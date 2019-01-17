Белково-углеводная диета: как правильно составить меню

Узнайте, как добиться стабильного снижения веса

Белково-углеводная диета поможет сбросить вес Фото: depositphotos.com

В основе белково-углеводной диеты заложен принцип чередования определенных дней, в течение которых человек употребляет белковую или углеводную пищу. Такой рацион обеспечивает устойчивое снижение веса, при этом показатели веса долго остаются на достигнутых результатах.

Как похудеть на белково-углеводной диете

Белковая диета поможет снизить вес Фото: depositphotos.com

Белково-углеводная диета может быть рекомендована в качестве эффективного средства в борьбе с лишним весом, что можно наглядно увидеть на практике. Вес снижается практически в 100% случаев, если правильно следовать необходимым рекомендациям и соблюдать меню на каждый день. Меню белково-углеводной диеты составляется таким образом, чтобы было чередование дней с преобладанием белковой или углеводной пищи. Чаще всего разрабатывается меню на четыре дня, при этом их разделить нужно таким образом, чтобы два дня употреблять в большом количестве белковые продукты, а затем перейти на пищу с повышенным содержанием углеводов.

Углеводы обеспечивают организм необходимой энергией, дает возможность человеку заниматься физической активностью. Во время диеты, когда углеводы поступают в меньшем количестве, запасы энергии восполняются за счет отложений жира. В этом заложен основной принцип диеты. Происходит постепенное снижение веса в течение первых двух недель, особенно в случае, когда применяется низкоуглеводная белковая диета. Наиболее быстрое достижение результата диеты можно увидеть, если полностью исключить углеводы из рациона питания. За счет расходования собственной жировой ткани вес снижается уже в течение первой недели.

Определенный режим питания во время диеты, а также его характер это залог рационального сбалансированного питания, гарантия эффективного снижения веса. Углеводно-белковая диета помогает организовать питание человека так, чтобы основной акцент делался на прием пищи в утренние часы. Во время завтрака употребляется основное количество углеводов, в дальнейшем их нужно распределить на время обеда и ужина.

Как правильно чередовать продукты во время белково-углеводной диеты

Овощи и фрукты – натуральный источник углеводов Фото: depositphotos.com

Не следует воспринимать диету только в виде ограничения употребления определенных продуктов. При правильном соотношении пищевых ингредиентов в рационе, при подборе калорийности продуктов не происходит ухудшения состояния здоровья, как это можно представить с первого взгляда. В те дни, когда следует придерживаться белковой диеты, в свой пищевой рацион следует включить следующие продукты:

мясо

рыба

морепродукты

яйца

творог

сыр (только твердые сорта)

орехи, семечки

Белок содержится в большом количестве также в овощах (помидоры, баклажаны, капуста), поэтому необходимо разнообразить питание этими продуктами. Важно не исключать из своего рациона жиры, поэтому они должны обязательно содержаться, но в не большом количестве. Если полностью исключить употребление жиров, то может наступить ухудшение состояния здоровья, так как такой вид питания уже нельзя назвать сбалансированным и полезным.

Белково-углеводная диета для похудания учитывает физическую активность человека, чтобы правильно высчитать то количество калорий, которое человек должен потреблять в течение дня. При значительной физической активности, например, при занятиях в тренажерном зале, потребность в калориях значительно возрастает. Необходимый запас энергии для организма обеспечивается употреблением углеводов. Предпочтение следует отдавать продуктам, приготовленным из муки грубого помола, а также зерновым, бобовым.

Как снизить вес на белково-углеводной диете без вреда для здоровья

Белок можно найти в куриной грудке Фото: depositphotos.com

Если придерживаться определенной диеты, то в большинстве случаев вес снижается постепенно. Бывают такие ситуации, когда есть необходимость добиться быстрого снижения веса за короткий временной промежуток, и в этом хорошо помогает специально разработанная диета. Нельзя рекомендовать данный метод борьбы с весом для регулярного применения, так как высока вероятность развития негативных последствий, поэтому диета получила название экстренной. Белково-углеводная диета рассчитана на десять дней, при этом можно похудеть на 5 кг.

На протяжении десяти дней диеты необходимо чередовать белковые и углеводные дни. Один день должен быть белковым, второй день следует сделать углеводным. Полезными считаются только те углеводы, которые в процессе расщепления становятся источником энергии, не откладываются в виде запасов жира. В качестве источника углеводов прекрасно подходят свежие овощи, которые лучше кушать в виде салатов или в сыром виде. В процессе приготовления пищи не используют растительное масло или жиры, рекомендуется употреблять отварную пищу, а также пищу, приготовленную на пару. Во время диеты обязательно следует пить достаточное количество воды, не ограничивать в жидкости.

Быстро добиться отличных результатов по снижению веса помогает жесткая белково-углеводная диета. Семь дней человек питается по специально разработанному для него меню. Существует несколько разновидностей жестких диет, поэтому следует выбрать наиболее оптимальный вариант по состоянию здоровья. Не все виды диет человек может выдержать, так как при строгом ограничении в употреблении продуктов ухудшается самочувствие. После недельного пребывания на жесткой диете не рекомендуется сразу возвращаться к своему обычному пищевому рациону. Повторить диету можно через некоторое время, но это временной интервал должен определяться видом жесткой диеты. В ряде случаев разрешается повторение диеты уже через две недели.

Составлять меню на дни жесткой диеты следует на основании существующей таблицы, в которой указана калорийность продуктов. В этой связи рекомендуется обратиться за составлением меню диеты к врачу диетологу, чтобы не нанести вред состоянию здоровья и получить долгожданный результат в виде снижения веса.

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