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Аритмия: симптомы, причины, лечение

Что делать, если кажется, что сердце пропускает удар

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:02
Фото: Depositphotos

Аритмия – это большая группа заболеваний, которые в первую очередь вызывают перебои в работе сердца: очень частое сердцебиение, высокий пульс, нерегулярные ритмы. Все эти перебои оказывают влияние на работу камер сердца (их всего четыре). Обычно камеры сокращаются в своем привычном ритме, когда с работой сердца все отлично. Но при наступлении аритмии камеры сердца начинают сокращаться иначе, нерегулярно, из-за того, что кровь не вовремя поступает в них. Это сказывается на общем самочувствии человека.

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Симптомы аритмии

При аритмии человека может бросать в жар либо в холод, могут появиться такие симптомы, как головокружение, резкие потери сознания, боли или покалывания в области сердца, боли в голове, слабость, ощущение замирания или, наоборот, сильного стука в сердце, общее недомогание, неврологические нарушения.

Аритмия может быть самостоятельным диагнозом, но чаще встречаются такие подтипы аритмии, как тахикардия и брадикардия.

В среднем нормальным пульсом у здорового взрослого человека считается 60–80 ударов в минуту. Учащение или замедление ритмов сердцебиения — признак нарушения работы сердца.

Тахикардия — это нарушение сердечного ритма, когда в минуту у пациента наблюдается больше чем 90 ударов сердца.

А брадикардия — нарушение, при котором в минуту случается меньше чем 60 ударов. Такие данные стандартны для взрослых пациентов, а для детей существует своя специальная градация по возрасту.

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Лечение аритмии

Если у вас есть признаки тахикардии, то перед тем, как идти к врачу и делать обследования, очень важно хотя бы успокоиться. В этом могут помочь травяные чаи, в состав которых входит мята, мелисса, боярышник или валериана.

Если наблюдаются признаки брадикардии, то нужно, наоборот, возбудить свое состояние. Для этого нужно выпить крепкий зеленый или черный чай, либо черный кофе (если у человека нет индивидуальной непереносимости кофе). Кстати, все лекарства для лечения именно брадикардии содержат в составе кофеин, повышающий возбудимость.

Классическая аритмия тоже встречается и обозначает хаотичный ритм сердца. Иногда ритм может повышаться, потом резко спадать, а потом и вовсе пациент может ощущать "остановку" сердца на несколько секунд. В таких случаях нужно успокоиться (выпить успокоительный чай), а если и это не помогает, то обратиться в срочном порядке к врачу для назначения специальных лекарств.

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Диагностика аритмии

Аритмия может быть признаком очень многих заболеваний. В целом более 20% всех пациентов (не только сердечников) страдают аритмией. Это нарушение может быть признаком эндокринных сбоев, нефритов, пороков сердца, опухолей, ОРВИ, гриппа, тонзиллита, вирусных инфекций, хронического пиелонефрита, анемии и других болезней. Поэтому, если пациент чувствует какие-то симптомы аритмии, первое, что нужно сделать, — электрокардиограмму. И только потом искать истинную причину заболевания.

У детей все немного иначе: первое, что нужно сделать, — исключить порок сердца. Если порока не наблюдается, то симптомы аритмии могут быть ложными, так как до 14–16 лет у детей вегетативная система еще несозревшая. Такая аритмия называется также синусной или дыхательной.

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Питание при аритмии

Для лечения аритмии важны сбалансированное питание и специальные физические упражнения с упором на дыхание. Одной из главных причин возникновения аритмии считается нарушение электролитного баланса (кальций, магний и калий). Из-за этого самой лучшей диетой для сердечников считается средиземноморская. Большое количество белка именно из рыбы, много фруктов и овощей круглый год, жирные кислоты, зелень. Также очень хорошим продуктом считается красное столовое сухое вино (бокал в день). Физические нагрузки должны быть ритмичными. Лечебную физкультуру назначает только врач.

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