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Блестящие и шелковистые волосы: как этого добиться в домашних условиях

Эффективные домашние маски и скрабы от дерматолога

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:28

Все девушки мечтают о красивых и ухоженных волосах. Однако дорогие шампуни и маски, как и профессиональные салонные процедуры не всегда дают желаемый результат. В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", раскрыли действенный способ, как вернуть блеск волосам.

Скраб для кожи головы

Тусклость, выпадение, редкие волосы – почти каждая девушка сталкивалась с такими явлениями. Вернуть шевелюре здоровый вид можно с помощью скрабирования. Сейчас такая процедура в салоне стоит от 1500 грн, но делать ее можно и дома почти даром. Как мы очищаем кожу лица от ороговевших частиц, так дерматолог советует делать и для кожи головы.

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"Скрабирование используют для дополнительного очищения и обновления кожи головы, например, с целью стимуляции роста новых волос. Кожи достаточно много, иногда зачатки просто не могут пробиться из-за того, что у нас много разнообразных наслоений на коже – то есть рогового слоя больше, чем нужно", – объясняет дерматолог Татьяна Кобец в программе "Ранок з Україною".

Как только мы скрабируем кожу головы, кровь циркулирует лучше. В результате волосы становятся мягкими, блестящими, еще и ускоряется рост. Впрочем, любые серьезные механические процедуры, такие как скрабирование, часто проводить не следует – ни в коем случае нельзя делать ее каждый день.

Как украинка отрастила длинные волосы. Смотрите в нашем сюжете:

Что можно сделать дома

Если скраб магазинный или салонный, нужно обратить внимание на его состав – в нем не должно быть кислот и ретинола, ведь они могут вызвать аллергию.

"Слишком частое использование таких средств может привести к пересушиванию кожи, к дополнительному шелушению, связанному с пилинговым процессом при нанесении кислоты", – говорит дерматолог.

Из соли и меда получаются отличные скрабы
Из соли и меда получаются отличные скрабы
Фото: freepik.com

Впрочем, делать такую процедуру можно дома – и вполне безопасно. Для укрепления волос подойдет маска с солью и медом. Для нее следует взять 4 чайные ложки мелко перемолотой морской соли, добавив 2 чайные ложки меда. Смесь перемешать до однородной массы, наносить на кожу головы от затылочной части до макушки – снизу кверху, потому что ороговевшие чешуйки расположены от макушки вниз головы. После 5-7 минут скраб следует смыть шампунем не менее трех раз. Такое скрабирование можно делать не чаще, чем раз в неделю.

Натуропат Виктория Зубицкая советует использовать молотый кофе. К 2 столовым ложкам кофе добавить по 1 чайной ложке меда и сока лимона, а также 1 яичный желток. После скрабирования надо выдержать 15-20 минут и смыть шампунем не менее трех раз. Также после каждой процедуры следует наносить кондиционер и масло для волос.

Напомним, ранее мы писали об эффективных домашних масках для лица.

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