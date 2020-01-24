Артрит и артроз: чем отличаются и особенности лечения

Как можно сохранить здоровье суставов

Фото: Depositphotos

В молодости мы принимаем гибкость суставов как должное. Но с возрастом суставы начинают болеть. Неизбежными спутниками пожилых людей считаются артрит и артроз. Чем они отличаются? И как предотвратить болезни суставов?

Каждый сустав — это связующее звено между двумя или несколькими костями, предназначенное для подвижного соединения этих костей. Гладкие и скользкие суставные поверхности обеспечивают подвижность и передают нагрузку с кости на кость с минимальным трением. Прочный связочный аппарат и капсула, образующие сустав, удерживают суставные концы или отростки костей в правильном положении, предотвращают вывихи и смещения. Кроме того, трение уменьшается за счет идеального совпадения конфигурации суставных поверхностей и наличия в полости каждого сустава смазки. Все болезни суставов можно разделить на две большие группы: воспалительные и дистрофические.

Почему так часто болит спина. Смотрите в нашем сюжете.

Что такое артрит

Названия этих болезней имеют окончание -ит — артрит, полиартрит и др. Проявляются они воспалением тканей суставов конечностей и/или позвоночника. Характерные симптомы этих недугов — боль, утренняя скованность суставов, красная кожа в месте припухлости, ограничение подвижности в одном или нескольких суставах. А со временем — деформация суставов.

Воспалительные болезни суставов могут иметь разное происхождение: от инфекционно-аллергического и аутоиммунного (агрессивность собственного иммунитета в отношении тканей суставов) до инфекционного, обменного (образование кристаллов солей в полости суставов и околосуставных тканях) и др. Перед началом лечения важно выявить причину заболевания — для этого назначается не только рентгенография, но и многочисленные анализы крови.

Основное в лечении воспалительных болезней суставов — подавить активность воспаления, по возможности воздействуя на его причины. Чтобы унять боль, назначаются противовоспалительные препараты, которые в острых случаях вводятся путем инъекции непосредственно в сустав.

Что такое артроз

Названия дистрофических болезней суставов, как правило, имеют окончание -оз — артроз, остеохондроз. Они проявляются медленным поражением хряща. Артрозы коварны тем, что со временем разрушаются суставные концы костей, связки, капсула сустава, околосуставные ткани. Характерные симптомы — хруст в суставе при нагрузке, ограничение подвижности. А с течением времени происходит деформация сустава. Симптомы артрита и артроза схожи, но не стоит самостоятельно ставить диагноз. Это должен делать врач, опираясь на результаты исследований.

Иногда говорят, что остеоартрит (остеоартроз) возникает из-за того, что суставы изнашиваются с возрастом. Действительно, вследствие прогрессирующей дистрофии хрящевой ткани хрящ стирается, и кости начинают тереться друг об друга. Однако нагрузка на суставы сама по себе не может быть причиной этого заболевания. К развитию дистрофических болезней суставов приводят наследственная предрасположенность и биомеханические нарушения.

Если артроз запущен и сустав полностью разрушен, необходимо хирургическое лечение — установка протеза сустава. Многих пугает такая перспектива, но консервативное лечение в сложных случаях — это потеря времени. Ведь поврежденный сустав "сбрасывает" нагрузку при движении и опоре на здоровые суставы и позвоночник.

Возможно полное или частичное протезирование сустава. Операции по протезированию суставов выполняются давно, методики операции и послеоперационной реабилитации отработаны и адаптированы даже для очень пожилых людей со свойственными возрасту сопутствующими болезнями.

Профилактика

Сохранить суставы здоровыми или замедлить уже начавшийся патологический процесс помогут простые рекомендации.

Физические упражнения на ра­стяжку, дозированная ходьба, плавание, занятия на тренажерах (только с инструктором и без осевой нагрузки на суставы и позвоночник). Достаточно заниматься 2–3 раза в неделю по 30 минут. Но бег, теннис, подъем тяжестей противопоказаны.

Если существует предрасположенность к бо­лезням суставов, следует 2–3 раза в год проходить курс профилактического лечения хондропротекторами.

Полезны физиолечение, мануальная терапия, массаж (только у профессионала).

Не забывайте и о питании. Суставы "любят" свежие овощи, фрукты, зерновую клетчатку. Вредны для них жир животного происхождения, мучное, копченое, острое.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.