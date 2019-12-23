Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Аскорил: инструкция, показания, способ применения

Препарат обладает отхаркивающим эффектом, применяют при бронхите

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:48
Фото: Pixabay

Аскорил – комбинированный препарат, который назначается при заболеваниях, протекающих с накоплением вязкого секрета в трахее и бронхах: острый трахеобронхит, хронических бронхит, бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма, эмфизема легких.

Читайте также:
Афлубин: инструкция, состав, способ применения

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 таблетка содержит сальбутамола сульфата эквивалентно сальбутамола 2 мг, бромгексина гидрохлорида 8 мг, гвайфенезина 100 мг.

Вспомогательные вещества: кальция гидрофосфат, крахмал кукурузный, метилпарагидроксибензоат (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216), тальк, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат.

Выпускается по 10 таблеток в блистере, по 1 или по 2 или по 5 блистеров в картонной упаковке.

Основные физико-химические свойства: белые, округлые, плоские со скошенными краями таблетки, с линией разлома с одной стороны.

Фармакотерапевтическая группа. Отхаркивающие средства. Комбинации. Код АТХ R05C A10.

Какие препараты надо брать в отпуск. Смотрите в нашем сюжете.

Показания

Симптоматическое лечение продуктивного кашля при различных заболеваниях органов дыхания, сопровождающихся бронхоспазмом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к сальбутамолу, другим симпатомиметикам, бромгексину, гвайфенезину, ментолу или к любому из других компонентов препарата. Коронарная недостаточность, аритмия, другие тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, гипертиреоз, тяжелые нарушения функции печени, язва желудка и двенадцатиперстной кишки.

Фармакокинетика

Сальбутамол хорошо абсорбируется в пищеварительном тракте, биодоступность составляет от 50% до 85%. После приема внутрь максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1-4 часа. Период полувыведения сальбутамола составляет 3-6,5 часа.

Бромгексин хорошо всасывается из пищеварительного тракта. Максимальная концентрация бромгексина в сыворотке крови наступает примерно через 1:00 после приема препарата. Период полувыведения бромгексина – 6,5 часа.

Гвайфенезин хорошо абсорбируется в пищеварительном тракте. Период полувыведения гвайфенезина – 1:00.

Применение

Взрослым и детям старше 12 лет принимать внутрь по 1 таблетке 3 раза в сутки.

Дети в возрасте от 6 до 12 лет по ½-1 таблетке 3 раза в сутки.

Продолжительность лечения определяется индивидуально.

Читайте также:
Новирин: когда и кому нужно принимать противовирусное лекарство

Особенности применения

Препарат следует применять с осторожностью пациентам, страдающим глаукомой.

Очень редко на фоне применения бромгексина имеют место тяжелые кожные реакции, например, синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла. При появлении изменений на коже и слизистых оболочках следует немедленно обратиться к врачу, а применение препарата прекратить.

При нарушении бронхиальной моторики, что сопровождается образованием большого количества бронхиального секрета (злокачественный синдром ресничек), препарат следует применять с осторожностью из-за возможного застой секрета.

При нарушении функции почек (включая тяжелую почечную недостаточность) или заболеваниях печени (при печеночной недостаточности средней и легкой степени тяжести) следует применять с осторожностью (уменьшая дозу или увеличивая интервал времени между применением).

Рекомендуется периодический контроль функции печени, особенно при длительном применении.

Перед началом лечения и во время лечения таких больных необходимо контролировать уровень глюкозы в крови.

Сообщалось о единичных случаях возникновения ишемии миокарда, ассоциированной с применением сальбутамола. Пациентам с болезнями сердца (например, ишемическая болезнь сердца), которые лечатся сальбутамолом сульфатом, в случае возникновения боли в груди или других симптомов, свидетельствующих об обострении болезни сердца, следует обратиться за медицинской помощью. Следует обратить внимание на оценку таких симптомов как одышка и боль в груди, которые могут быть следствием как заболевания сердца, так и заболеваний дыхательной системы.

Читайте также:
Амизон: чтобы вирус не напал на вас

Результатом лечения b 2 агонистами может быть тяжелая гипокалиемия, рекомендуется проверять уровень калия в сыворотке крови.

