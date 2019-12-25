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Белые пятна на ногтях: что это означает и как избавиться

Дефекты ногтевой пластины могут указывать на серьезные заболевания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:26
Фото: Depositphotos

Иногда мы замечаем, что с нашими ногтями что-то не так. Появляются какие-то пятна, красные или черные точки, поперечные или продольные бороздки. Очень часто мы не обращаем на это внимание. И зря. Любые изменение ногтевой пластины, особенно появление белых пятен, – это повод обратиться к врачу. Подробнее о проблемах ногтей расскажет дерматолог-косметолог Дарья Пятковская.

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Причины белых пятен

Причин белых пятен на ногтях очень много, именно поэтому диагностикой должен заниматься грамотный дерматолог. Одни из основных причин появление такого дефекта на ногтях:

  • Нерациональное питание, в котором обращает на себя внимание недостаток витаминов и микроэлементов (железа, цинка и кальция, витаминов С, А, Е). Недостаток цинка в организме может вызывать не только белые крапинки на ногтях, но и чрезмерную усталость, и быструю утомляемость в течение дня.
  • Дефицит белка проявляется появлением белых полосок поперек ногтя. Как правило, такая проблема сопровождается и другой симптоматикой: снижение иммунитета и выпадение волос.
  • Кожные заболевания, например, грибок.
  • Белые пятна в нижней части ногтя могут быть симптомом хронической почечной недостаточности и других заболеваний почек или сердца, нарушения обмена веществ, различных проблем с желудком и кишечником.
  • Пятнышки белого цвета в небольшом количестве могут возникать в результате микротравм ногтя (некачественный маникюр, бытовая химия и т. д.).
  • Нередко причиной белых пятен может быть стресс или сильное эмоциональное переживание.

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Лечение белых пятен

Обнаружив белые пятнышки, очень важно не заниматься самолечением, а обратиться к грамотному доктору. Если дерматолог решит, что такой дефект ногтя – симптом серьезного заболевания, то направит к соответствующему специалисту. Но, если белые пятна окажутся косметической проблемой, то врач пропишет ванночки, кремы и витамины.

  • Как правило, рекомендуются ванночки со смягчающим средством или эфирными маслами. Ногти получают больше питания, отсюда и улучшение их внешнего вида.
  • Лучше всего с задачей устранения белых пятен на ногтях справляются солевые ванночки. Для этого понадобится залить 1 ст. ложку измельченного укропа стаканом кипятка и добавить туда ложку морской соли. Когда кипяток остынет, нужно будет опустить руки в солевую ванночку. Процедуру рекомендуют проводить через день по 20 минут.
  • Поможет ногтям приобрести равномерную окраску и настой дубовой коры с ромашкой, который готовится в течение 30 минут. Отмачивать ногти нужно не меньше 5 минут. После такой ванночки на ногти наносится витамин А или Е, его можно без проблем приобрести в аптеке.
  • Второй важный момент — корректировка питания. Добавьте как можно больше продуктов, которые повышают уровень гемоглобина в крови. Это гречка, яблоки, гранаты, курага, можно чаще пить томатный сок.
  • Также доктор может рекомендовать вам пропить витаминные препараты и комплексы.
  • Если же появление белых пятен стало следствием стрессовых ситуации и тревожных проблем, врач после обследования, скорее всего, назначит успокоительные средства.

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