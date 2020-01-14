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Болезнь Альцгеймера: четыре правила профилактики

Людям после 50 лет обязательно нужно тренировать память

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:30
Фото: Depositphotos

Болезнь Альцгеймера – нейродегенеративное заболевание, которое характеризуется потерей памяти и приобретенным слабоумием (деменцией). Начало заболевания трудно распознать. Ведь забывчивость можно списать на усталость. Но, болезнь развивается. И первой под ее удар попадает кратковременная память. Человек не помнит, что он только что прочел или, что смотрел по телевизору. Потом происходит потеря долговременной памяти, нарушается речь, человек теряется не только в общественных местах, но и у себя дома. Больной Альцгеймером постепенно перестает ухаживать за собой, снижаются все функции организма, а это приводит к смерти.

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Как правило, болезнь может развиться у людей старше 60 лет. Среди возрастной группы 65-69 лет – около 1% заболевших, у 80-84-летних – уже 13%, а после 90 лет каждый третий в той или иной степени захвачен деменцией.

На данный момент болезнь Альцгеймера вылечить не удается. Но ученые ведут активные поиски средства от этого недуга. Пока что врачи настоятельно советуют всем, кому за 50 заняться профилактикой возрастных болезней.

Правила профилактики болезни Альцгеймера:

1. Давление. Постоянно следите за уровнем давления, он не должно быть выше 130-85 мм рт. ст. Предположительно, это наилучшее профилактическое средство. Многие исследования показали: люди, страдающие в течение длительного времени артериальной гипертензией, чаще болеют болезнью Альцгеймера, хотя точный механизм этой взаимосвязи до конца не выявлен. Возможное объяснение – повышение АД ведет вначале к малым, едва заметным для пациента нарушениям мозгового кровообращения. За ними скрываются ранние симптомы болезни Альцгеймера, что, в свою очередь, мешает раннему ее диагностированию.

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2. Учитесь. Сохраняйте интеллектуальную активность на протяжении всей жизни. Доказано: более тренированный головной мозг менее склонен к развитию болезни Альцгеймера. Исследование, проведенное в США на 700 монахинях, показало, что среди людей с более низким уровнем образования заболевание встречается чаще. Монахини были выбраны неслучайно, ведь все они находятся в сравнительно одинаковых условиях и ведут приблизительно одинаковый образ жизни.

3. Тренируйте головной мозг в пожилом возрасте – исследования показали, что тренинг для серых клеток в пенсионном возрасте может снизить риск заболевания болезнью Альцгеймера. Возможные варианты – кроссворды, упражнения на тренировку памяти, счет в уме, посещение курсов иностранного языка, игра "эрудит" и т.д.

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4. Питание, богатое витаминами. Прежде всего, витамины А, С и Е, по мнению ученых, являются щитом на пути болезни Альцгеймера. Одно из исследований показало, что витамины С и Е надежно противостоят окисленным молекулам жирных кислот, которые "атакуют" головной мозг и спинномозговую жидкость – именно это их разрушительное действие усиливается при болезни Альцгеймера.

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