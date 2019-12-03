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Атеросклероз: 6 эффективных правил лечения

По каким симптомам можно определить закупорку сосудов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:51
Фото: Depositphotos

Атеросклероз — болезнь, при которой просветы сосудов закупориваются холестериновыми бляшками. По статистике, мужчины до 50 лет предрасположены к атеросклерозу в 4 раза чаще женщин. У прекрасной половины человечества организм защищен гормонами эстрогенам. Также, в группу риска попадают люди, родственники которых страдали атеросклерозом.

Симптомы атеросклероза

  • Повышенная потливость. Даже в спокойном состоянии при комфортной температуре.
  • Холодные руки. Если на улице жара, а у вас ледяные руки, то это говорит о нарушениях кровообращения. При таком симптоме желательно показаться врачу.
  • Бессонница. Это обусловлено закупоркой сосудов шеи и головы.
  • Чрезмерная раздражительность, нервозность, забывчивость, шум в ушах, головные боли.
  • Бледность лица и головокружение при резком движении.
  • Длительная осиплость, хриплость голоса. Если данный симптом не связан с простудой, то стоит обратиться к отоларингологу. Резкая охриплость может быть признаком рака гортани.
  • Постоянная боль в пояснице. Если у вас нормальный матрас и вы не таскаете тяжеленные мешки, то это может быть симптомом атеросклероза.
  • Тяжесть, усталость в ногах, отечность.
  • Лечение атеросклероза

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Эффективное лечение назначает врач. Как правило назначаются препараты для снижения уровня холестерина, улучшения эластичности стенок сосудов и текучести крови, сосудорасширяющие средства. Помогает сдержать атеросклероз и гипохолестериновая диета. При запущенных случаях может понадобиться операция. Заключается она в замене сосуда или стентировании (расширение).

Диагноз можно поставить по результатам биохимии крови, уровню холестерина, МРТ сосудов головного мозга и другим исследованиям. Чем раньше выявлен атеросклероз, тем успешнее будет лечение.

Кроме этого, есть 6 правил для эффективного лечения атеросклероза.

1. Питание. Известно, что холестерин поступает с жирной и жареной пищей животного происхождения. Поэтому важно изменить питание. Для начала уменьшите калорийность блюд, замените животные продукты растительными. Перейдите на вареную пищу и блюда, приготовленные на пару. От жареного нужно отказаться вовсе.

Специалисты советуют ежедневно включать в рацион свежие овощи и фрукты. Особенно богаты антиоксидантами чеснок, лук, капуста, свекла, морковь, редька, репа, редис, болгарский перец, а также яблоки и цитрусовые.

Укреплению сосудов способствует и регулярное употребление в пищу морковного, гранатового и томатного соков, запеченных яблок с медом, картофеля в мундире, свежих овощей, оливкового масла и овсяной каши.

Здоровье сосудов зависит от соблюдения питьевого режима. Необходимо выпивать в день 1–2 л воды. Ее недостаток приводит к повышению вязкости крови, что увеличивает риск сосудистых катастроф.

2. Привычки. Откажитесь от пагубных привычек: курения и алкоголя! Смолы и никотин способствуют разрушению внутренней оболочки сосудов. Алкоголь изменяет липидный обмен, что приводит к увеличению уровня холестерина в крови.

3. Физические нагрузки. Если вы привыкли вести малоактивный образ жизни, то метаболизм у вас замедлен, энергии вы тратите мало. Это — условия для развития атеросклероза. Если нет времени или средств на тренажерный зал, просто больше ходите пешком, откажитесь от лифта, плавайте в сезон, занимайтесь гимнастикой.

Отлично тренирует сосуды контрастный душ. Причем с утра нужно заканчивать процедуру прохладным душем, а вечером — теплым.

4. Заболевания. Сахарный диабет идет рука об руку с атеросклерозом. Изменяется не только обмен углеводов, но и жировой обмен. Поэтому необходимо лечить основное заболевание и придерживаться всех рекомендаций, чтобы избежать осложнений диабета. Если атеросклероз уже возник, стоит принимать препараты, снижающие уровень холестерина.

5. Упражнения. Они помогут восстановить нарушенное равновесие в работе сосудистой системы. Выполняют их по утрам сидя или стоя (можно в постели), а также в течение дня.

  • Поднимите руки до уровня груди ладонями к себе и сплетите пальцы. Затем медленно, с напряжением тяните их в разные стороны, пока пальцы не разъединятся. Повторите 5–10 раз.
  • Сцепите мизинцы, потяните кисти рук, пока звено не разомкнется. Проделайте то же самое со всеми пальцами по очереди.
  • Зажмите между средним и указательным пальцами левой руки мизинец правой, потом выдерните его оттуда. Выполните упражнение с остальными пальцами сначала одной, потом другой руки.
  • Сомкните ладони и хорошенько разотрите их.
  • Поскольку наши ступни являются биологически активной зоной, то, массируя их, мы так или иначе воздействуем на сосуды. Положите около кровати массажный коврик и каждый раз, вставая с постели, становитесь на него и массируйте подошвы. Такую терапию можно проводить и в течение дня, когда вы неважно себя чувствуете.

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6. Рецепты народной медицины. Хорошо зарекомендовали себя некоторое средства нетрадиционной медицины. Но их надо применять строго по согласованию с лечащим врачом и, как дополнительное лечение к медикаментозному!

  • Мелко нарежьте 150 г очищенного чеснока, залейте 150 мл спирта, плотно закройте, настаивайте 10 дней в прохладном месте. Затем процедите через марлю и настаивайте еще 3 дня. Принимайте месяц: 3 раза в день за 30 минут до еды по 20 капель (развести их в 50 г воды или молока).
  • Возьмите 5 ст. ложек измельченной хвои, добавьте 2 ст. ложки плодов шиповника, столько же луковой шелухи, залейте 700 мл кипятка и варите на малом огне 10 минут. Перелейте в термос и настаивайте 6–8 часов. Пейте месяц: ежедневно по 1 л.
  • Залейте стакан измельченных перегородок грецкого ореха 500 мл водки. Настаивайте в прохладном месте 10–12 дней. Принимайте 2 недели: по 15–20 капель (растворить в 1 ст. ложке кипяченой воды) 3 раза в день.
  • Возьмите 2 лимона и 2 апельсина, разрежьте на небольшие кусочки, извлеките косточки и пропустите вместе с кожурой через мясорубку. Добавьте 2 ст. ложки меда, перемешайте и поставьте на 1 день в холодильник. Съедайте по 2–3 ст. ложки 3 раза в день до еды.
  • Каждое утро съедайте по 3 грецких ореха, 1 щепотке изюма и мандарину.

Важно принимать все эти рецепты по отдельности и в строго указанных дозах, причем до еды. Результат вы ощутите уже примерно через 4–6 месяцев.

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