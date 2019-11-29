Аскорутин: инструкция, состав, показания

Препарат, который укрепляет сосуды и снижает ломкость капилляров

Фото: Pixabay

Аскорутин – снижает проницаемость и ломкость капилляров, укрепляет сосудистую стенку, уменьшает агрегацию тромбоцитов, обладает противовоспалительным эффектом, антиоксидантными свойствами, принимает участие в окислительно-восстановительных процессах.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: аскорбиновая кислота, рутин.

В 1 таблетке содержится 50 мг аскорбиновой кислоты (витамина С) 50 мг, и 50 мг рутина (рутозид тригидрата). Выпускается по 10 таблеток в блистере, по 5 блистеров в упаковке.

Вспомогательные вещества: сахар, крахмал картофельный, кальция стеарат, тальк.

Основные физико-химические свойства: Таблетки круглой формы с плоской поверхностью со скошенными краями и риской, светлого зеленовато-желтого цвета с вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа. Капилляростабилизирующие средства. Рутозид, комбинации. Код АТС С05С А51.

Показания

Дефицит рутозида и аскорбиновой кислоты.

В составе комплексной терапии заболеваний, что сопровождаются повышением проницаемости сосудов.

Профилактика простудных заболеваний и уменьшение симптомов гриппа.

Для повышения иммунитета.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к каким-либо компонентам препарата.

Повышенная свертываемость крови, тромбофлебиты, склонность к тромбозам.

Подагра, мочекаменная болезнь с образованием уратных камней, цистинурия, гипокалиемия и гиперкальциемия, оксалатурия.

Сахарный диабет.

Тяжелые заболевания почек.

Одновременное применение с сульфаниламидами или аминогликозидами.

Непереносимость фруктозы, синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы.

Как правильно насыщаться витаминами. Смотрите в нашем сюжете.

Фармакокинетика

Аскорбиновая кислота быстро всасывается преимущественно в двенадцатиперстной кишке и тонком кишечнике. Через 30 минут после применения содержание аскорбиновой кислоты в крови заметно возрастает, начинается захват ее тканями, при этом она сначала преобразуется в дегидроаскорбиновую кислоту, проникает сквозь клеточные мембраны без энергетических затрат и быстро восстанавливается в клетке. Аскорбиновая кислота в тканях содержится почти исключительно внутриклеточно, определяется в трех формах – аскорбиновой, дегидроаскорбиновая кислотах и ​​аскорбигена (связанной аскорбиновой кислоты). Распределяется между органами неравномерно. Большое ее количество содержится в железах внутренней секреции, особенно в надпочечниках, меньше – в головном мозге, почках, печени, в сердечной и скелетных мышцах. Содержание аскорбиновой кислоты в лейкоцитах и ​​тромбоцитах выше, чем в плазме крови. Она метаболизируется и выводится до 90% почками в форме оксалата, частично – в свободной форме.

Рутин, всасываясь в пищеварительном тракте, способствует транспортировке и депонированию аскорбата. Выводится в неизмененном виде метаболитов, преимущественно с желчью и в меньшей степени – с мочой.

Период полувыведения составляет 10-25 часов.

Применение

Лекарственное средство назначать внутрь после еды. Таблетки следует глотать целиком, запивая небольшим количеством воды.

С лечебной целью назначать

взрослым по 1 таблетке 2-3 раза в сутки;

детям в возрасте от 3 лет – по 1 таблетке 2 раза в сутки.

Как профилактическое средство рекомендуется применять препарат:

для взрослых – по 1 таблетке 2 раза в сутки;

детям в возрасте от 3 лет – по 1 таблетке 1 раз в сутки.

Продолжительность курса лечения – 3-4 недели в зависимости от характера заболевания и эффективности лечения.

Особенности применения

Лечение в больших дозах не проводят у больных со склонностью к рецидивирующей мочекаменной болезни. При применении в больших дозах необходим контроль функции почек и артериального давления, а также функции поджелудочной железы.

