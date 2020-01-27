Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Эксклюзив

Аутизм у ребенка: 10 признаков, чтобы его распознать

Кандидат медицинских наук Александр Мирошников дал советы родителям

Анна Ковпак
Сегодня, 11:07
Как распознать у ребенка аутизм
Как распознать у ребенка аутизм
Фото: stocksnap.io

Проблема аутизма у детей сегодня на слуху у каждого. Это заболевание активно освещают СМИ, его обсуждают родители на формах и в социальных сетях. Наверное нет мамы или папы, которые хоть однажды не задавались бы вопросом: "Может ли аутизм появится у моего ребенка?". Часто встревоженные родители обращаются к врачу с просьбой проверить ребенка на наличие симптомов аутизма. Детский невролог, кандидат медицинских наук Александр Мирошников рассказал, как родителям распознать симптомы этого расстройства у своего ребенка.

Что украинцы знают об аутизме – смотрите видео:

Аутизм проявляется прежде всего нарушениями общения и социальных функций, то есть чаще всего проблемами с развитием речи, пониманием и выполнением инструкций, нежеланием общаться с окружающими, отстраненностью и стремлением к одиночеству.

Второй обязательный симптом аутизма – это однообразие или так называемая стереотипность поведения. У ребенка могут быть повторяющиеся движения: взмахи руками, прыжки на месте, бег по кругу, хлопанье в ладоши, а также ограничены или одинаковые интересы или привычки. Часто такие дети чрезмерно интересуются, например, автомобилями, поездами, колесами иногда различными символами, цифрами, флагами, вывесками. Важно знать, что признаки аутизма появляются в возрасте до трех лет.

Читайте также:
Аутизм у ребенка: как его распознать

На сегодняшний день название аутизм постепенно заменяет другой диагноз "расстройство аутистического спектра".

"Этот термин подчеркивает разнообразие проявлений аутизма, а также то, что диагноз может устанавливаться детям с совершенно различными проявлениями, поведением, уровнем интеллекта и речи. То есть нельзя отвергнуть диагноз "аутизм" на основании того, что ребенок "не похож" на других детей с подобным диагнозом, или же у него нет тех или иных проявлений", – поясняет Александр.

В большинстве случаев уже до двухлетнего возраста ребенка у родителей может появиться беспокойство по развитию ребенка. Существуют так называемые "красные флаги" – признаки, утвержденные международными организациями врачей, которые позволяют любому родителю определить, нужно ли ребенку обследование у врача для исключения аутизма.

10 признаков аутизма:

  1. Отсутствует лепета или агуканья до первого года жизни.
  2. Отсутствуют жесты в возрасте одного года. Ребенок не показывает пальчиком на предмет, который его интересует, не машет "до свидания", не требует "дай".
  3. Нет понятных единичных слов в возрасте 1,5 лет.
  4. Нет простых фраз минимум из двух слов, к возрасту двух лет.
  5. Любая потеря языковых или социальных навыков в любом возрасте. Например, к 1,5 годам ребенок говорил несколько слов, а потом внезапно перестал.
  6. Недостаточный интерес к лицам окружающих людей и к игрушкам.
  7. Слабая эмоциональная реакция, ребенок мало улыбается, не смотрит в глаза родителям.
  8. Ребенок не реагирует на собственное имя, и на предмет, на которой указывает взрослый.
  9. Ребенок не имитирует взрослых. Обычно дети после первого года начинают повторять за взрослыми – прикладывают воображаемый телефон к уху, причесываются, "моют посуду" и т.д.
  10. У ребенка присутствуют однообразные движения (махание руками, прыжки на месте, кружение вокруг), или однообразные игры (расстановка игрушек в ряд, закрывание и открывание дверей, включение и выключение света и т.д.)

Помните, что вы для ребенка опора
Помните, что вы для ребенка опора
Фото: stocksnap.io

Что же делать, если обнаружены "красные флаги"?

Прежде всего не паниковать, ведь аутизм – далеко не единственное возможное нарушение развития у ребенка. К тому же, многие специалисты, на сегодняшний день, отходят от мысли, что аутизм это неизлечимое заболевание. Многие дети с аутизмом достигают значительного прогресса в развитии и даже со временем избавляются от своего диагноза.

Однако, нужно быть внимательным к ребенку, зная "красные флаги", вы будете знать на какие моменты в развитии нужно обратить внимание. Если вы заметили у ребенка какие-либо из перечисленных признаков, нужно немедленно обратиться к специалисту, так как чем раньше установлен диагноз и начато лечение тем лучших результатов можно достичь в дальнейшем.

Тем временем медики рассказали, как уберечься от гриппа.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Чем опасны детские игрушки: как распознать подделку и не навредить ребенку Пластический хирург назвал самые популярные операции среди украинок Как не переедать в зимний период: полезные советы гастроэнтеролога Первая помощь при обморожении и переохлаждении: что категорически нельзя делать
здоровье дети родители аутизм
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Самая простая ленивая капуста
Самая простая ленивая капуста
77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 11:44Техно

Лучший выбор: ТОП-7 самых надежных автомобилей начала 2020 года

25 январяEvents

Поздравления с именинами Татьяны: лучшие пожелания, открытки и стихи в Татьянин день

25 январяEvents

Новолуние 25 января: что ни в коем случае нельзя делать

25 январяEvents

Новолуние 25 января: что действительно нужно делать в этот день

25 январяEvents

Лучшие поздравления с Днем ангела Татьяны: красивые картинки и пожелания в прозе

25 январяEvents

Татьянин день: короткие поздравления, картинки и стихи

25 январяEvents

Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

25 январяEvents

Поздравления с Днем Татьяны: лучшие стихи, проза и картинки

24 январяТехно

Мольбы услышаны: Xiaomi внедрила долгожданную функцию

24 январяEvents

Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака: что принесет Китайский Новый год

24 январяШоу-бизнес

Участница "Голос країни 10" Василиса Старшова обратилась к Владимиру Зеленскому

24 январяEvents

Китайский Новый год: прикольные поздравления и яркие открытки

24 январяFun

Татьянин день 2020: дата, история, традиции и приметы праздника

24 январяШоу-бизнес

Тина Кароль впервые рассказала о проблемах с наследством после смерти мужа

24 январяТехно

Владельцы электромобилей признались о проблемах в эксплуатации

24 январяПсихология

Главное новолуние 2020 года: какое влияние окажет на людей

Новости партнеров

Девушки, спорт и Рождество в 15 красивых фото
Девушки, спорт и Рождество в 15 красивых фото
Быстрое дрожжевое тесто
Быстрое дрожжевое тесто
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Что будет, если каждый день пить кефир
Что будет, если каждый день пить кефир
77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Простой рецепт сырного супа с курицей и грибами
Простой рецепт сырного супа с курицей и грибами
Ленивые вареники как в детском саду
Ленивые вареники как в детском саду