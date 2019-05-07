Астения, как ее распознать?
Астенический синдром – это проблема современного общества, которая мешает вести полноценную деятельность и радоваться жизни
Современный ритм жизни диктует человеку свои правила: чтобы добиться успеха, нужно постоянно быть в движении. Такое понятие, как "ненормированный рабочий график", уже никого не удивляет, а потому систематическое недосыпание, нарушенный режим питания, физическое и умственное перенапряжение – это, скорее, норма для работающего человека, нежели наоборот. Как следствие – большинство людей переживают такое распространенное явление, как астения – дефицит энергии или "синдром выгорания"
Особенно ярко это состояние проявляется в весенний период, когда истощенный после зимы организм подстраивается под новый световой день, требует витаминов и энергии, а вместо этого получает нагрузку нон-стоп.
Из-за того, что психогенным факторам чаще всего подвержены офисные сотрудники и бизнесмены, которые помимо прочего часто сталкиваются с проблемой адаптации к новым климатическим условиям и смене часовых поясов в период командировок, астенический синдром еще нередко называют синдромом менеджера.
Астения также может сопровождать разные заболевания, в том числе простудные, или быть следствием перенесенных заболеваний, состояний интоксикации (например, после употребления алкоголя). Опасность синдрома заключается в том, что из острой формы он может перейти в хроническую, вызывая депрессию, фобии и другие серьезные осложнения.
Основные симптомы астенического синдрома выражаются усталостью, общей слабостью и нарушением сна, именно поэтому астению часто путают с обычной физиологической усталостью.
Обычная усталость всегда имеет причину. Человек устает после активной деятельности (физической или умственной), причем это может быть как усталость после двухчасовой тренировки в спортзале, так и накопившаяся усталость в конце рабочей недели. Если после отдыха или смены деятельности организм приходит в норму, беспокоиться не о чем.
Речь идет об астении, если:
- Утомляемость наступает часто без особой на то причины.
- Состояние усталости не проходит после сна или полноценного отдыха.
Астения также может сопровождаться повышенной раздражительностью, снижением работоспособности, рассеянным вниманием, несобранностью, частой сменой и неустойчивостью настроения.
В первую очередь, нужно определить ее причину и стараться ее устранить.
Чтобы качество жизни не страдало уже сегодня, следует предпринять ряд мер, которые помогут предотвратить или быстро справиться с усталостью и восстановить силы:
- Нормализовать режим труда и отдыха.
- Отказаться от вредных привычек.
- Ввести в питание продукты, богатые белками и углеводами.
Для устранения проявлений астении рекомендованы витамины и микроэлементы, адаптогены, ноотропы.
Одним из эффективных средств в борьбе с синдромом менеджера является Бетаргин – аминокислотный комплекс, в состав которого входят: аргинин и бетаин.
Благодаря комплексному составу Бетаргин:
- стимулирует синтез энергии и восстанавливает энергетический тонус при повышенных психических и физических нагрузках;
- улучшает микроциркуляцию в жизненно важных органах и обеспечивает их кислородом
- усиливает синтеза белка и способствует повышению выносливости при физических нагрузках.
Еще одно преимущество Бетаргина – это разнообразие форм выпуска (питьевые ампулы, стики и саше), что обеспечивает удобство приема в разных условиях.
Астенический синдром – это проблема современного общества, которая мешает вести полноценную деятельность и радоваться жизни. Не стоит игнорировать проблему и изматывать свой организм, тем самым ускоряя процессы его старения, а также осознанно соглашаясь на низкий уровень жизнедеятельности во всех ее сферах.
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