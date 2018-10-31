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Без вреда для фигуры: Анита Луценко поделилась рецептом полезного десерта

Тренер готовит диетическое банановое мороженое

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:35
Анита Луценко Фото: instagram.com/anitasporty
Анита Луценко Фото: instagram.com/anitasporty

Ищете рецепт диетического десерта? Возьмите на заметку низкокалорийное банановое мороженое с ягодами от Аниты Луценко. Оно не только порадует своим вкусом, но и принесет пользу здоровью.

Банан богат калием, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ягоды содержат антиоксиданты, продлевающие молодость, а кокосовое молоко и кунжут помогут получить порцию здоровых жиров. 

Диетическое мороженое от Аниты Луценко

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Низкокалорийное мороженое из бананов и ягод
Фото: instagram.com/anitasporty

Ингредиенты:

  • 1 банан
  • 50 мл кокосового молока или кокосовых сливок жирностью не больше 20% 
  • 100 г ягод
  • 1 ч.л. кунжута
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Рецепт приготовления:

  1. За день положить очищенный от кожуры банан в морозильную камеру.
  2. В день, когда вы будете готовить десерт, достать банан, измельчить его в блендере вместе с кокосовым молоком или сливками.
  3. Выложить в пиалу, добавить ягоды и посыпать кунжутом.

Напомним, ранее Анита Луценко высказала мнение о фигуре Веры Брежневой. Тренер также рассказала, как успевать все и оставаться на высоте. Кроме этого, эксперт раскрыла важное правило похудения и поделилась полезными советами, которые помогут быстро убрать живот и бока

Смотрите видео, как купить качественное и полезное мороженое:

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Источник: "Сегодня"
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