Всасывание препарата может нарушаться при кишечных дискинезиях, энтеритах и ахилии.

Кислота аскорбиновая может влиять на результаты лабораторных исследований при определении содержания в крови билирубина, активности трансаминаз, лактатдегидрогеназы и др.

Применение в период беременности или кормления грудью. Из-за содержания в препарате рутина его не следует применять в I триместре беременности. Беременным и кормящим грудью женщинам перед применением препарата следует обратиться к врачу. Рекомендованная доза аскорбиновой кислоты в период беременности составляет 60–80 мг в сутки. Применение избыточных доз аскорбиновой кислоты в период беременности может привести к симптомам ее дефицита у новорожденных.

Во II и III триместрах беременности или в период кормления грудью препарат применяют по рекомендации врача, учитывая соотношение польза-риск. Необходимо тщательно придерживаться рекомендованных доз и длительности лечения, не превышая их.

Дети. Препарат применяют у детей в возрасте старше 3 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Данных о способности препарата влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами нет.

Побочные эффекты

Со стороны пищеварительного тракта: при длительном применении в высоких дозах — раздражение слизистой оболочки пищеварительного тракта, изжога, тошнота, рвота, диарея.

Со стороны мочевыделительной системы: гипероксалатурия; при длительном применении высоких доз — нарушение гломерулярного аппарата почек, образование почечных камней из оксалата кальция.

Аллергические реакции: очень редко — кожная сыпь, зуд, отек Квинке, крапивница, анафилактический шок.

Со стороны нервной системы: головная боль, ощущение усталости; при длительном применении больших доз — повышенная возбудимость, нарушение сна.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: ухудшение трофики тканей; при длительном применении в высоких дозах — повышение артериального давления, дистрофия миокарда, развитие микроангиопатий.

Со стороны крови и лимфатической системы: при длительном применении больших доз — тромбоцитоз, гиперпротромбинемия, эритроцитопения, тромбообразования, нейтрофильный лейкоцитоз.

Со стороны обмена веществ: при длительном применении в высоких дозах — угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы (гипергликемия, глюкозурия), задержка натрия и жидкости, нарушение обмена цинка и меди.

Взаимодействия

Абсорбция препарата снижается при одновременном применении с ацетилсалициловой кислотой, пероральными контрацептивными средствами, при употреблении свежих фруктовых или овощных соков, щелочных напитков (минеральные воды). Аскорбиновая кислота повышает всасывание пенициллина, железа, уменьшает эффективность гепарина, непрямых антикоагулянтов, сульфаниламидных препаратов, антибиотиков из группы аминогликозидов.

При одновременном применении с витаминами группы В отмечается взаимное усиление терапевтического действия.

Препарат повышает концентрацию в крови ацетилсалициловой кислоты, усиливая побочное действие салицилатов (риск возникновения кристаллурии), бензилпенициллина, этинилэстрадиола, тетрациклина.

При длительном применении (более 4 недель) препарат не следует назначать вместе с сердечными гликозидами, антигипертензивными препаратами или нестероидными противовоспалительными средствами, поскольку он может усиливать их действие.

Аскорутин и алкоголь. Курение и алкоголь снижают концентрацию аскорбата в плазме крови.

Передозировка

Симптомы: боль в области эпигастрия, тошнота, рвота, диарея, зуд и кожная сыпь, повышенная возбудимость нервной системы, головная боль, повышение артериального давления, тромбообразование, гипервитаминоз С.

При длительном применении в высоких дозах возможно угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы, нарушение функции почек.

Лечение: промывание желудка, применение сорбентов, симптоматическое лечение.

Срок годности. 4 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производители.

Агрофарм, ООО, Киевская обл. г. Ирпень, Украина. Киевский витаминный завод, ПАО, г. Киев, Украина. Монфарм, ПАО, г. Монастырище, Черкасская обл., Украина. Технолог ЧАО, г. Умань, Черкасская обл., Украина.

Цена. От 3 до 15 грн. В зависимости от количества таблеток в упаковке.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.