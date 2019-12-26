Атма: инструкция, показания, способ применения

Гомеопатический препарат, который применяется для лечения всех видов кашля

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Препарат оказывает системное лечебное действие, обусловленное сочетанием и взаимным усилением активных компонентов. Оказывает бронхолитическое, муколитическое, противовоспалительное, иммуномодулирующее и противоаллергическое действие.

Препарат устраняет спазм и снижает реактивность бронхов, уменьшает одышку, позволяет сократить частоту и интенсивность приступов удушья. Улучшает количественные (объем продукции) и качественные (физико-химические) характеристики мокроты, способствует разжижению и эффективному отхождению густой слизи. Восстанавливает работу мерцательного эпителия бронхов.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество:

В 100 мл препарата Атма содержится:

10 мл Sambucus D1,

10 мл Natrium sulfuricum D6,

10 мл Arsenicum album D12,

10 мл Dulcamara D6,

10 мл Tartarus emeticus D12.

Вспомогательные вещества: вода очищенная, спирт этиловый 45,64 мл.

Препарат в каплях во флаконах по 100 мл, 20 мл, 50 мл.

В 1 мл содержится 25 капель.

Основные физико-химические свойства: прозрачный, от слегка желтоватого до зеленовато-желтого цвета раствор без специфического запаха.

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Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.

Показания

Препарат Атма применяется для лечения кашля аллергической, инфекционной или смешанной этиологии, кашля курильщика.

Атма используется в комплексной терапии острого и хронического бронхита, обструктивного бронхита, бронхиальной астмы.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

Фармакокинетика. Не изучалась.

Применение

Взрослым и детям старше 12 лет: по 10 капель препарата в чистом виде или разведенных в 1 столовой ложке воды;

Детям в возрасте до 12 лет: по 2–7 капель препарата, разведенных в 1 столовой ложке воды;

Детям в возрасте до 1 года: по 1 капле препарата, разведенной в 1 чайной ложке воды или молока.

Препарат принимать 3 раза в сутки.

В начале лечения, а также в случаях, требующих быстрого уменьшения выраженности симптомов заболевания, рекомендовано принимать препарат каждые 30 мин–1 час до 8 раз в сутки до улучшения состояния, но не более 3 сут, с переходом на стандартный прием — 3 раза в сутки.

Для повышения эффективности рекомендуется принимать препарат в промежутках между приемами пищи (за 30 мин до или через 1 ч после еды), предварительно подержав препарат некоторое время во рту перед проглатыванием.

Курс лечения: острый бронхит — 2–4 нед, хронический необструктивный бронхит — 4 нед, профилактический курс в течение 2–3 нед 2 раза в год. Хронический обструктивный бронхит, БА, кашель курильщика — 2–3 мес, профилактический курс в течение 1,5–2 мес 2–3 раза в год.

Особенности применения

В начале лечения возможно кратковременное усиление симптомов заболевания, свидетельствующее о действии препарата, эффективном дренировании бронхов и очищении их от накопившейся слизи. Это обострение — благоприятный признак, не требующий отмены препарата.

Поскольку Атма содержит растительные и другие натуральные компоненты, возможны незначительные изменения вкуса и запаха или некоторое помутнение р-ра, что не приводит к снижению эффективности препарата.

Применение в период беременности или кормления грудью. Информация о каком-либо риске для плода и ребенка вследствие приема препарата в период беременности и кормления грудью до настоящего времени отсутствует, но при этом целесообразность применения препарата проводят с учетом соотношения польза/риск, которое определяет врач.

Дети. Препарат в форме капель назначают детям в возрасте старше 2 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Препарат не оказывает седативного действия и не влияет на способность управления автотранспорными средствами или другими механизмами.

Побочные эффекты

В исключительных случаях у лиц с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту препарата возможно возникновение аллергических реакций.

Взаимодействия

Клинически значимого взаимодействия с другими фармакологическими средствами не установлено. Препарат можно комбинировать с любыми лекарственными средствами и методами лечения.

Атма и алкоголь. Нет данных.

Передозировка. Случаи не известны, возможность передозировки исключена.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. При температуре не выше 30 °С

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Рихард Биттнер АГ, Оссиахерштрассе 7, А-9560 Фельдкирхен, Австрия.

Цена. Атма 20 мл – от 174 до 197 грн.

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