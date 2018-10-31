Без вреда для фигуры: Анита Луценко поделилась рецептом полезного десерта
Тренер готовит диетическое банановое мороженое
Ищете рецепт диетического десерта? Возьмите на заметку низкокалорийное банановое мороженое с ягодами от Аниты Луценко. Оно не только порадует своим вкусом, но и принесет пользу здоровью.
Банан богат калием, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ягоды содержат антиоксиданты, продлевающие молодость, а кокосовое молоко и кунжут помогут получить порцию здоровых жиров.
Диетическое мороженое от Аниты Луценко
Ингредиенты:
- 1 банан
- 50 мл кокосового молока или кокосовых сливок жирностью не больше 20%
- 100 г ягод
- 1 ч.л. кунжута
Рецепт приготовления:
- За день положить очищенный от кожуры банан в морозильную камеру.
- В день, когда вы будете готовить десерт, достать банан, измельчить его в блендере вместе с кокосовым молоком или сливками.
- Выложить в пиалу, добавить ягоды и посыпать кунжутом.
Напомним, ранее Анита Луценко высказала мнение о фигуре Веры Брежневой. Тренер также рассказала, как успевать все и оставаться на высоте. Кроме этого, эксперт раскрыла важное правило похудения и поделилась полезными советами, которые помогут быстро убрать живот и бока.
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