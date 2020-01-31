Атрофический фарингит: эффективные методы лечения

Как избавиться от сухости, першения и боли в горле

Сухость и першение в горле - главные симптомы атрофического фарингита Фото: Depositphotos

Атрофический фарингит — это состояние, которое развивается вследствие длительного или интенсивного повреждения слизистой глотки различными вирусами, бактериями, аллергенами. Подробнее об этом заболевании расскажет отоларинголог Антонина Бабий.

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Симптомы и причины фарингита

Способствует развитию атрофического фарингита и ряд других факторов — горячий, сухой или пыльный воздух, частые голосовые нагрузки (например, у педагогов, певцов). Слизистая задней стенки глотки истончается, нарушается ее питание, кровоснабжение. Зачастую она выглядит как сухая, бледно-розовая, лишенная блеска или блестящая полупрозрачная пленка, иногда с расширенными кровеносными сосудами.

Основные жалобы при атрофическом фарингите — сухость в горле, постоянное першение, периодическая или постоянная боль при глотании.

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Лечение фарингита

Для лечения атрофического фарингита или поддержания его в состоянии ремиссии эффективны народные средства. Хорошо смазывать заднюю стенку глотки маслами косточковых растений (облепиха, персик) и поливитаминными маслами (шиповник). Делать это нужно на протяжении 2–3 недель по 2–3 раза в день. Можно чередовать: 10–14 дней применять масло облепихи, потом 7 дней перерыва, и опять 10–14 дней смазывать глотку, только уже маслом шиповника. После смазывания не пить и не есть 30 минут. Подобная процедура стимулирует кровоснабжение слизистой оболочки, активизируя восстановительные процессы.

Также важно устранение причин, вызвавших хронические изменения (повышенная голосовая нагрузка, курение, употребление острой пищи и т. д.), иначе результаты лечения будут малоэффективны и непродолжительны.

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