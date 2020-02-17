Атеросклероз сосудов сердца: как не допустить инфаркта

Как отличить инфаркт миокарда от приступа стенокардии

Атеросклероз сердца требует серьезного обследования Фото: Depositphotos

Атеросклероз венечных артерий сердца — это патологическое изменение стенки сосудов, которое является самой распространенной причиной формирования ишемической болезни сердца (ИБС). Основными проявлениями ИБС являются стенокардия и инфаркт миокарда, причем что будет у данного конкретного пациента, полностью определяется тяжестью атеросклероза.

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"Если сосуды закупорены частично, значит, человек страдает от приступов стенокардии, при массивном поражении приступы становятся частыми и провоцируются даже малейшей физической нагрузкой, — говорит терапевт Валентина Андрейченко. — А вот при наступлении полной закупорки возникает грозное осложнение атеросклероза — инфаркт миокарда".

Стенокардия или инфаркт

Приступ стенокардии проявляется давящими, жгучими болями в груди, отдающими в спину или под левую лопатку. Как правило, сердце успокаивается после небольшого отдыха или приема нитроглицерина. Что касается инфаркта миокарда, то боль может быть различной, от практически незаметной (что реже) до интенсивной.

Быстрым диагностическим тестом для распознавания инфаркта служит нитроглицерин. Если препарат не снимает боль, значит, дело не в приступе стенокардии — это инфаркт!

Также длительное течение атеросклероза может привести к формированию сердечной недостаточности. Такое состояние проявляется снижением физической активности, болями в груди, отеками и одышкой.

Диагностика атеросклероза

Для того чтобы достоверно установить такой серьезный диагноз, необходимо проведение тщательного и подробного обследования, включающего:

осмотр (определение размеров и границ сердца, подробное прослушивание с помощью фонендоскопа, поиск на теле жировиков и других малоспецифичных, но информативных признаков атеросклероза);

сбор жалоб больного;

установление факторов риска развития атеросклероза (лишний вес, сахарный диабет и т. д.);

лабораторно­-инструментальные методы исследования.

Лечение атеросклероза всегда комплексное, подбирается врачом индивидуально в каждом конкретном случае. Оно включает и диету, и тромболитики, и препараты, укрепляющие сосуды, и витамины.

В тяжелых случаях при выраженной закупорке сосудов назначается хирургическая операция по аортокоронарному шунтированию.

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