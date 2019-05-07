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Астения, как ее распознать?

Астенический синдром – это проблема современного общества, которая мешает вести полноценную деятельность и радоваться жизни

Современный ритм жизни диктует человеку свои правила: чтобы добиться успеха, нужно постоянно быть в движении. Такое понятие, как "ненормированный рабочий график", уже никого не удивляет, а потому систематическое недосыпание, нарушенный режим питания, физическое и умственное перенапряжение – это, скорее, норма для работающего человека, нежели наоборот. Как следствие – большинство людей переживают такое распространенное явление, как астения – дефицит энергии или "синдром выгорания"

Особенно ярко это состояние проявляется в весенний период, когда истощенный после зимы организм подстраивается под новый световой день, требует витаминов и энергии, а вместо этого получает нагрузку нон-стоп.

Из-за того, что психогенным факторам чаще всего подвержены офисные сотрудники и бизнесмены, которые помимо прочего часто сталкиваются с проблемой адаптации к новым климатическим условиям и смене часовых поясов в период командировок, астенический синдром еще нередко называют синдромом менеджера.

Астения также может сопровождать разные заболевания, в том числе простудные, или быть следствием перенесенных заболеваний, состояний интоксикации (например, после употребления алкоголя). Опасность синдрома заключается в том, что из острой формы он может перейти в хроническую, вызывая депрессию, фобии и другие серьезные осложнения.

Усталость VS астенический синдром

Основные симптомы астенического синдрома выражаются усталостью, общей слабостью и нарушением сна, именно поэтому астению часто путают с обычной физиологической усталостью.

Обычная усталость всегда имеет причину. Человек устает после активной деятельности (физической или умственной), причем это может быть как усталость после двухчасовой тренировки в спортзале, так и накопившаяся усталость в конце рабочей недели. Если после отдыха или смены деятельности организм приходит в норму, беспокоиться не о чем.

Речь идет об астении, если:

- Утомляемость наступает часто без особой на то причины.

- Состояние усталости не проходит после сна или полноценного отдыха.

Астения также может сопровождаться повышенной раздражительностью, снижением работоспособности, рассеянным вниманием, несобранностью, частой сменой и неустойчивостью настроения.

Как справиться с астенией?

В первую очередь, нужно определить ее причину и стараться ее устранить.

Чтобы качество жизни не страдало уже сегодня, следует предпринять ряд мер, которые помогут предотвратить или быстро справиться с усталостью и восстановить силы:

Нормализовать режим труда и отдыха. Отказаться от вредных привычек. Ввести в питание продукты, богатые белками и углеводами.

Для устранения проявлений астении рекомендованы витамины и микроэлементы, адаптогены, ноотропы.

Одним из эффективных средств в борьбе с синдромом менеджера является Бетаргин – аминокислотный комплекс, в состав которого входят: аргинин и бетаин.

Благодаря комплексному составу Бетаргин:

стимулирует синтез энергии и восстанавливает энергетический тонус при повышенных психических и физических нагрузках;

улучшает микроциркуляцию в жизненно важных органах и обеспечивает их кислородом

усиливает синтеза белка и способствует повышению выносливости при физических нагрузках.

Еще одно преимущество Бетаргина – это разнообразие форм выпуска (питьевые ампулы, стики и саше), что обеспечивает удобство приема в разных условиях.

Астенический синдром – это проблема современного общества, которая мешает вести полноценную деятельность и радоваться жизни. Не стоит игнорировать проблему и изматывать свой организм, тем самым ускоряя процессы его старения, а также осознанно соглашаясь на низкий уровень жизнедеятельности во всех ее сферах.

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