Аскорил: инструкция, показания, способ применения

Препарат обладает отхаркивающим эффектом, применяют при бронхите

Фото: Pixabay

Аскорил – комбинированный препарат, который назначается при заболеваниях, протекающих с накоплением вязкого секрета в трахее и бронхах: острый трахеобронхит, хронических бронхит, бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма, эмфизема легких.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 таблетка содержит сальбутамола сульфата эквивалентно сальбутамола 2 мг, бромгексина гидрохлорида 8 мг, гвайфенезина 100 мг.

Вспомогательные вещества: кальция гидрофосфат, крахмал кукурузный, метилпарагидроксибензоат (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216), тальк, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат.

Выпускается по 10 таблеток в блистере, по 1 или по 2 или по 5 блистеров в картонной упаковке.

Основные физико-химические свойства: белые, округлые, плоские со скошенными краями таблетки, с линией разлома с одной стороны.

Фармакотерапевтическая группа. Отхаркивающие средства. Комбинации. Код АТХ R05C A10.

Какие препараты надо брать в отпуск. Смотрите в нашем сюжете.

Показания

Симптоматическое лечение продуктивного кашля при различных заболеваниях органов дыхания, сопровождающихся бронхоспазмом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к сальбутамолу, другим симпатомиметикам, бромгексину, гвайфенезину, ментолу или к любому из других компонентов препарата. Коронарная недостаточность, аритмия, другие тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, гипертиреоз, тяжелые нарушения функции печени, язва желудка и двенадцатиперстной кишки.

Фармакокинетика

Сальбутамол хорошо абсорбируется в пищеварительном тракте, биодоступность составляет от 50% до 85%. После приема внутрь максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1-4 часа. Период полувыведения сальбутамола составляет 3-6,5 часа.

Бромгексин хорошо всасывается из пищеварительного тракта. Максимальная концентрация бромгексина в сыворотке крови наступает примерно через 1:00 после приема препарата. Период полувыведения бромгексина – 6,5 часа.

Гвайфенезин хорошо абсорбируется в пищеварительном тракте. Период полувыведения гвайфенезина – 1:00.

Применение

Взрослым и детям старше 12 лет принимать внутрь по 1 таблетке 3 раза в сутки.

Дети в возрасте от 6 до 12 лет по ½-1 таблетке 3 раза в сутки.

Продолжительность лечения определяется индивидуально.

Особенности применения

Препарат следует применять с осторожностью пациентам, страдающим глаукомой.

Очень редко на фоне применения бромгексина имеют место тяжелые кожные реакции, например, синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла. При появлении изменений на коже и слизистых оболочках следует немедленно обратиться к врачу, а применение препарата прекратить.

При нарушении бронхиальной моторики, что сопровождается образованием большого количества бронхиального секрета (злокачественный синдром ресничек), препарат следует применять с осторожностью из-за возможного застой секрета.

При нарушении функции почек (включая тяжелую почечную недостаточность) или заболеваниях печени (при печеночной недостаточности средней и легкой степени тяжести) следует применять с осторожностью (уменьшая дозу или увеличивая интервал времени между применением).

Рекомендуется периодический контроль функции печени, особенно при длительном применении.

Перед началом лечения и во время лечения таких больных необходимо контролировать уровень глюкозы в крови.

Сообщалось о единичных случаях возникновения ишемии миокарда, ассоциированной с применением сальбутамола. Пациентам с болезнями сердца (например, ишемическая болезнь сердца), которые лечатся сальбутамолом сульфатом, в случае возникновения боли в груди или других симптомов, свидетельствующих об обострении болезни сердца, следует обратиться за медицинской помощью. Следует обратить внимание на оценку таких симптомов как одышка и боль в груди, которые могут быть следствием как заболевания сердца, так и заболеваний дыхательной системы.

Результатом лечения b 2 агонистами может быть тяжелая гипокалиемия, рекомендуется проверять уровень калия в сыворотке крови.

Как и другие агонисты b-адренорецепторов, сальбутамола сульфат может приводить к оборотным метаболическим изменениям, например, к увеличению уровня сахара в крови. В результате этого были отдельные сообщения о развитии кетоацидоза у больных сахарным диабетом. Одновременное применение кортикостероидов может обострить это состояние.

Не назначать пациентам перед применением наркоза.

Препарат нельзя применять больным с гипертрофической кардиомиопатией.

При наличии желудочных кровотечений в анамнезе препарат следует применять под контролем врача. При лечении препаратом необходимо употреблять достаточное количество жидкости, увеличивает отхаркивающее действие бромгексина.

Применение в период беременности или кормления грудью. Не применять.

Дети. Не назначать препарат детям в возрасте до 6 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Следует воздержаться от управления автотранспортом и работы с механизмами во время лечения.

