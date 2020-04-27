Болезни, которые провоцируют тяжелое течение коронавируса: полный список

В группе риска люди с заболеваниями сердца, легких, почек и печени

На сегодня, 27 апреля, количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире приближается к трем миллионам. Умерло более 200 тысяч людей. Около 80% погибших – это люди старше 60 лет, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США. Почти все они имели серьезные сопутствующие заболевания. А в Италии, 99% погибших имели минимум одну хроническую болезнь.

В группе риска люди старше 60 лет Фото: freepik.com

Американские и итальянские врачи определили заболевания, при которых течение коронавирусной инфекции может быть очень тяжелым.

Хроническое заболевание легких, астма средней или тяжелой степени;

заболевания сердца и сосудов: гипертония, атеросклероз;

диабет;

ожирение. Если индекс массы тела 40 или выше.

хронические заболевания почек, требующие диализа.

тяжелые заболевания печени: цирроз, гепатит.

ослабленный иммунитет. Причин у такого состояния много. Это и лечение рака, и курение, и пересадка органов, и плохо контролируемый ВИЧ или СПИД, и длительное использование кортикостероидов и других иммунодефицитных препаратов.

Первые симптомы коронавируса могут быть незаметными. Смотрите в нашем сюжете:

Коронавирус, попадая в легкие воспаляет их слизистую оболочку легких и раздражает нервные окончания. Инфекция способна вызывать воспаление воздушных мешочков в легких (альвеол). Это может привести к пневмонии — заболеванию, при котором легкое наполняется жидкостью или гноем.

Воспаление альвеол препятствуют тому, чтобы легкие получали достаточное количество кислорода в кровоток и удаляли углекислый газ. Это может привести к нарушению обеспечения кислородом жизненно важных органов и привести к летальному исходу.

Напомним, ранее мы писали о том, что уже вторая страна заявила о победе над коронавирусом.

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