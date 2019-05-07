Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Актуально

Астения, как ее распознать?

Астенический синдром – это проблема современного общества, которая мешает вести полноценную деятельность и радоваться жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:07

Современный ритм жизни диктует человеку свои правила: чтобы добиться успеха, нужно постоянно быть в движении. Такое понятие, как "ненормированный рабочий график", уже никого не удивляет, а потому систематическое недосыпание, нарушенный режим питания, физическое и умственное перенапряжение – это, скорее, норма для работающего человека, нежели наоборот. Как следствие – большинство людей переживают такое распространенное явление, как астения – дефицит энергии или "синдром выгорания"

Особенно ярко это состояние проявляется в весенний период, когда истощенный после зимы организм подстраивается под новый световой день, требует витаминов и энергии, а вместо этого получает нагрузку нон-стоп.

Из-за того, что психогенным факторам чаще всего подвержены офисные сотрудники и бизнесмены, которые помимо прочего часто сталкиваются с проблемой адаптации к новым климатическим условиям и смене часовых поясов в период командировок, астенический синдром еще нередко называют синдромом менеджера.

Астения также может сопровождать разные заболевания, в том числе простудные, или быть следствием перенесенных заболеваний, состояний интоксикации (например, после употребления алкоголя). Опасность синдрома заключается в том, что из острой формы он может перейти в хроническую, вызывая депрессию, фобии и другие серьезные осложнения.

Усталость VS астенический синдром

Основные симптомы астенического синдрома выражаются усталостью, общей слабостью и нарушением сна, именно поэтому астению часто путают с обычной физиологической усталостью.

Обычная усталость всегда имеет причину. Человек устает после активной деятельности (физической или умственной), причем это может быть как усталость после двухчасовой тренировки в спортзале, так и накопившаяся усталость в конце рабочей недели. Если после отдыха или смены деятельности организм приходит в норму, беспокоиться не о чем.

Речь идет об астении, если:

- Утомляемость наступает часто без особой на то причины.

- Состояние усталости не проходит после сна или полноценного отдыха.

Астения также может сопровождаться повышенной раздражительностью, снижением работоспособности, рассеянным вниманием, несобранностью, частой сменой и неустойчивостью настроения.

Как справиться с астенией?

В первую очередь, нужно определить ее причину и стараться ее устранить.

Чтобы качество жизни не страдало уже сегодня, следует предпринять ряд мер, которые помогут предотвратить или быстро справиться с усталостью и восстановить силы:

  1. Нормализовать режим труда и отдыха.
  2. Отказаться от вредных привычек.
  3. Ввести в питание продукты, богатые белками и углеводами.

Для устранения проявлений астении рекомендованы витамины и микроэлементы, адаптогены, ноотропы.

Одним из эффективных средств в борьбе с синдромом менеджера является Бетаргин – аминокислотный комплекс, в состав которого входят: аргинин и бетаин.

Благодаря комплексному составу Бетаргин:

  • стимулирует синтез энергии и восстанавливает энергетический тонус при повышенных психических и физических нагрузках;
  • улучшает микроциркуляцию в жизненно важных органах и обеспечивает их кислородом
  • усиливает синтеза белка и способствует повышению выносливости при физических нагрузках.

Еще одно преимущество Бетаргина – это разнообразие форм выпуска (питьевые ампулы, стики и саше), что обеспечивает удобство приема в разных условиях.

Астенический синдром – это проблема современного общества, которая мешает вести полноценную деятельность и радоваться жизни. Не стоит игнорировать проблему и изматывать свой организм, тем самым ускоряя процессы его старения, а также осознанно соглашаясь на низкий уровень жизнедеятельности во всех ее сферах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

астенический синдром астения бетаргин успокоительные препараты синдром хронической усталости хроническая усталость тревожное расстройство нервное расстройство
Реклама

Популярные статьи

Сегодня, 10:14Fun

Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

Сегодня, 10:14Fun

Радоница 2019: традиции и приметы

Сегодня, 07:20Fun

Сегодня в Украине отмечается Радоница

Вчера, 20:43Психология

Гороскоп на завтра: Дев ждет завал на работе, а Рыбам придется экономить

Вчера, 17:47Шоу-бизнес

Меган Маркл стала мамой: роды, крестные ребенка и другие подробности

Вчера, 16:43Шоу-бизнес

Меган Маркл родила: известен пол ребенка

Вчера, 13:13Fun

Случайность помогла пенсионерке обеспечить себя на всю жизнь

Вчера, 08:26Fun

Чудо-диета: похудевшая на 36 кг женщина раскрыла секрет сброса веса

Вчера, 07:50Техно

Телескоп "Хаббл" получил невероятное фото из глубокого космоса

5 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Тельцы останутся довольны собой, а Раков ждет сюрприз

5 маяШоу-бизнес

В Израиле отменили старт "Евровидения 2019": что случилось

5 маяПсихология

Гороскоп на неделю: Овнам нужно навести порядок в финансах, а Водолеев ждет популярность

4 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Водолеям пойдет на пользу диета, а Дев ждет увлекательное знакомство

4 маяТехно

Microsoft планирует вернуть эпоху Windows XP и Windows 7

4 маяШоу-бизнес

Остался ни с чем: Мурат Налчаджиоглу лишился бизнеса после развода с Ани Лорак

4 маяШоу-бизнес

"Холостяк 9": кто покинул шоу и подробности девятого выпуска