Побочные эффекты

Иммунная система – проявление гиперчувствительности с сыпью, зудом, анафилактическими реакциями. Возможно развитие анафилактического шока, ангионевротического отека, орофарингеального отека, крапивницы, синдрома Лайелла. Иногда у детей при пероральном применении возможны проявления полиморфной эритемы, отека лица, острого генерализованного экзантематозного пустулеза, синдрома Стивенса-Джонсона.

Пищеварительный тракт – диспепсические явления, рвота, тошнота, боли в животе и диарея, обострения язвенной болезни кишечника и желудка, гастралгия, появление неприятного привкуса во рту.

Нервная система – появление тремора и миалгии, гиперактивности и головной боли, дисгевзии и головокружения, бессонницы, беспокойства и парестезии ротоглотки.

Сердечно-сосудистая система – нарушается сердечный ритм, возможна фибрилляция желудочков, появляется ощущение сердцебиения, суправентрикулярная тахикардия и экстрасистолия. Возможны проявления гипотензии или гипертензии, периферической вазодилатации, ишемии миокарда, коллапса.

Дыхательная система – возможно развитие расстройств дыхания и усиление кашля. Может быть спровоцировано жизненно опасное состояние в виде парадоксального бронхоспазма. Такое состояние требует немедленного прекращения использования Аскорила и альтернативного лечения.

Среди других – возникновение миоспазма и судорог мышц, может появиться ощущение давления в мышцах и гипертермия. Проявления в виде озноба, мидриаза, повышенной потливости, атонии мочевого пузыря, гипергликемии и тромбоцитопении, изменений метаболизма, таких как гипокалиемия. Бромгексин может вызвать у некоторых пациентов развитие транзисторного повышения аминотрансфераз в крови. Е 218 (метилпарабен) иногда приводит к аллергическим реакциям, которые проявляются замедленно.

Взаимодействия

Ингибиторы моноаминоксидазы и косвенные симпатомиметики при одновременном использовании могут вызвать гипертонический криз, тахикардию и гипоманиакальное состояние.

Во время приема дигоксина в течение 10 дней после разового применения сальбутамола концентрация дигоксина увеличивалась на 6 %.

При одновременном использовании с диуретиками возможно развитие гипокалиемии, что ведет к развитию аритмий при применении сердечных гликозидов.

Уменьшение эффектов сальбутамола наблюдается при воздействии β-адреноблокаторов, например, пропранолола. Использование ксантинов, например, теофиллина, ведет к усилению их действия.

Использование β-блокаторов может блокировать бронхорасширяющий эффект β-агонистов и вызывать развитие бронхоспазма у пациентов с бронхиальной астмой, поэтому их следует использовать с осторожностью.

Препараты для ингаляционного наркоза, адреналин, трициклические антидепрессанты, кортикостероиды нельзя применять одновременно с сальбутамолом.

Сердечно-сосудистые нарушения могут возникать при одновременном использовании пероральных симпатомиметиков и сальбутамола.

Нельзя назначать бромгексин одновременно с кодеиносодержащими препаратами.

Бромгексин усиливает раздражающее действие на желудок препаратов, которые раздражают пищеварительный тракт.

Наблюдается увеличение концентрации антибиотиков (эритромицина, амоксициллина, доксициклина, цефуроксима) и сульфаниламидных препаратов в бронхиальном секрете при одновременном использовании.

Усложняется отхождения мокроты при приеме Аскорила с лекарственными средствами, угнетающими кашлевой центр.

Гвайфенезин усиливает действие этилового спирта и препаратов, подавляющих работу центральной нервной системы. Возможны ложноположительные результаты диагностических тестов при определении 5-гидроксииндолоцетной и ванилмигдалевой кислот в моче.

Информация о негативном взаимодействии ментола с другими препаратами отсутствует.

Аскорил и алкоголь. При одновременном приеме лекарства и алкоголя провоцируется образование вязкой мокроты, которая значительно замедляет процесс выздоровления.

Передозировка

Симптомы: возбуждение, спутанность сознания, угнетение дыхания, учащенное дыхание, нарушение сознания, атаксия, диплопия, легкий метаболический ацидоз, аритмия, боль в груди, гипотензия вплоть до шока, учащенное сердцебиение, тахикардия и сильный тремор, особенно в руках. Возможны жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта, включая тошноту и рвоту; судороги, экстрасистолия, сонливость, головная боль, гипергликемия, боли в животе, обострение язвенной болезни желудка.

Лечение: терапия симптоматическая, наблюдение с помощью электрокардиографии показано для контроля функции сердца.

Срок годности. 2 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. По рецепту.

Производитель. Гленмарк Фармасьютикалз ЛТД., Индия

Цена. Аскорил №20 от 108 до 132 грн.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.