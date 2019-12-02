Аспаркам: инструкция, показания, способ применения

Препарат для восполнения в организме магния и калия.

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Аспаркам применяется как часть комплексной терапии при нарушениях сердечного ритма, ишемической болезни сердца, а также сердечной недостаточности.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: магния аспарагинат, калия аспарагинат; 1 таблетка содержит магния аспарагинат 175 мг (0,175 г) и калия аспарагинат 175 мг (0,175 г). Выпускается по 10 или 50 таблеток в блистере, по 1 блистеру в пачке из картона.

Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, полисорбат-80, кальция стеарат, тальк.

Основные физико-химические свойства: таблетки белого цвета с плоской поверхностью, риской и фаской. На поверхности таблеток допускается мраморность.

Фармакотерапевтическая группа. Минеральные добавки. Препараты магния (различные соли в комбинации). Код АТХ А12С C30.

Показания

Аспаркам назначается в следующих клинических случаях:

все стадии сердечной недостаточности;

нарушения ритма сердца;

желудочковая аритмия;

гипомагниемия – нехватка магния;

гипокалиемия – недостаток калия;

используют в терапии хронических заболеваний сердца и в восстановительном периоде после перенесенного инфаркта;

Аспаркам также назначается для профилактики при длительной терапии медикаментами с наперстянкой в составе.

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Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата;

острая и хроническая почечная недостаточность;

болезнь Аддисона;

гиперкалиемия, гипермагниемия;

атриовентрикулярная блокада ІІ-ІІІ степени;

кардиогенный шок (АД < 90 мм.рт.ст.).

Фармакокинетика

Быстро и полностью всасывается, выводится преимущественно почками. Концентрация калия и магния в крови достигает максимума через 1-2 часа после приема препарата.

Применение

Таблетки Аспаркам принимать перорально. Обычная суточная доза для взрослых составляет 1-2 таблетки 3 раза в сутки. Дозу можно увеличивать до 3 таблеток 3 раза в сутки. Желудочный сок способен снижать эффективность препарата, поэтому рекомендуется принимать таблетки после еды. Срок лечения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания.

Особенности применения

При продолжительном применении препарата необходимо контролировать уровень калия и магния в крови, а также необходим регулярный мониторинг показателей электролитного гемостаза и данных ЭКГ.

Применение в период беременности или кормления грудью. Данные о негативном влиянии препарата в период беременности или кормления грудью отсутствуют. Однако применение препарата возможно, если, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает риск для плода или ребенка.

Дети. Препарат не применяется для лечения детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Побочные эффекты

Побочные реакции развиваются очень редко:

со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, диарея, боль в животе, ощущение дискомфорта или жжение в эпигастральном участке, желудочно-кишечное кровотечение, язвы слизистой оболочки пищеварительного тракта, сухость во рту;

тошнота, рвота, диарея, боль в животе, ощущение дискомфорта или жжение в эпигастральном участке, желудочно-кишечное кровотечение, язвы слизистой оболочки пищеварительного тракта, сухость во рту; со стороны сердечно-сосудистой системы: нарушение проводимости миокарда, снижение артериального давления, AV-блокада;

нарушение проводимости миокарда, снижение артериального давления, AV-блокада; со стороны центральной и периферической нервной системы: парестезии, гипорефлексия, судороги;

парестезии, гипорефлексия, судороги; аллергические реакции: реакции гиперчувствительности, включая зуд, покраснение кожи лица, сыпь;

реакции гиперчувствительности, включая зуд, покраснение кожи лица, сыпь; со стороны дыхательной системы: возможно угнетение дыхания (обусловленное гипер­магниемией);

возможно угнетение дыхания (обусловленное гипер­магниемией); другие: ощущение жара.

Взаимодействия

Аспаркам снижает терапевтическую эффективность тетрациклинов, препаратов, в составе которых присутствует железо в виде солей и натрия фторида.

Риск гиперкалиемии усиливается при сочетании с лекарствами, в составе которых есть ионы калия.

Медикамент повышает действие лекарств, направленных на активизацию процессов трофического типа в сердечном миокарде.

Усиление нервно-мышечной блокады и негативного влияния на центральную нервную систему отмечается при одновременном приеме Аспаркама с препаратами из группы антидеполяризующих миорелаксантов.

Аспаркам и алкоголь. Аспаркам и алкоголь способны понижать давление, рекомендуется избегать их совместного приема.

Передозировка

Случаи передозировки не выявлены. Теоретическая клиническая картина: тошнота и рвота, острая боль в животе, привкус металла, нарушения передачи нервных импульсов мышечным волокнам. В случае приема высоких доз медикамента есть риск паралича лицевых мышц, нарушения дыхания, вплоть до полной его остановки.

Специфический антидот отсутствует. Требуется незамедлительная отмена медикамента. Лечение симптоматическое, проводится внутривенное вливание раствора хлорида кальция. В случае необходимости будет проведен гемодиализ.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре до +25°С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производители:

Галичфарм, ПАО, г. Львов, Украина

Красная звезда, ХФЗ, ПАО, г. Харьков, Украина

Цена. От 4 до 14 грн. В зависимости от количества таблеток в упаковке.

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