Бифрен: инструкция, показания, способ применения

Препарат помогает при стрессе, чрезмерной эмоциональности

Научитесь радоваться каждому дню

Бифрен стимулирует память и обучаемость, повышает физическую работоспособность; устраняет психоэмоциональную напряженность, тревожность, страх и улучшает сон.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: фенибут

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, натрия кроскармеллоза, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат, тальк; состав желатин, титана диоксид (Е 171).

В 1 капсуле препарата содержится 250 мг фенибута. Бифрен выпускается в капсулах, по 10 капсул в блистере; по 1 или 2 блистера в картонной пачке.

Основные физико-химические свойства: Твердые желатиновые капсулы белого цвета. Содержимое капсул – порошок белого или почти белого цвета. Допускается наличие спрессованности столбиков или комочков, которые при надавливании распадаются.

Фармакотерапевтическая группа. Седативные препараты. АТ код N06BX

Показания

астенические и тревожно-невротические состояния (нарушение памяти, снижение концентрации внимания), беспокойство, страх, тревожность, невроз навязчивых состояний;

у детей – заикание, энурез, тики;

у пожилых людей – бессонница, ночное беспокойство;

болезнь Миньера, головокружениях, связанных с дисфункцией вестибулярного аппарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Острая почечная недостаточность. Детский возраст до 11 лет.

А вы знаете, что есть международный день счастья? Смотрите наш сюжет.

Фармакокинетика

Препарат хорошо всасывается после перорального приема и хорошо проникает во все ткани организма, хорошо проникает через ГЭБ. Распределение в печени и почках близко к равномерному, а в мозгу и крови — ниже равномерного. Через 3 ч заметное количество введенного фенибута определяют в моче, в это же время концентрация препарата в ткани мозга не понижается, его выявляют в мозгу еще через 6 ч. На следующий день фенибут можно выявить только в моче; его отмечают в моче еще через 2 дня после приема, однако это количество составляет всего 5% введенной дозы. Наибольшее связывание фенибута происходит в печени (80%), оно не является специфичным. При повторном введении кумуляции не выявлено.

Применение

Бифрен принимают перед едой, запивая небольшим количеством жидкости. Взрослым показан прием лекарства три раза в сутки в дозе 250-500 мг. Возможно увеличение количества препарата до 750 мг. Для пациентов старше 60 лет установлена предельная доза 500 мг в сутки. Лечебный курс составляет в среднем полтора месяца.

Детям (препарат назначают с 11 лет) прописывают прием лекарства 2-3 раза в сутки, одноразовая доза 250 мг.

Бифрен сочетается с психотропными лекарствами, при одновременном приеме его эффективность возрастает. Комбинированная терапия позволяет уменьшить количество ежедневно принимаемых лекарств, снизив тем самым риск развития побочных явлений.

Для снятия алкогольной абстиненции Бифрен на начальном этапе лечения прописывают в количестве 250–500 мг 3 раза в сутки. Перед сном назначается 750 мг с постепенным уменьшением суточной дозировки до стандартной нормы.

При симптомах болезни Меньера и расстройствах вестибулярного аппарата (головокружение, потеря координации движений) назначают Бифрен в количестве 750 мг трижды в сутки. Курс терапии длительностью 5-7 дней предусмотрен для лечения острых проявлений патологии. Далее дозу уменьшают до 250-500 мг, продлевая лечение еще на 7 дней. Последние пять дней пациенты принимают препарат один раз в сутки в количестве 250 мг.

Лекарство прописывают при сосудистых патологиях мозга в качестве дополнительного средства. Дозировка — 250 мг 3 раза в сутки.

Людям с нетренированным вестибулярным аппаратом, склонным к укачиванию в транспорте, рекомендуют принимать Бифрен за час до путешествия и при проявлении первых симптомов дискомфорта. Если признаки морской болезни во время качки проявляются интенсивно (появляется слабость и рвота), препарат не назначают ввиду низкой эффективности.

При лечении шейного остеохондроза и климактерических расстройств составляются индивидуальные схемы приема Бифрена в сочетании с другими препаратами.

Особенности применения

Следует соблюдать осторожность больным с патологией пищеварительного тракта из-за раздражительного действия препарата Бифрен. Этим больным назначают более низкие дозы. При длительном применении контролируют клеточный состав крови, показатели функциональных печеночных проб.

Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказано (недостаточно данных о применении данного средства в указанные периоды).

Дети. Разрешен детям с 11 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Пациентам, у которых во время лечения препаратом возникают сонливость, головокружение или другие нарушения со стороны ЦНС, следует воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.

Побочные эффекты

Возможны обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, появление боли в области печени, повышенная сонливость, быстрая утомляемость. В дальнейшем неприятные симптомы проходят. Крайне редко наблюдаются аллергические кожные реакции.

Взаимодействия

Бифрен можно применять с другими лекарственными средствами, в том числе с транквилизаторами и нейролептиками, поскольку их эффекты могут взаимно усиливаться.

Бифрен и алкоголь. Препарат не желательно принимать с алкоголем. Алкоголь усиливает угнетающее воздействие психотропных средств на ЦНС, вызывая развитие тяжелых побочных эффектов и осложнений, с нарушением сознания и расстройством дыхания и кровообращения. Одновременно сами психотропные препараты усиливают токсическое действие алкоголя на ЦНС.

Передозировка

Бифрен — малотоксичное соединение, лишь в суточной дозе 7–14 г при длительном применении он может быть гепатотоксичным (отмечали эозинофилию и жировую дистрофию печени).

Симптомы: сонливость, тошнота, рвота, возможное развитие артериальной гипотензии, острая почечная недостаточность.

Лечение: промывание желудка. Терапия симптоматическая.

При осложнениях (артериальная гипотензия, почечная недостаточность) принимают вспомогательные и симптоматические меры.

Срок годности. 2 года.

Условия хранения. В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. ТОВ "Фарма Старт"

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности. Украина, 03124, м. Киев, бул. И. Лепсе, 8.

Цена: от 120 до 150 грн.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.