,, который содержится в винограде и какао обладает антивирусным эффектом. Это выяснили ученые Центров по контролю и профилактике заболеваний США, передает MedicalXpress.

Во время исследования ученые добавляли химическое соединение в культуры человеческих клеток, которые были заражены вирусом коровьей оспы, который родственен опасному вирусу натуральной оспы, но не является настолько смертоносным.

В результате оказалось, что ресвератрол в клетках препятствовал размножению вирусов на ранних стадиях заражения.

Кроме того, эксперимент также был проведен на обезьянах. В результате оказалось, что ресвератрол эффективен и в борьбе против вируса обезьяньей оспы, который поражает также человека. По статистике, это заболевание ведет к летальному исходу в 10%.

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