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Бессонница: два эффективных рецепта для крепкого сна

Могут ли народные рецепты помочь заснуть

Анна Педан
Сегодня, 22:07

Чаще всего бессонница бывает у чрезмерно эмоциональных людей и тех, кто находится в постоянном стрессе. Мешают расслабиться тревоги, заботы, мысли о работе и т. д. Помочь заснуть могут лекарственные травы, обладающие успокаивающим, расслабляющим действием. Очень важно перед применением трав пройти консультацию у фитотерапевта. Ведь на ту или иную траву может быть индивидуальная непереносимость.

"Самый простой способ применения трав: возьмите сухую мяту (мелиссу, лаванду), измельчите и насыпьте в маленький мешочек из неплотной ткани. Положите мешочек под подушку. Когда ляжете в кровать, запахи этих трав убаюкают ваши нервы, и вы предадитесь сладостному сну. Можно еще спать на подушке, набитой лесным сеном или сухими шишками хмеля. Перед сном неплохо выпить чай с мятой или молоко с медом", – рассказывает терапевт Валентина Андрейченко.

Травы могут помочь при бессоннице
Травы могут помочь при бессоннице
Фото: freepik.com

При очень напряженной работе и сумасшедшем ритме жизни, рекомендуется приготовить успокоительный напиток в большом количестве и постоянно иметь такое лекарство под рукой.

Рецепт №1. Взять 200 г свежих цветущих верхушек лаванды узколистной, залить 3 л кипятка, настаивать 4 часа, профильтровать и довести объем до 3 л. Затем взять 200 г свежих корневищ гравилата, залить 3 л воды, кипятить 10 минут, настаивать 4 часа, профильтровать, довести объем до 3 л. Настой лаванды и отвар гравилата смешать, добавить 2 кг майского меда, залить 96%-ым спиртом, доведя объем до 10 л. Взбалтывать 2–3 раза в день, настоять 3–4 дня, снова профильтровать. Хранить в темном месте. Принимать при перевозбудимости по 1–3 столовых ложек 2–3 раза в день за 30 минут до еды.

Сколько часов достаточно для полноценного сна. Смотрите в нашем сюжете:

Рецепт №2. При стрессе, неврозе, бессоннице, мнительности принимают следующую смесь: трава пустырника, вереска, сушеницы болотной, валерианового корня (в соотношении 3:4:3:1). 4 ст. ложки этой смеси заваривают 1 л кипятка, выдерживают ночь и принимают по 4–5 глотков, выпивая все в течение дня.

Напомним, ранее мы писали о том, как взять себя в руки и начать правильно питаться.

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