Арбузная диета: как похудеть на три килограмма за два дня

Можно также позволить себе зеленый чай и творог

Арбуз. Фото: depositphotos

Похудеть без вреда для здоровья и изнурительных тренировок в спортзале поможет арбузная диета. Эксперты-диетологи утверждают, что на десять килограммов собственного веса можно съедать по одному килограмму арбуза в день. То есть, если ты весишь 60 килограммов, в день можно съесть шесть килограммов арбуза.

На арбузной диете не рекомендуется сидеть дольше двух дней, хотя чувства голода на ней и не испытываешь. Кроме этого, помните, что эта система питания не подходит людям с проблемами почек и гастритом. Также у тебя может быть личная непереносимость ягоды. Если чувствуешь дискомфорт, сразу сойди с диеты.

Как быстро похудеть: меню арбузной диеты

На арбузной диете можно есть только арбузы и пить воду в неограниченных количествах. Но можно также позволить себе зеленый чай, а если вы чувствуете сильный голод и недомогание: ржаные хлебцы или обезжиренный творог.

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