Как и другие агонисты b-адренорецепторов, сальбутамола сульфат может приводить к оборотным метаболическим изменениям, например, к увеличению уровня сахара в крови. В результате этого были отдельные сообщения о развитии кетоацидоза у больных сахарным диабетом. Одновременное применение кортикостероидов может обострить это состояние.

Не назначать пациентам перед применением наркоза.

Препарат нельзя применять больным с гипертрофической кардиомиопатией.

При наличии желудочных кровотечений в анамнезе препарат следует применять под контролем врача. При лечении препаратом необходимо употреблять достаточное количество жидкости, увеличивает отхаркивающее действие бромгексина.

Применение в период беременности или кормления грудью. Не применять.

Дети. Не назначать препарат детям в возрасте до 6 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Следует воздержаться от управления автотранспортом и работы с механизмами во время лечения.

Побочные эффекты

Иммунная система – проявление гиперчувствительности с сыпью, зудом, анафилактическими реакциями. Возможно развитие анафилактического шока, ангионевротического отека, орофарингеального отека, крапивницы, синдрома Лайелла. Иногда у детей при пероральном применении возможны проявления полиморфной эритемы, отека лица, острого генерализованного экзантематозного пустулеза, синдрома Стивенса-Джонсона.

Пищеварительный тракт – диспепсические явления, рвота, тошнота, боли в животе и диарея, обострения язвенной болезни кишечника и желудка, гастралгия, появление неприятного привкуса во рту.

Нервная система – появление тремора и миалгии, гиперактивности и головной боли, дисгевзии и головокружения, бессонницы, беспокойства и парестезии ротоглотки.

Сердечно-сосудистая система – нарушается сердечный ритм, возможна фибрилляция желудочков, появляется ощущение сердцебиения, суправентрикулярная тахикардия и экстрасистолия. Возможны проявления гипотензии или гипертензии, периферической вазодилатации, ишемии миокарда, коллапса.

Дыхательная система – возможно развитие расстройств дыхания и усиление кашля. Может быть спровоцировано жизненно опасное состояние в виде парадоксального бронхоспазма. Такое состояние требует немедленного прекращения использования Аскорила и альтернативного лечения.

Читайте также:
Гропринозин: как не свалиться в сезон простуд с насморком, кашлем и температурой

Среди других – возникновение миоспазма и судорог мышц, может появиться ощущение давления в мышцах и гипертермия. Проявления в виде озноба, мидриаза, повышенной потливости, атонии мочевого пузыря, гипергликемии и тромбоцитопении, изменений метаболизма, таких как гипокалиемия. Бромгексин может вызвать у некоторых пациентов развитие транзисторного повышения аминотрансфераз в крови. Е 218 (метилпарабен) иногда приводит к аллергическим реакциям, которые проявляются замедленно.

Взаимодействия

Ингибиторы моноаминоксидазы и косвенные симпатомиметики при одновременном использовании могут вызвать гипертонический криз, тахикардию и гипоманиакальное состояние.

Во время приема дигоксина в течение 10 дней после разового применения сальбутамола концентрация дигоксина увеличивалась на 6 %.

При одновременном использовании с диуретиками возможно развитие гипокалиемии, что ведет к развитию аритмий при применении сердечных гликозидов.

Уменьшение эффектов сальбутамола наблюдается при воздействии β-адреноблокаторов, например, пропранолола. Использование ксантинов, например, теофиллина, ведет к усилению их действия.

Использование β-блокаторов может блокировать бронхорасширяющий эффект β-агонистов и вызывать развитие бронхоспазма у пациентов с бронхиальной астмой, поэтому их следует использовать с осторожностью.

Препараты для ингаляционного наркоза, адреналин, трициклические антидепрессанты, кортикостероиды нельзя применять одновременно с сальбутамолом.

Сердечно-сосудистые нарушения могут возникать при одновременном использовании пероральных симпатомиметиков и сальбутамола.

Нельзя назначать бромгексин одновременно с кодеиносодержащими препаратами.

Бромгексин усиливает раздражающее действие на желудок препаратов, которые раздражают пищеварительный тракт.

