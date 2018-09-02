Барефутинг: эксперты рассказали, почему полезно ходить босиком

Оказывается, прогулки без обуви улучшают физическое и психическое здоровье

"События" на телеканале Украина

Ходить босиком полезно не только для физического здоровья, но и для психического. В чем преимущества такого хождения, какие недуги это предотвращает и как лучше начать?

На стопе множество нервных окончаний, которым мы редко уделяем внимание, говорят врачи. Хождение босиком рефлекторно влияет на нервную систему и непосредственно на связки и мышцы стопы, а также улучшает кровообращение.

Такое хождение поможет избавиться сердечно-сосудистых болезней или облегчить их течение, улучшить циркуляцию крови в конечностях, уменьшить боль в коленях и укрепить иммунитет.

Прогулки босиком уже не редкость в Европе. Там гуляют без обуви как в национальных парках, так и по городским улицам. В Украине же к этому еще привыкают.

Всего 2-3 прогулки по 10 минут для начала достаточно, говорит барефутер Андрей Новоселов, который регулярно практикует хождение босиком. Проще и тоже не менее полезно, признают врачи, начать с массажа стопы, а уже потом выходить на асфальт, в парк или даже лес, где больше препятствий.

Помните о том, что надо внимательно смотреть под ноги, чтобы не подвергнуться опасности.

Ранее мы сообщали, что знаменитая спортсменка босиком ходит при температуре минус 25 градусов. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, что британские туристы отправились в экстремальное путешествие босиком по Америке.