Наблюдается увеличение концентрации антибиотиков (эритромицина, амоксициллина, доксициклина, цефуроксима) и сульфаниламидных препаратов в бронхиальном секрете при одновременном использовании.

Усложняется отхождения мокроты при приеме Аскорила с лекарственными средствами, угнетающими кашлевой центр.

Гвайфенезин усиливает действие этилового спирта и препаратов, подавляющих работу центральной нервной системы. Возможны ложноположительные результаты диагностических тестов при определении 5-гидроксииндолоцетной и ванилмигдалевой кислот в моче.

Информация о негативном взаимодействии ментола с другими препаратами отсутствует.

Читайте также:
Ангин-Хеель С: инструкция, показания, способ применения

Аскорил и алкоголь. При одновременном приеме лекарства и алкоголя провоцируется образование вязкой мокроты, которая значительно замедляет процесс выздоровления.

Передозировка

Симптомы: возбуждение, спутанность сознания, угнетение дыхания, учащенное дыхание, нарушение сознания, атаксия, диплопия, легкий метаболический ацидоз, аритмия, боль в груди, гипотензия вплоть до шока, учащенное сердцебиение, тахикардия и сильный тремор, особенно в руках. Возможны жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта, включая тошноту и рвоту; судороги, экстрасистолия, сонливость, головная боль, гипергликемия, боли в животе, обострение язвенной болезни желудка.

Лечение: терапия симптоматическая, наблюдение с помощью электрокардиографии показано для контроля функции сердца.

Срок годности. 2 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. По рецепту.

Производитель. Гленмарк Фармасьютикалз ЛТД., Индия

Цена. Аскорил №20 от 108 до 132 грн.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

лекарства лечение кашель бронхит аскорил
Реклама

Новости партнеров

Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Неожиданный поворот в скандале Шаляпина и Цымбалюк
Неожиданный поворот в скандале Шаляпина и Цымбалюк
Новый год 2020: что приготовить на праздничный стол
Новый год 2020: что приготовить на праздничный стол
Пенсионер Газманов отказался помогать сыновьям
Пенсионер Газманов отказался помогать сыновьям
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:41Fun

Строители случайно наткнулись на древний клад стоимостью 12,1 млн гривен: фото

Вчера, 19:50Events

Гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака: как правильно провести этот день

Вчера, 17:04Психология

Гороскоп на неделю 22-28 декабря: все знаки зодиака

Вчера, 16:46Fun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

Вчера, 16:21Fun

День святой Анны: история, традиции и приметы праздника

Вчера, 08:29Events

День зимнего солнцестояния 2019: обряды, ритуалы и приметы

Вчера, 07:54Events

День зимнего солнцестояния 2019: дата самого короткого дня

Вчера, 07:54Fun

22 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

21 декабряШоу-бизнес

alyona alyona обнажилась, прикрыв тело гигантским мандарином

21 декабряFood

Как приготовить новогодний салат оливье: 10 рецептов на любой вкус

21 декабряFun

Мужчина 20 минут отбивал собаку от гигантской анаконды: невероятное видео

21 декабряШоу-бизнес

Дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж: фото со свадьбы

21 декабряПсихология

День зимнего солнцестояния – самый энергетический день в году: что категорически нельзя делать

20 декабряFun

Кетогенная диета помогла мужчине сбросить 150 килограммов: фото

20 декабряШоу-бизнес

Поступок матери Анастасии Заворотнюк взбудоражил Сеть

20 декабряПсихология

Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога

Новости партнеров

Одинокая Вера: Почему Андрей Данилко так и не создал семью
Одинокая Вера: Почему Андрей Данилко так и не создал семью
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Меньшова после пластики стала неузнаваема
Меньшова после пластики стала неузнаваема
Два козыря этой небольшой, но стильной квартиры
Два козыря этой небольшой, но стильной квартиры
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Рецепт потрясающей запеканки из цветной капусты
Рецепт потрясающей запеканки из цветной капусты
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Стало известно о причине отъезда Ветлицкой в Испанию
Стало известно о причине отъезда Ветлицкой в Испанию